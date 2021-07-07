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Общество
07 июля 2021, 07:00

Картина дня: Лукашенко о противодействие санкциям, топ профессий и чем удивит "Купалье" в Александрии

ВЧЕРА

Картина дня. 6 июля

Использование санкций для давления на суверенное государство - это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о противодействии санкционным мерам. Беларусь не станет разменной монетой и будет всеми способами отстаивать суверенитет, заявил Президент. Он поставил задачу сделать так, чтобы от санкций не пострадал белорусский народ. Беларусь занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе, но будет это делать так, как ей выгодно. Европейские санкции - это фактически карательная операция на современный манер, заявил Александр Лукашенко. Министерству иностранных дел нужно активнее реагировать на любые недружественные проявления по отношению к Беларуси, отметил глава государства.

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

Премьер-министр Роман Головченко назвал главную контрсанкцию Беларуси в ответ на экономическое давление, которому подвергается страна, и это отсутствие эффекта от санкций.

Роман Головченко
Роман Головченко

Министерство иностранных дел Беларуси окажет содействие предприятиям и гражданам с обращениями в международные суды в связи с санкциями Запада. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Беларусь вынуждена переориентировать часть средств с мероприятий по обустройству и содержанию пограничной инфраструктуры на нивелирование возможных последствий введенных Западом санкций. Беларусь не является сторонницей санкционного подхода, в стране считают санкции анахронизмом.

Владимир Макей
Владимир Макей

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №258 "Об официальных геральдических символах".

Глава государства Александр Лукашенко подписал декрет №3 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы".

Совмин утвердил план работы на II полугодие.

Фото из архива
Фото из архива

Венецианскую комиссию проинформировали о подготовке предложений по изменению Конституции Беларуси.

В мемориальном комплексе "Курган Славы" прошло торжественное собрание в честь 85-летия со дня образования Госавтоинспекции МВД Республики Беларусь. Награды сотрудникам ГАИ вручил министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Иван Кубраков.

Командир взвода Виталий Денисов с ключами от нового служебного автомобиля
Командир взвода Виталий Денисов с ключами от нового служебного автомобиля

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы.

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Швея, медсестра, каменщик, продавец - Минтруда назвало топ востребованных профессий по отраслям.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 557 пациентов с COVID-19, выписаны 415.

Фото из архива
Фото из архива

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в службе занятости Минска.

В Беларуси прекратили вещание две украинские телепрограммы.

Санэпидслужба назвала пляжи, где запрещено или ограничено купание.

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Сплести венок и найти "папараць кветку": волшебство и сказка Купальской ночи в фотографиях.

Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Камчатке. По предварительным данным, выживших нет.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 июля

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Анализ погодных условий, сложившихся на территории Республики Беларусь в первом полугодии 2021 года. Результаты мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, радиационного мониторинга". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Культура и современное искусство регионов Беларуси. Актуальные тенденции и перспективы развития". Начало в 12.30.

Состоится очередное заседание Конституционной комиссии.

Традиционное Купалье пройдет на Августовском канале. Центральной локацией гуляний станет площадка у шлюза "Домбровка".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 июля

160 лет назад родилась Радзивилл Магдалена Ивановна (г.Варшава, Польша), деятель белорусского культурного движения, меценатка. Дочь белорусского археолога и этнографа Казимира Завиши. После смерти отца стала одной из самых богатых землевладелиц. Рано овдовела и унаследовала имущество мужа. Часть своего богатства пожертвовала на детей-сирот - открыла для них ряд приютов. Вела просветительскую деятельность. В своих имениях открыла школы, создала общество трезвости. Установила студентам Виленского и других университетов несколько стипендий. Но главное место в деятельности Магдалены Радзивилл занимала поддержка первых белорусских периодических изданий. Она опекала издательство "Загляне сонца і ў наша аконца" в Петербурге, газету "Беларус". Оказывала материальную помощь в издании первых книг М.Богдановича и К.Буйло. Большую и всестороннюю помощь Магдалена Радзивилл оказывала и творческой молодежи. После 1917 года в эмиграции в Польше, Литве, Германии, с 1932 года в Швейцарии. Помогала белорусским организациям в Западной Беларуси, литовским и еврейским культурным движениям. Умерла в 1945 году.

70 лет назад родился Юрченков Петр Петрович, актер, заслуженный артист Беларуси. В 1973 году окончил ВГИК. С 1974 года работал на киностудии "Беларусьфильм". В 1981 году при киностудии был основан Театр-студии киноактера, где Юрченков и проработал по конца жизни. Запоминающиеся образы создал в спектаклях по произведениям классической и современной русской и западноевропейской драматургии. Среди них: Семен ("Счастье мое" А.Червинского), Трагик ("Таланты и поклонники" А.Островского) и др. В кинематографе дебютировал в 1973 году, играя в эпизодах. В 1976 году впервые снялся в фильме В.Рубинчика "Венок сонетов". За свою актерскую карьеру снялся более чем в ста фильмах. Умер в 2013 году.

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