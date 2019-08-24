Картина дня: Лукашенко о повышении зарплат, льготы после армии и ЧМ по биатлону в "Раубичах"

ВЧЕРА
Картина дня. 23 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Сергеем Румасом. В качестве главного вопроса для обсуждения глава государства определил комплекс белорусско-российских отношений. Беларусь и Россия могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре, заявил премьер-министр Сергей Румас.
Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил о задаче по повышению зарплат низкооплачиваемых категорий работников. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом. По словам премьера, ситуация в экономике Беларуси сбалансированная. Выполняется большинство качественных показателей, стабильная ситуация на денежном рынке, финансовом, валютном, инфляция находится в запланированных пределах. Правительство изучит ситуацию на предприятиях со средней зарплатой ниже Br500, сообщил премьер-министр.
Беларусь продолжит настойчиво развивать отношения с Грузией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Беларусь и Грузия рассчитывают выйти на товарооборот $200 млн. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Беларусь готова развивать с Грузией промышленную и сельскохозяйственную кооперацию. Пилотные проекты в этих сферах уже реализуются.
Аппарат Совета Министров стал одним из системообразующих элементов вертикали госуправления и достойно выполняет поставленные задачи. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на торжественном мероприятии к 25-летию Аппарата Совмина.
Приглашение на выборы зарубежных наблюдателей от различных международных структур говорит об открытости белорусской стороны, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. В ближайшие дни в Беларуси будет работать оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ, которая изучит предвыборную ситуацию, уточнит количество округов, возможное число наблюдателей, которое потребуется для проведения наблюдения за выборами.
Швейцарский субпарк предлагается создать в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с представителями деловых кругов Швейцарии.
Вопросы повышения зарплат на предприятиях концерна "Беллегпром" и выхода убыточных организаций на стабильную положительную работу находятся на особом контроле, заявил на заседании совета концерна заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко. Предприятия концерна "Беллегпром" в I полугодии увеличили экспорт в страны ЕС на 10%.
Более Br200 млн планирует инвестировать ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в модернизацию объектов в 2020 году, сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО Андрей Вериго.
Минфин Беларуси оценивает платежи по госдолгу в 2020 году на уровне $3,5 млрд.
Банк развития удвоит кредитный лимит панафриканского банка Eastern and Southern African Trade and Development Bank для финансирования белорусского экспорта в Африку.
В Беларуси установлен порядок государственного энергетического и газового надзора.
Минобороны наряду с другими льготами прорабатывает вопрос снижения платы за обучение отслужившим в армии, сообщил начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров. Возможность поступления в вузы без конкурса на некоторые специальности может появиться у отслуживших в армии, при этом у них должен быть соответствующий уровень успеваемости на прошлом уровне образования и ходатайство военной части. Принятые меры в связи со вступлением в силу закона "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства" позволят увеличить призыв в армию на 3 тыс. человек.
У государственной статистики женское лицо: Белстат дал обобщенный портрет своих работников.
РЕПОРТАЖ: Фееричная история рождения Мастеров своего дела: в Казани прошла церемония открытия WorldSkills
В Минске назвали победителей первого республиканского конкурса "Триеннале молодых художников".
Беларусь на Miss International - 2019 представит Мария Первий. На Национальном конкурсе красоты "Мисс Беларусь - 2018" девушка завоевала титул "Мисс зрительских симпатий" и вошла в ТОП-10.
Церемония открытия летнего чемпионата мира по биатлону состоялась в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи". Заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля сказал, что организаторы приложили все усилия, чтобы данный турнир прошел на высоком уровне.
Белорусской биатлонистке, четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус за победу в Кубке мира в гонке преследования сезона-2014/2015. Торжественная церемония награждения состоялась в "Раубичах".
Белорусский биатлонист Никита Лобастов завоевал золото в суперспринте юниорского летнего ЧМ в "Раубичах".
Госавтоинспекция проводит массированную отработку автодороги М4 Минск - Могилев, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 24-25 августа
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Летний чемпионат мира по биатлону пройдет по 25 августа в "Раубичах".
Пятый фестиваль грузинской культуры "Тбiлiсоба" пройдет 24 августа на площадке Верхнего города в Минске.
В Центральном ботаническом саду 24-25 августа состоится просветительское интерактивное мероприятие ко Дню знаний.
Празднование 500-летия города Ивацевичи Брестской области пройдет по 25 августа.
Необычный памятник в честь польского писателя белорусского происхождения Сергея Пясецкого откроют на IV фестивале "Ракаўскі фэст", который состоится 25 августа в агрогородке Раков Воложинского района.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
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25 августа
В Республике Беларусь - День шахтера.
120 лет назад родился Аршанский Эдуард Львович (Псковская обл., Россия), российский и белорусский кинорежиссер. Работал в театрах России, на Ленинградской киностудии документальных фильмов. В 1931-1941 годах режиссер на киностудии "Советская Беларусь". Режиссер агитпрома "Кто лучше?", художественных фильмов "Боям навстречу", "Дважды рожденный", "Новая родина", "Соловей" и др. Умер в 1974 году.
100 лет назад родился Селиванов Пантелеймон Алексеевич (Архангельская обл., Россия), белорусский историк, доктор исторических наук. В 1960-1991 годах работал в Институте истории АН Беларуси. Автор исследований по истории Беларуси периода гражданской войны и интервенции, военного строительства. Соавтор коллективных работ "История Минска", "Победа Советской власти в Белоруссии", "Иностранная военная интервенция в Белоруссии, 1917-1920" и др. Умер в 2002 году.
750 лет назад родился Соловьев Сергей Александрович, российский кинорежиссер и сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации. Поставил фильмы "Сто дней после детства", "Мелодии белой ночи", "Асса" и др.
26 августа
95 лет назад родился Новиков Евгений Васильевич (Пензенская обл., Россия), белорусский спортсмен (тяжелая атлетика), заслуженный мастер спорта СССР. Судья республиканской категории по тяжелой атлетике. Чемпион Европы, чемпион СССР, серебряный и бронзовый призер. Рекордсмен СССР. Умер в 1973 году.
70 лет назад родилась Елисеева Тамара Павловна (д.Бель 2-я Кричевского р-на Могилевской обл.), белорусский ученый, доктор экономических наук, профессор. С 1980 года начальник отдела, заместитель начальника управления Центрального статистического управления Беларуси. С 1986 года в Белорусском НИИ экономики и информации АПК, с 1997 года заведующая кафедрой Белорусского технологического института, в Минском институте управления, с 2005 года в Белорусском технологическом университете и одновременно в Республиканском институте высшей школы БГУ. Автор научных работ по проблемам маркетинга, информационных технологий в экономике и управлении, моделирования и прогнозирования ресурсного потенциала Беларуси.
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