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Картина дня: Лукашенко о конфликте в Украине, изменения в договорах долевого строительства и бесплатный Wi-Fi

Общество 15.01.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 14 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Украинее. Об этом он заявил на встрече с украинским политическим и государственным деятелем Виктором Медведчуком. В свою очередь Виктор Медведчук отметил важную роль Беларуси в урегулировании конфликта в Донбассе.

Виктор Медведчук и Александр Лукашенко
Виктор Медведчук и Александр Лукашенко

Беларусь готова развивать торгово-экономическое сотрудничество с Венгрией по всем направлениям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. По словам Петера Сийярто, Венгрия как страна Центральной Европы выступает за развитие сотрудничества между Западом и Востоком. Он отметил, что в Европейском союзе становится все больше сторонников развития тесного сотрудничества с Беларусью.

Александр Лукашенко и Петер Сийярто
Александр Лукашенко и Петер Сийярто

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 января подписал указ №15 "Об ответственности за ядерный ущерб". Документом создается механизм финансового обеспечения ответственности за ущерб, возникший при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии.

Первое белорусско-венгерское сельскохозяйственное предприятие, где будут использоваться венгерские технологии по обработке кукурузы, создадут в Могилевской области, сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Беларусь и Венгрия также планируют открыть линию по производству двухэтажных вагонов для железнодорожных составов. Беларусь и Венгрия подписали межмидовский меморандум о содействии межрегиональному сотрудничеству.

Петер Сийярто и Владимир Макей во время подписания документов
Петер Сийярто и Владимир Макей во время подписания документов

Минск и Вашингтон обсуждают возможность расширения дипломатического присутствия, в том числе на уровне послов, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что санкции любого рода являются пережитком прошлого и от них нужно уходить.

Межведомственная рабочая группа по организации совместной работы со Всемирным банком для подготовки документа "Дорожная карта структурных реформ в Республике Беларусь" создана распоряжением премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. Ее руководителем назначен заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на обсуждение проект указа "О вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)". Проектом указа предлагается на законодательном уровне установить в качестве валюты договора и валюты платежа белорусский рубль.

В Беларуси готовятся изменения в договорах долевого строительства. Обсудить порядок заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства можно на Правовом форуме.

Вклады Беларусбанка в национальной валюте теперь можно открыть в сельских отделениях почтовой связи РУП "Белпочта".

В Беларуси черный список игроманов будет действовать и для онлайн-казино.

В БГУ разработана геоинформационная система автоматизированного анализа почв Беларуси, сообщили в пресс-службе вуза.

Представитель БелАЭС рассказал о вариантах обращения с отработавшим ядерным топливом.

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Белорусские нотариусы в 2019 году проведут пять акций по бесплатному консультированию.

Бесплатный Wi-Fi появится на площади Свободы и возле Дворца спорта в Минске.

XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 6 по 10 февраля под слоганом "Больше чем книги".. На центральном стенде выставки-ярмарки представят печатный станок образца XVI века и оригинал "Малой подорожной книжицы" Франциска Скорины 1522 года издания.

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Андрей Разин. Фото ФК "Минск"
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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны. Лукашенко поздравил Пашиняна с успешным завершением важной политической кампании.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области. Погибли два человека.

На месте происшествия. Фото ТАСС
На месте происшествия. Фото ТАСС

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100 лет назад родился Оловников Владимир Владимирович (г.Бобруйск Могилевской обл.), белорусский композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси, народный артист Беларуси, профессор. Автор симфонических произведений "Партизанская быль", "Песни мира", "Партизанские песни", "Нарочь", камерно-инструментальной и вокальной музыки, хоров, романсов, широко известных песен "Родина моя дорогая", "Лесная песня", "Где то в поселке" и др. Писал музыку для детей, к спектаклям и кинофильмам. Умер в 1996 году.

95 лет назад родился Давыдов Владлен Семенович (1924-2012), российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Встреча на Эльбе", "Сестры", "Освобождение" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 2012 году.

85 лет назад родился Лановой Василий Семенович, российский актер театра и кино, народный артист СССР, артист Московского театра им.Е.Вахтангова. Снялся в кино- и телефильмах "Аттестат зрелости", "Война и мир", "Анна Каренина", "Офицеры" и др. Автор воспоминаний "Счастливые встречи". Лауреат Ленинской премии (1980).

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