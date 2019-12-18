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Общество
18 декабря 2019, 07:00

Картина дня: Лукашенко о проблемных инвестпроектах, 95-летие белорусского кино и рейтинг достопримечательностей 2019 года

ВЧЕРА

Картина дня. 17 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в белорусскую экономику. Об этом глава государства заявил на совещании о реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов. Глава государства поручил дополнительно изучить необходимость оказания государственной поддержки для четырех самых сложных проектов. Из 34 особо значимых инвестиционных объектов 22 уже введены в эксплуатацию.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Глава государства Александр Лукашенко поздравил кинематографистов с 95-летием белорусского кино. Президент отметил, что за многолетнюю историю постепенного развития национальный кинематограф подарил зрителям множество превосходных картин.

Белорусский кинематограф за 95 лет преодолел огромный путь, отметил министр культуры Юрий Бондарь во время торжественного мероприятия, посвященного Дню белорусского кино. В Беларуси есть все для дальнейшего развития кино, заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

В Беларуси разрабатывают отдельный план действий по созданию условий для развития экономики, сообщил премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совмина. При подготовке документа перед разработчиками была поставлена задача оптимизировать доводимые показатели и максимально их консолидировать.

Сергей Румас
Сергей Румас

Перспективы двусторонних отношений обсуждены на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином. Наталья Кочанова заверила, что новый состав Совета Республики будет прилагать усилия для дальнейшего развития межпарламентских связей с Китаем, реализации достигнутых ранее договоренностей.

Цуй Цимин и Наталья Кочанова
Цуй Цимин и Наталья Кочанова

На пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН консенсусом принята подготовленная делегацией Беларуси резолюция "Долговременные последствия чернобыльской катастрофы".

Валентин Рыбаков. Фото МИД Беларуси
Валентин Рыбаков. Фото МИД Беларуси

Соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом и о реадмиссии могут заработать уже в 2020 году. Об этом сообщила руководитель отдела политики, экономики, прессы и информации представительства ЕС в Беларуси Эвелина Шульц.

В Беларуси обновлен перечень инновационных товаров. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 декабря 2019 года №852, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Национальный банк Беларуси установил минимальный размер нормативного капитала для банков на первый квартал 2020 года.

Международные финансовые организации оценили деловой климат в Беларуси.

Европейский союз выделит более 1 млн евро на реализацию второго в Беларуси проекта программы Twinning, который будет направлен на укрепление потенциала управления геопространственными данными. Об этом сообщил председатель Госкомимущества Андрей Гаев перед официальной презентацией проекта.

В Беларуси в 2020 году усилят работу по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) на региональном уровне, заявила национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина.

Консультативные центры для подростков, которые находятся в конфликте с законом, планируется создавать по всей Беларуси в 2020-2021 годах. Об этом сообщила заместитель представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Габриэлла Ивонна Акимова.

Внедрение в Беларуси биометрических документов может произойти в 2021 году. Об этом в интервью газете МВД "На страже" рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Немецкий путешественник на веломобиле: в Беларусь стоит приехать.

Немецкий путешественник в Гродно
Немецкий путешественник в Гродно

РЕПОРТАЖ: Человек собаке друг: как могилевчане помогают бездомным животным

Волонтер Ольга Бицкая и собака Машенька
Волонтер Ольга Бицкая и собака Машенька

При благоустройстве территории рядом с Гольшанским замком обнаружили могильник XIII-XIV веков. Находки изучают археологи, сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Фото Павла Кенько, научного сотрудника Института истории НАН Беларуси
Фото Павла Кенько, научного сотрудника Института истории НАН Беларуси

Названы самые популярные у туристов достопримечательности 2019 года.

Команда Беларусь U-20 будет расформирована и снята с хоккейного чемпионата страны.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 декабря

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Подготовка города Минска к празднованию Рождества и Нового года. Анонс главных культурных мероприятий. Организация ярмарок, елочных базаров. Работа предприятий общественного питания в новогодние праздники". Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Организация досуга для детей и молодежи во время новогодних праздников и зимних каникул". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Современные тенденции в развитии водоснабжения и водоотведения: доступность и качество питьевой воды для населения". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Школьный театр как средство развития творческой индивидуальности и формирования личности". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 декабря

100 лет назад родилась Барамзина Татьяна Николаевна, Герой Советского Союза. В Великую Отечественную воевала на 3-м Белорусском фронте: телефонистка батальона. В бою у деревни Пекалин Смолевичского района Минской области 5 июля 1944 года уничтожила из снайперской винтовки 20 гитлеровцев, оказала помощь раненым. В этом бою захвачена в плен и расстреляна.

100 лет назад родился Петренко Николай Макарович, белорусский деятель любительского искусства, композитор, педагог, заслуженный учитель Беларуси (1966). Автор сборников песен на стихи белорусских поэтов, в их числе "Беларуси милой". Умер в 1997 году.

75 лет назад родилась Вертинская Анастасия Александровна, российская актриса театра и кино, народная артистка России (1988). Снималась в фильмах "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", "Гамлет" и других.

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