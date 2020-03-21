Картина дня: Лукашенко о частном бизнесе и коронавирусе, 3-й танкер с нефтью и меры профилактики в вузах

ВЧЕРА

Картина дня. 20 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил научно-производственное частное предприятие "Адани", которое занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности. Глава государства ознакомился с организацией работы на предприятии, особенностями производства. Президент назвал компанию локомотивом инновационной продукции. Александр Лукашенко также высказался о развитии финансово-экономической ситуации в мире, ситуации с коронавирусом, о влиянии изменения климата на сельское хозяйство.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия

РЕПОРТАЖ: Мы создаем уникальную бизнес-модель. Чем известно предприятие, куда приехал Лукашенко

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в телефонном разговоре обсудил с главой литовского внешнеполитического ведомства Линасом Линкявичюсом возвращение белорусов из Литвы и литовцев из Беларуси из-за коронавируса. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в телефонном разговоре с главой белорусского МИД Владимиром Макеем поблагодарил Беларусь за возможность транзита своих граждан через Национальный аэропорт Минск.

В Клайпедский порт пришел третий в этом месяце танкер с нефтью для Беларуси, сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Беларусь рассчитывает к 2035 году увеличить доходы от международного туризма до $3 млрд. Это предусмотрено проектом Национальной стратегии развития туризма в Беларуси до 2035 года, который вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме.

Экономия при покупке и эксплуатации электромобиля с учетом льгот и обнуления таможенных пошлин может составить Br15-30 тыс., сообщил министр экономики Александр Червяков.

Александр Червяков. Фото из архива

Fitch подтвердило рейтинг "Белэксимгаранта" на уровне B со стабильным прогнозом.

Для смены тарифной группы для расчетов за электроэнергию гражданам нужно лично обратиться в энергоснабжающую организацию, сообщил начальник управления сбыта энергии ГПО "Белэнерго" Виктор Житкевич. В Беларуси в этом году впервые применят сезонную дифференциацию для двух отопительных тарифных групп.

В Минске и районе с 2016 года установлено более 398 тыс. электронных счетчиков электроэнергии. На электронные счетчики электроэнергии в Беларуси уже перевели 60% потребителей.

Министр образования Игорь Карпенко встретился с руководителями системы профессионального образования. В центре обсуждения - подготовка кадров в профессионально-технических и средне-специальных учреждениях образования.

Вузы в Минске усиливают меры профилактики, чтобы не допустить распространения коронавируса среди своих студентов и сотрудников. Университеты корректируют расписание, переводят лекции в дистанционный режим или вовсе переносят их на более поздний срок.

"Белавиа" приостановила полеты в Сербию.

Фото из архива

Министерство спорта и туризма Беларуси настоятельно рекомендует гражданам пока воздержаться от поездок за границу.

Были уверены, что страна не бросит нас в беде. Такое мнение высказали белорусские туристы, которые прилетели бортом авиакомпании "Белавиа" в Минск из Внуково.

"Белпочта" возобновляет прием отправлений в некоторые страны.

Минздрав ввел временный порядок оформления электронных рецептов врача.

Бригады соцработников в Минске будут доставлять одиноким пожилым продукты и лекарства. БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей.

Городской транспорт Минска с 23 марта по утрам будет ходить чаще.

ФОТОФАКТ: Минск с высоты птичьего полета

Восстановление замков: в Новогрудке укрепят склоны, в Гольшанах создают музей.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21-22 марта

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В ИКК "Линия Сталина" 21 марта пройдет мероприятие, посвященное событиям Первой мировой войны. Начало в 11.00.

Выставка русской и белорусской иконописи XVIII - начала XX века 21 марта откроется в Национальном художественном музее.

Накануне Всемирного дня информирования о проблеме аутизма команда "Крылья Ангелов" организует традиционным полумарафон "Иначе". По принципу дистанционного участия - пробежать его можно, находясь в любой точке Беларуси. Желающих принять участие в минском старте "Иначе" приглашают 22 марта на площадку у Минского городского дворца культуры (ул.Маяковского, 129).

XIII Легкоатлетический пробег, посвященный 102-й годовщине со дня образования внутренних войск МВД, пройдет 22 марта в Лошицком парке Минска.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

22 марта

В Республике Беларусь - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

День защиты морской среды района Балтийского моря.

Всемирный день водных ресурсов.

100 лет назад родился Пысин Алексей Васильевич, белорусский поэт, переводчик, заслуженный работник культуры Беларуси (1980). В 1958 году окончил Высшие литературные курсы в Москве. Работал в редакциях районных газет, в газете "Магілёўская праўда", был секретарем Могилевского отделения Союза писателей Беларуси. Автор поэтических сборников "Наш день", "Синее утро", "Солнечное половодье" и др. Писал лирико-эпические поэмы, книги для детей. Перевел на белорусский язык "Моабитскую тетрадь" М.Джалиля. Лауреат Государственной премии Беларуси (1968). Умер в 1981 году.

23 марта

В Республике Беларусь - День работников гидрометеорологической службы.

Всемирный метеорологический день - профессиональный праздник синоптиков всех стран.

120 лет назад родился Эрих Фромм, немецко-американский социальный психолог, философ, психоаналитик. Умер в 1980 году.

110 лет назад родился Акира Куросава, японский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Поставил фильмы "Семь самураев", "Дерсу Узала", "Тень воина" и другие. Лауреат многих престижных премий в области кино. Умер в 1998 году.

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