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Общество
24 августа 2019, 09:00

Картина дня: Лукашенко о повышении зарплат, льготы после армии и ЧМ по биатлону в "Раубичах"

ВЧЕРА

Картина дня. 23 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Сергеем Румасом. В качестве главного вопроса для обсуждения глава государства определил комплекс белорусско-российских отношений. Беларусь и Россия могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре, заявил премьер-министр Сергей Румас.

Александр Лукашенко и Сергей Румас
Александр Лукашенко и Сергей Румас

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом. По словам премьера, ситуация в экономике Беларуси сбалансированная. Выполняется большинство качественных показателей, стабильная ситуация на денежном рынке, финансовом, валютном, инфляция находится в запланированных пределах. Правительство изучит ситуацию на предприятиях со средней зарплатой ниже Br500, сообщил премьер-министр.

Сергей Румас
Сергей Румас

Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Александр Лукашенко и Мамука Бахтадзе
Александр Лукашенко и Мамука Бахтадзе

Беларусь и Грузия рассчитывают выйти на товарооборот $200 млн. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Беларусь готова развивать с Грузией промышленную и сельскохозяйственную кооперацию. Пилотные проекты в этих сферах уже реализуются.

Мамука Бахтадзе и Сергей Румас
Мамука Бахтадзе и Сергей Румас

Аппарат Совета Министров стал одним из системообразующих элементов вертикали госуправления и достойно выполняет поставленные задачи. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на торжественном мероприятии к 25-летию Аппарата Совмина.

Во время заседания
Во время заседания

Приглашение на выборы зарубежных наблюдателей от различных международных структур говорит об открытости белорусской стороны, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. В ближайшие дни в Беларуси будет работать оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ, которая изучит предвыборную ситуацию, уточнит количество округов, возможное число наблюдателей, которое потребуется для проведения наблюдения за выборами.

Швейцарский субпарк предлагается создать в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с представителями деловых кругов Швейцарии.

Вопросы повышения зарплат на предприятиях концерна "Беллегпром" и выхода убыточных организаций на стабильную положительную работу находятся на особом контроле, заявил на заседании совета концерна заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Предприятия концерна "Беллегпром" в I полугодии увеличили экспорт в страны ЕС на 10%.

Более Br200 млн планирует инвестировать ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в модернизацию объектов в 2020 году, сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО Андрей Вериго.

Минфин Беларуси оценивает платежи по госдолгу в 2020 году на уровне $3,5 млрд.

Фото из архива
Фото из архива

Банк развития удвоит кредитный лимит панафриканского банка Eastern and Southern African Trade and Development Bank для финансирования белорусского экспорта в Африку.

В Беларуси установлен порядок государственного энергетического и газового надзора.

Минобороны наряду с другими льготами прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии, сообщил начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров. Возможность поступления в вузы без конкурса на некоторые специальности может появиться у отслуживших в армии, при этом у них должен быть соответствующий уровень успеваемости на прошлом уровне образования и ходатайство военной части. Принятые меры в связи со вступлением в силу закона "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства" позволят увеличить призыв в армию на 3 тыс. человек.

У государственной статистики женское лицо: Белстат дал обобщенный портрет своих работников.

РЕПОРТАЖ: Фееричная история рождения Мастеров своего дела: в Казани прошла церемония открытия WorldSkills

Церемония открытия
Церемония открытия

В Минске назвали победителей первого республиканского конкурса "Триеннале молодых художников".

Беларусь на Miss International - 2019 представит Мария Первий. На Национальном конкурсе красоты "Мисс Беларусь - 2018" девушка завоевала титул "Мисс зрительских симпатий" и вошла в ТОП-10.

Мария Первий. Фото Национальной школы красоты
Мария Первий. Фото Национальной школы красоты

Церемония открытия летнего чемпионата мира по биатлону состоялась в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля сказал, что организаторы приложили все усилия, чтобы данный турнир прошел на высоком уровне.

Во время церемонии открытия
Во время церемонии открытия

Белорусской биатлонистке, четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус за победу в Кубке мира в гонке преследования сезона-2014/2015. Торжественная церемония награждения состоялась в "Раубичах".

Дарья Домрачева
Дарья Домрачева

Белорусский биатлонист Никита Лобастов завоевал золото в суперспринте юниорского летнего ЧМ в "Раубичах".

Никита Лобастов
Никита Лобастов

Госавтоинспекция проводит массированную отработку автодороги М4 Минск - Могилев, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

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Летний чемпионат мира по биатлону пройдет по 25 августа в "Раубичах".

Пятый фестиваль грузинской культуры "Тбiлiсоба" пройдет 24 августа на площадке Верхнего города в Минске.

В Центральном ботаническом саду 24-25 августа состоится просветительское интерактивное мероприятие ко Дню знаний.

Празднование 500-летия города Ивацевичи Брестской области пройдет по 25 августа.

Необычный памятник в честь польского писателя белорусского происхождения Сергея Пясецкого откроют на IV фестивале "Ракаўскі фэст", который состоится 25 августа в агрогородке Раков Воложинского района.

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25 августа

В Республике Беларусь - День шахтера.

120 лет назад родился Аршанский Эдуард Львович (Псковская обл., Россия), российский и белорусский кинорежиссер. Работал в театрах России, на Ленинградской киностудии документальных фильмов. В 1931-1941 годах режиссер на киностудии "Советская Беларусь". Режиссер агитпрома "Кто лучше?", художественных фильмов "Боям навстречу", "Дважды рожденный", "Новая родина", "Соловей" и др. Умер в 1974 году.

100 лет назад родился Селиванов Пантелеймон Алексеевич (Архангельская обл., Россия), белорусский историк, доктор исторических наук. В 1960-1991 годах работал в Институте истории АН Беларуси. Автор исследований по истории Беларуси периода гражданской войны и интервенции, военного строительства. Соавтор коллективных работ "История Минска", "Победа Советской власти в Белоруссии", "Иностранная военная интервенция в Белоруссии, 1917-1920" и др. Умер в 2002 году.

750 лет назад родился Соловьев Сергей Александрович, российский кинорежиссер и сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации. Поставил фильмы "Сто дней после детства", "Мелодии белой ночи", "Асса" и др.

26 августа

95 лет назад родился Новиков Евгений Васильевич (Пензенская обл., Россия), белорусский спортсмен (тяжелая атлетика), заслуженный мастер спорта СССР. Судья республиканской категории по тяжелой атлетике. Чемпион Европы, чемпион СССР, серебряный и бронзовый призер. Рекордсмен СССР. Умер в 1973 году.

70 лет назад родилась Елисеева Тамара Павловна (д.Бель 2-я Кричевского р-на Могилевской обл.), белорусский ученый, доктор экономических наук, профессор. С 1980 года начальник отдела, заместитель начальника управления Центрального статистического управления Беларуси. С 1986 года в Белорусском НИИ экономики и информации АПК, с 1997 года заведующая кафедрой Белорусского технологического института, в Минском институте управления, с 2005 года в Белорусском технологическом университете и одновременно в Республиканском институте высшей школы БГУ. Автор научных работ по проблемам маркетинга, информационных технологий в экономике и управлении, моделирования и прогнозирования ресурсного потенциала Беларуси.

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