Картина дня: Лукашенко о безопасности во время выборов, сборы в школу и труд в поле с душой

ВЧЕРА

Картина дня. 6 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании. Необходимо дать оценку законности инициатив в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в Беларуси, заявил глава государства. Президент также поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны, отметил Александр Лукашенко.

Во время совещания

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов транспортных войск с профессиональным праздником - Днем железнодорожных войск Беларуси. Глава государства отметил, что особой героической страницей стал вклад железнодорожных формирований в победу в Великой Отечественной войне. Значимо также участие воинов-железнодорожников в восстановлении транспортной инфраструктуры в послевоенное время, в строительстве новых объектов в суверенной Беларуси.

Показательные выступления воинов-железнодорожников. Фото из архива

На каждом из нас лежит колоссальная ответственность за будущее Беларуси, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Более 30 общественных объединений и политических партий Беларуси выступили с обращением в связи с выборами Президента. В нем они заявили о единой цели - защитить родную землю от наглой лжи и предательства, от желания разорвать единство общества и пошатнуть государственные устои.

Явка избирателей за два дня досрочного голосования составила 12,75%.

Адвокат: сбор фото и видео для онлайн-платформ может повлечь ответственность за разглашение персональных данных.

В последние дни из разных регионов поступают сообщения о лишении наблюдателей аккредитации. По данным на 5 августа, зафиксировано около 40 таких случаев, основание - нарушение наблюдателями избирательного законодательства.

Правительство до конца года подготовит комплексные предложения по развитию сахарной отрасли, сообщил премьер-министр Роман Головченко во время общения с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината. Также он заявил, что правительство изучает варианты стимулирования добровольных пенсионных накоплений. В Беларуси планируют упростить приобретение невостребованного жилья в деревнях, заявил премьер.

Во время встречи с трудовым коллективом предприятия

Введение карантина в Беларуси в связи с пандемией привело бы к снижению ВВП не менее чем на 10%. Об этом заявил помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский.

Государство показывает пример создания в регионах инфраструктуры для инновационных производств. Такое мнение высказал проректор по научной работе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Юрий Романовский, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Пеллетный завод открыли в Житковичском лесхозе. В Беларуси планируется построить дополнительно как минимум шесть пеллетных заводов, сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

В Беларуси проводится работа по пересмотру актов Совмина, подчиненных ему республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов для исключения из них устаревших или чрезмерных бюрократических требований, несоблюдение которых влечет административную ответственность и иные негативные последствия.

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 46 районах Беларуси.

Доплеровский метеорологический радиолокатор начал работу рядом с аэропортом Гродно. Новый объект поможет улучшить качество мониторинга и обнаружения неблагоприятных метеорологических явлений, оценить их степень, интенсивность и скорость перемещения, а значит и заблаговременно предупредить об опасности. До конца года в Беларуси построят семь новых автоматических метеостанций и запустят радиолокатор в Бресте.

Детский сад с ресурсным центром и арт-студией открыли в Копище.

В Минском районе в 2021 году начнут строить два учреждения образования: детский сад в Боровлянах и школу в Сенице. Об этом сообщил председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич после открытия детского сада в Копище.

КОММЕНТАРИЙ: Сборы в школу - у каждого свой сценарий шопинга

Фото из архива

Более 350 школьных базаров работают в Беларуси в преддверии нового учебного года. Об этом сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания, начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова. Предприятия концерна "Беллегпром" намерены поставить в торговые организации страны почти 600 тыс. швейных и трикотажных изделий для школьников.

Успех в лечении детей при COVID-19 примерно на 70% зависит от родителей, заявила врач-инфекционист инфекционного кабинета 9-й городской детской поликлиники Минска Анастасия Баярун во время награждения медиков в столичной ратуше.

Фото из архива

В Беларуси выздоровели и выписаны 63 756 пациентов с COVID-19.

"Белавиа" продлевает приостановку рейсов по некоторым направлениям.

Гражданам Беларуси, России и некоторых других стран с 7 августа разрешен въезд в Черногорию без каких бы то ни было ограничений и дополнительных условий.

Труд в поле с душой - репортаж с жатвы в Смолевичском районе.

Загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока Белорусской АЭС начнется 7 августа, сообщила пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В конференц-зале Дома книги "Светоч" состоится презентация проекта "Гордость ЗА Беларусь". Организаторы форума - Президентская библиотека Беларуси, Министерство информации, Министерство образования, газета "СБ. Беларусь Сегодня" и аналитическое агентство "Ecoom". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 августа

День АСЕАН.

55 лет назад родилась Лебедева Жанна Викторовна (г.Светлогорск Гомельской обл.), артистка балета, заслуженная артистка Беларуси (2001). В 1983 году окончила Белорусское хореографическое училище. С 1983 года артистка Национального академического Большого театра балета Республики Беларусь, с 2007-го репетитор по балету в Белорусском государственном академическом музыкальном театре. Исполняла ведущие партии в балетах современного, в том числе национального, а также классического репертуара. Среди них: Рогнеда ("Страсти" А.Мдивани), Ревнивая жена ("Круговерть" О.Залетнева), Маша ("Щелкунчик" П.Чайковского) и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-