Картина дня: Лукашенко о дисциплине в сельском хозяйстве, отключение отопления и новинки "ТИБО"

ВЧЕРА

Картина дня. 9 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с ходом весенне-полевых работ во время рабочей поездки в Минскую область. Глава государства потребовал повысить уровень дисциплины в сельском хозяйстве и рассчитывать в большей степени на собственные силы.

Александр Лукашенко время рабочей поездки в Логойский район

ИНФОГРАФИКА: Посевная кампания - 2019

Александр Лукашенко прокомментировал бурную реакцию с различных сторон по поводу его заявлений о выборах в Украине, которые он сделал накануне в интервью турецкому агентству "Анадолу".

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас представил в правительстве нового вице-премьера Владимира Дворника.

Сергей Румас и Владимир Дворник

Для занесения на Республиканскую доску Почета предложено 59 кандидатур, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров.

Выступает Сергей Румас

На звонницу Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске начали поднимать 13 колоколов.

Колокола для Храма-памятника

Минздрав рассказал, на сколько вырастут с 1 мая зарплаты медиков.

Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО" призван продемонстрировать передовые цифровые технологии и будет способствовать их более широкому распространению, заявил министр связи и информатизации Константин Шульган. Министр также рассказал о планах по развитию 5G в Беларуси.

Константин Шульган

Межоператорский сервис по упрощенной авторизации в интернете представлен на "ТИБО".

Белорусам стали доступны онлайн-кредиты, которые можно получить в течение нескольких минут без посещения банка. Презентация совместного проекта на основе технологии открытых API телеком-оператора МТС и Банка БелВЭБ прошла на форуме "ТИБО".

Верховный суд оставил без изменения приговор по делу о гибели рядового Коржича.

Масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus открылась в Алматы.

Фото выставочного предприятия "Белинтерэкспо"

Беларусь и Великобритания рассчитывают на расширение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Во время встречи

Благодаря модернизации белорусские НПЗ рассчитывают сохранять конкурентоспособность в условиях мировых цен на нефть, которые будут действовать для Беларуси с завершением налогового маневра в нефтяной сфере России. Об этом сообщили представители руководства Мозырского НПЗ и ОАО "Нафтан" на конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы".

В Минске начали отключение отопления в административных зданиях и на предприятиях.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Столичной "Королевой Весной - 2019" стала Елизавета Абрамкина

Елизавета Абрамкина

Мингорисполком презентовал онлайн-проект "Зеленый двор вместе".

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня 2019 года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 апреля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Развитие космической отрасли Беларуси на современном этапе", приуроченная ко Всемирному дню авиации и космонавтики. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О подготовке и проведении XVIII Республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи". Начало в 12.30.

Пройдет пресс-конференция в Брестском академическом театре драмы, посвященная фестивалю "Пестрый тюльпан - 2019". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 апреля

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Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

100 лет назад родился Смолич Дмитрий Николаевич (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусский оперный режиссер, заслуженный артист Грузии, заслуженный деятель искусств России, народный артист Украины, народный артист Беларуси, народный артист СССР. В 1962-1969 гг. главный режиссер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Мастер организации массовых сцен. Поставил на белорусской сцене спектакли "Брестская крепость" К.Молчанова, "Алеся" Е.Тикоцкого, "Князь Игорь" А.Бородина и др. Умер в 1987 г.

65 лет назад родился Гаркалин Валерий Борисович, российский артист театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Катала", "Белые одежды", "Ширли-мырли", "Остановка по требованию" и др.

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