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09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: Лукашенко на "Гомсельмаше", льготы при поступлении в вузы и тарифы на COVID-тесты Общество
07:00 Лукашенко поздравил коллектив ВГУ имени П.М. Машерова со 110-летием вуза Президент
00:52 Цена нефти марки Brent превысила $45 за баррель В мире
00:32 В Бельгии заболеваемость COVID снизилась на 61% В мире
00:06 В Северной Каролине до сих пор работает заброшенный автосалон Калейдоскоп
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20.11.20 23:31 В Австралии пролетел яркий метеорит Калейдоскоп
20.11.20 22:54 Жук: белорусская оппозиция действует в интересах чужих стран, а не своего народа Общество
20.11.20 22:37 Гайдукевич о протестах: взорвал машину - это называется борьба за демократию и свободу Общество
20.11.20 22:16 Малашенко: от рационального потребления ресурсов каждым белорусом зависит будущее страны Общество
20.11.20 22:09 "Знай свои права": ко Всемирному дню детей ЮНИСЕФ запустил стикеры в Viber Общество
20.11.20 22:02 Хоккеисты "Шахтера" переиграли "Локомотив" из Орши в матче чемпионата Беларуси Спорт
20.11.20 21:57 Маски, дезинфекция, влажная уборка - как COVID-19 противостоят в КУП "Минские городские общежития" Общество
20.11.20 21:52 Валерия Шкарубо похоронят 21 ноября на Восточном кладбище в Минске Общество
20.11.20 21:42 Госпитализированным с отравлением минским школьникам оказывается необходимая помощь - Минздрав Общество
20.11.20 21:25 За сутки в мире зарегистрировали более 620 тыс. случаев заражения COVID-19 В мире
20.11.20 21:15 Волейболистки "Минчанки" уступили московскому "Динамо" в матче российской суперлиги Спорт
20.11.20 21:08 Минчанин получил 3,5 года колонии за сопротивление сотруднику милиции Происшествия
20.11.20 21:04 Лидеры АТЭС приняли итоговый документ о развитии региона на 20 лет В мире
20.11.20 20:57 Белорусский теннисист Илья Ивашко стал полуфиналистом турнира в Италии Спорт
20.11.20 20:51 Всемирный банк выделил $12 млрд на закупку вакцин и лекарств от коронавируса В мире
20.11.20 20:47 Белорусские дзюдоисты остались без наград во второй день ЧЕ в Праге Спорт
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20.11.20 20:22 Серб Новак Джокович вышел в полуфинал итогового турнира АТР Спорт
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Общество
21 ноября 2020, 09:00

Картина дня: Лукашенко на "Гомсельмаше", льготы при поступлении в вузы и тарифы на COVID-тесты

ВЧЕРА

Картина дня. 20 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гомельскую область, где посетил ОАО "Гомсельмаш". Главе государства доложили о производственно-экономическом и социальном развитии Гомельской области, а также о финансово-хозяйственной деятельности и перспективах развития "Гомсельмаша". Президенту продемонстрировали образцы продукции, изготавливаемой на предприятии, в том числе по программе импортозамещения. Кроме того, Александр Лукашенко ознакомился с производственным процессом сборки зерноуборочных комбайнов. Президент подчеркнул, что благодаря поддержке государства в стране удалось сохранить многие предприятия и коллективы. Также глава государства отметил, что считает очень важным сохранение и развитие в стране машиностроительного потенциала. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил позитивные результаты работы ОАО "Гомсельмаш", общаясь с работниками предприятия. Правительству поставлена задача комплексно рассмотреть вопросы поддержки многодетных семей, заявил Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Готабаю Раджапаксу по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения.

Депутаты подключились к совершенствованию механизма уплаты дорожного сбора.

Правительство снова увеличило лимиты кредитования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2020 году.

Сенаторы на заседании четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении законов по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи".

В Беларуси предлагается ввести новые льготы для одаренной молодежи при поступлении в вузы. Об этом сообщила начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова.

Эксперты WANO провели техмиссию на БелАЭС.

В Беларуси на 20 ноября выздоровели и выписаны 100 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Установлены предельные максимальные тарифы на услуги по лабораторной диагностике инфекции, вызванной COVID-19.

В Беларуси рассматривается вопрос о возможности вакцинирования от COVID-19 до 2 млн человек, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Новые рентгеновские компьютерные томографы в скором времени появятся в больницах Гродно, Лиды и Новогрудка.

Отделение реабилитации "Железняки" Витебского областного клинического кардиологического центра стало принимать на долечивание пациентов с COVID-19.

CERT.BY предупреждает об очередной серии фишинговых рассылок.

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Елочные базары в Гродненской области начнут работу с 18 декабря.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21-22 ноября

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Общественные приемные с участием представителей райисполкомов, больниц, профсоюзов и других организаций пройдут 21 ноября в Минской области. На встречах рассмотрят предложения граждан по поправкам в Конституцию. Мероприятия с 10.00 до 13.00 состоятся в Березино, Борисове, Вилейке, Воложине, Дзержинске и Жодино.

Премьера оперы "Фауст" Шарля Гуно под руководством режиссера-постановщика Анны Моторной состоится 21 ноября на сцене Большого театра Беларуси.

На камерной сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа 22 ноября покажут романтическую сказку "Все мыши любят сыр" по пьесе венгерского драматурга Дьюлы Урбана.

Премьера оперы "Фауст" Шарля Гуно под руководством режиссера-постановщика Анны Моторной состоится 22 ноября на сцене Большого театра Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 ноября

130 лет назад родился Шарль Андре Мари де Голь, французский государственный, политический и военный деятель, генерал, основатель и первый президент Пятой республики (1958); президент Франции в 1959-1969 годах. Умер в 1970 году.

85 лет назад родилась Белоусова Людмила Евгеньевна, заслуженный мастер спорта СССР, первая в истории советского фигурного катания чемпионка мира (1965-1968) и Олимпийских игр (1964, 1968) в парном катании с О.А.Протопоповым. Умерла в 2017 году.

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