Картина дня: Лукашенко о поддержке профсоюзов, саммит ШОС и инфляция в октябре

ВЧЕРА

Картина дня. 10 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. Глава государства заявил, что власть в Беларуси будет поддерживать профсоюзы на всех уровнях. Президент подчеркнул, что интересы народа, тружеников различных сфер должны лежать во главе угла. Также Александр Лукашенко заявил, что до конца года должен быть решен вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях. Президент потребовал расставить точки над "i" в вопросах действия коллективных договоров на предприятиях и в организациях.

Александр Лукашенко и Михаил Орда

Беларусь считает актуальным создание в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) финансового фонда, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Совета глав государств - членов ШОС. Также Роман Головченко подчеркнул, что Беларусь готова поделиться в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своим опытом борьбы с COVID-19.

Роман Головченко

Инфляция в Беларуси в октябре составила 0,6%.

Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 ноября.

Фото из архива

В Беларуси формируется госпрограмма развития аграрного бизнеса до 2025 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время XXVI Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо". Экспорт белорусской сельхозпродукции за 26 лет вырос в 12 раз, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Фото из архива

Российская госкорпорация "Росатом" обсуждает с Беларусью возможное строительство еще одной АЭС и исследовательского реактора, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Белоруснефть" внедряет новые умные технологии в системе хранения нефтепродуктов.

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с обращением в связи с прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Фото из архива

Председателем комитета по здравоохранению Мингорисполкома стала главный врач 11-й городской клинической больницы Минска Жанна Казаченок.

В Беларуси на 10 ноября выздоровели и выписаны 91 646 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

Брестский горисполком принял решение с 10 ноября до 10 декабря ограничить работу объектов массового скопления людей.

Фото из архива

В Полоцке и районе с 11 ноября вводится обязательный масочный режим для предупреждения распространения COVID-19.

В Бобруйске вводится обязательный масочный режим в местах, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование.

Представительство ПРООН в Беларуси запустило новый медиапродукт как часть инициативы по быстрому реагированию на вызовы, связанные с распространением COVID-19. Это серия подкастов "Коронный вопрос".

Ушел из жизни выдающийся хоровой дирижер, народный артист Беларуси, профессор Михаил Павлович Дриневский.

РЕПОРТАЖ: Усадьбы Рейтанов и Бохвицей - туристическая изюминка Ляховичского района

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 ноября

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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет в Совете Республики прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефону в Минске 80173285324.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Обращение с отходами в Республике Беларусь. Применение новых технологий и совершенствование системы сбора и переработки вторичного сырья". Начало в 11.00.

V Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика" пройдет в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка в онлайн-формате.

Республиканская универсальная ярмарка "Славянский гостинец" пройдет в Светлогорске. В Светлогорском центре культуры производители и предприниматели со всех регионов страны представят широкий ассортимент товаров. Время работы ярмарки с 10.00 до 19.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 ноября

Всемирный день качества.

Всемирный день борьбы с пневмонией.

180 лет назад родился Огюст Роден, французский скульптор. Автор знаменитых скульптурных композиций "Граждане Кале", "Мыслитель" и других. Умер в 1917 году.

100 лет назад родился Макаенок Андрей Егорович, драматург, народный писатель Беларуси (1977). В 1949 г. окончил Республиканскую партийную школу при ЦК КП(б)Б. Был на комсомольской и партийной работе. Работал в журнале "Вожык", Союзе писателей Беларуси, был главным редактором журнала "Неман". Писал юморески, фельетоны, очерки. Автор широко известных пьес "Трибунал", "Таблетку под язык", "Затюканный апостол", "Левониха на орбите" и др. По сценариям драматурга сняты фильмы "Кондрат Крапива", "Рогатый бастион", "После ярмарки". Лауреат Литературной премии имени Я.Купалы (1962), Государственной премии Беларуси (1974). Умер в 1982 году. Имя А.Макаенка присвоено Гродненской центральной городской библиотеке и Журавичской СШ Рогачевского р-на, в которой создан музей писателя.

85 лет назад родилась Гурченко Людмила Марковна, российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1983). Снималась в фильмах "Карнавальная ночь", "Соломенная шляпка", "Двадцать дней без войны", "Вокзал для двоих" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1994). Выступала как эстрадная певица. Автор книг "Мое взрослое детство", "Аплодисменты". Умерла в 2011 году.

80 лет назад родился Скрипниченко Георгий Сергеевич (Украина), белорусский художник. В 1966 г. окончил Минское художественное училище. Среди работ: триптихи "Мирная земля", "Образы милые родного края", картины "Аллегории мира", "Посвящение Н.Селещуку" и др. Умер в 2015 году.

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