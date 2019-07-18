Картина дня: Лукашенко и Путин посетили Валаам, приоритеты развития СГ и порядок диагностики автодорог

ВЧЕРА

Картина дня. 17 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Глава государства вместе с Президентом России Владимиром Путиным посетил Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь в Карелии.

Александр Лукашенко в аэропорту Пулково

ЕАЭС и Союзное государство Беларуси и России могут во всем органично дополнять друг друга. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время экспертной сессии высокого уровня "Приоритеты развития Союзного государства" на VI Форуме регионов Беларуси и России. Инициатива "Хельсинки-2" необходима для обеспечения общеевропейской безопасности.

Алексей Громыко

Беларусь и Россия сблизили позиции по программе действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Реализацию Договора о создании Союзного государства важно наполнять актуальными проектами, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Михаил Мясникович

Концепт дальнейших действий по выработке предложений о белорусско-российской интеграции согласован, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время VI Форума регионов Беларуси и России.

Крупнейший дистрибьютор белорусской нефтехимии в России ООО "Белнефтехим-РОС" подписал пять контрактов на поставку в РФ продукции на 5 млрд российских рублей.

Генеральный директор ООО "Белнефтехим-РОС" Денис Тумаш и генеральный директор ООО "Эксклюзив" Никита Петров

БелАЗ планирует поставить в Россию карьерные самосвалы на сумму около $600 млн в 2020 году, сообщил генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик.

Беларусь и Россия планируют до конца года урегулировать спорные вопросы по автоперевозкам, сообщил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

Беларусь и Новосибирская область разрабатывают совместные проекты в сфере биотехнологий. Этот вопрос обсуждался на встрече посла Беларуси в России Владимира Семашко с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Беларусь готова поставить в Ленинградскую область пригородные поезда, дорожную, строительную и коммунальную технику и другую продукцию. Об этом было заявлено на встрече посла Беларуси в России Владимира Семашко с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Роботы, лекарства и техника для АПК - Владимир Семашко обсудил совместные проекты с Калужской областью.

СООО "Нативита" и российская компания "Герофарм" подписали договор о научно-производственной кооперации и трансфере технологий выпуска инновационных форм инсулинов на мощностях белорусского производителя в горпоселке Бешенковичи.

Парк высоких технологий и ПАО "Сбербанк России" будут сотрудничать в сфере инновационного образования.

Египет предлагает Беларуси участие в проектах по модернизации метро, трамвайных линий и железных дорог, которые реализуются в этой стране согласно планам по масштабному обновлению транспортных систем и внедрению новых видов транспорта.

Беларусь выступает за широкий диалог по проблемам международной безопасности и интеграции, заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко и заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас

Стороны конфликта в Украине согласовали бессрочное прекращение огня с 21 июля, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик.

После переписи населения административно-территориальное деление Беларуси может быть пересмотрено.

В Беларуси определен новый порядок диагностики автомобильных дорог общего пользования.

Танки в болоте, быт партизан и обыкновенный героизм - в музее Берлина открылась фотовыставка БЕЛТА.

Белорусские вузы завершили прием документов от абитуриентов на бюджетные места.

ИНФОГРАФИКА: Ход уборки зерновых

Двум фигурантам дела о взрывах салютных установок предъявлено обвинение.

Белорусские банки предупреждают об участившихся случаях мошенничества в Viber.

Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира по версии сервиса Numbeo.

Мультимедийный светомузыкальный фонтан, который в 2020 году запустят в Минске на реке Свислочь, будет состоять из 199 струй.

РЕПОРТАЖ: Путеводный свет "Праменьчыка": ансамбль из Бреста произвел фурор на "Славянском базаре"

Футболисты БАТЭ победили "Пяст" и вышли во 2-й круг квалификации Лиги чемпионов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 июля

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VI Форум регионов Беларуси и России пройдет в Санкт-Петербурге.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Новые климатические нормы или аномалия? Анализ погодных условий, сложившихся на территории Республики Беларусь в первом полугодии 2019 года". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 июля

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100 лет назад родился Барсуков Михаил Захарович (Витебская обл.), белорусский архитектор. Работал в институте "Минскпроект". Среди работ: здания управления Белорусской железной дороги, институтов истории партии при ЦК КПБ, "Оргтехстроя", Дом инвалидов и др. Автор планировки площади на ул.Чкалова, проекта реконструкции клинического городка. Умер в 1979 году.

85 лет назад родился Ширвиндт Александр Анатольевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Миллион в брачной корзине", "Небесные ласточки", "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и др.

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