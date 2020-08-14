Картина дня: Лукашенко о работе энергетического комплекса, нефть из США и битва комбайнов

ВЧЕРА

Картина дня. 13 августа

От надежности и мощности предприятий белорусской энергосистемы зависит вся экономика страны и ее национальная безопасность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса.

С вводом БелАЭС и ростом потребления электрической энергии для реального сектора экономики планируют установить более низкие тарифы на электроэнергию. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич по итогам совещания у главы государства.

Социально уязвимым категориям граждан увеличат сумму возмещения расходов на электроснабжение. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич по итогам совещания у главы государства.

Виктор Каранкевич. Фото из архива

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым предусматривается выделение средств из резервного фонда Президента Беларуси на финансирование расходов по организации отдыха и оздоровления 18 детей из Египта в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в августе 2020 года.

"Нам не нужна драка, не нужна война" - Кочанова обратилась к белорусам.

Белорусские НПЗ за 2020 год планируют переработать не менее 16-16,5 млн т нефти. При этом альтернативной нефти в этом объеме будет не менее 10%. Об этом сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам совещания у главы государства.

Вторая партия американской нефти начала поступать на "Нафтан".

Строительство перемычки между белорусскими НПЗ начнется в октябре. Об этом сообщил сегодня гендиректор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко.

Министерство экономики инициирует продление срока действия указа №143 от 24 апреля 2020 года "О поддержке экономики", сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото из архива

Белорусский зерноуборочный комбайн КЗС-1624-1 "Палессе GS16" производства ОАО "Гомсельмаш" сравнили с американским комбайном John Deere S785i на полях ОАО "Гастелловское". В хозяйстве провели эксплуатационно-технологическую оценку двух комбайнов на уборке пшеницы.

Комбайны на поле ОАО "Гастелловское"

"Амкодор" разработал новые тяговые аккумуляторы для своей техники.

Работники лесной отрасли Беларуси - за порядок в стране. С таким совместным заявлением выступили члены коллегии Министерства лесного хозяйства и директорский корпус подчиненных организаций во время совещания в Житковичах. Сотрудники настроены на выполнение задач, работа ведется конструктивно. Такое мнение журналистам высказал заместитель начальника котлотурбинного цеха №2 по эксплуатации ТЭЦ-4 Кирилл Варнель. Мы все хотим спокойно жить, трудиться, растить детей в мирной и безопасной стране, но для этого нам всем необходимо быть вместе, ведь Беларусь у нас одна! Такое заявление генерального директора СООО "Белвест" Юрия Суманеева размещено на официальном сайте обувного холдинга. Трудовой коллектив ОАО "Витебскдрев" выступает за мирное развитие страны, заявил генеральный директор предприятия Юрий Дойлин.

На Минской ТЭЦ-4

В настоящее время система образования занята решением первоочередных задач, которые никак не связаны с избирательным процессом - это подготовка к новому учебному году. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования.

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак обратился к минчанам и призвал их оставаться дома. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально".

Анатолий Сивак. Фото из архива

Самое главное - сохранение мира, недопущение человеческих жертв и насилия. Такое мнение высказал художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М.Горького Сергей Ковальчик. Я хочу и дальше жить в мирной стране и не понимаю, что мешает людям спокойно жить и работать. Такое мнение высказал композитор и пианист, народный артист Беларуси Василий Раинчик. Путь насилия - это не путь Беларуси, считает председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич. Белорусам необходимо быть вместе и не поддаваться на провокации, чтобы сохранить свою Родину. Такое обращение на сайте Национального художественного музея разместил генеральный директор учреждения, председатель Ассоциации общественных объединений "Белорусская конфедерация творческих союзов" Владимир Прокопцов.

Владимир Прокопцов. Фото из архива

У белорусов не должно быть агрессии и ожесточения с обеих сторон даже на уличных акциях. Такое мнение высказала заслуженный учитель БССР, ответственный секретарь Минской городской организации Белорусского союза женщин Надежда Лось, которая в годы Великой Отечественной войны была малолетней узницей фашистского концлагеря "Озаричи".

Политолог Алексей Дзермант на своей странице в Facebook констатирует очередную неудачную попытку организации цветной революции в Беларуси.

Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился за травмы случайных людей на уличных акциях протеста. Также он заявил, что всегда против любого насилия над журналистами.

Министерством внутренних дел в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. Правоохранители разыскивают водителя, который сбил двух сотрудников милиции в Минске.

Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел, произошедших 9 августа в Минске, сообщили в СК.

Министерство здравоохранения и Белорусский профсоюз работников здравоохранения выступили с обращением, в котором подчеркнули, что жизнь и здоровье граждан бесценны, и призвали остановить раскручивание спирали насилия на улицах.

В Беларуси на 13 августа выздоровели и выписаны 66 тыс. 178 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Названы победители Национальной литературной премии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 августа

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Организация внутреннего туризма в Республике Беларусь. Налоговые льготы и преференции, действующие в отрасли". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 августа

Международный день бездомных животных.

90 лет назад родилась Хитяева Людмила Ивановна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Екатерина Воронина", "Тихий Дон", "Кочубей", "Поднятая целина", "Евдокия", "Стряпуха" и др.

75 лет назад родилась Васильева Екатерина Сергеевна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Ключ без права передачи", "Двадцать дней без войны", "Бумбараш", "Обыкновенное чудо", "Визит дамы" и др.

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