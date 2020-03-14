Картина дня: Лукашенко о работе милиции, начало весенне-полевых работ и поддержка молодых специалистов

ВЧЕРА

Картина дня. 13 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева. Желающих подорвать белорусское государство изнутри не уменьшается, заявил глава государства. Президент отметил, что недостатков хватает во всех органах власти, в том числе и милиции. Ситуация с коронавирусом в Беларуси не позволяет расслабляться, но поддаваться панике не стоит, заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

В Беларуси сохраняется тенденция по снижению уровня преступности. Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Караев по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Министерство внутренних дел планирует увеличить число участковых в сельской местности за счет сокращения численности сотрудников уголовного розыска. Юрий Караев, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, почему на две недели ограничил контакты и находился под дистанционным медицинским наблюдением.

Юрий Караев

Вся республика подошла к весенне-полевым работам в этом году как никогда хорошо подготовленной. На этом сделал акцент сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас, принимая участие в заседании Житковичского райисполкома.

Сергей Румас

Массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур начался в Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова приняла участие во Всебелорусской акции БРСМ "Мы - граждане Беларуси!". Во время торжественной церемонии вручения паспортов в Совете Республики она пожелала 14-летним юношам и девушкам достойно продолжать развитие суверенной Беларуси.

Наталья Кочанова. Фото из архива

"Белнефтехим" ожидает до конца марта прибытия в порт Клайпеды трех танкеров с нефтью для Беларуси, сообщил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Беларусь и Россия планируют разработать автоматизированные и роботизированные технологические процессы и оборудование для производства молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси по итогам совместного заседания коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России.

Фото из архива

Дополнительные выплаты при переезде в другую местность, льготные кредиты на имущество, повышенные оклады - начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА рассказал о мерах поддержки молодых специалистов в Беларуси. Около 19 тыс. выпускников вузов планируют распределить в этом году в Беларуси, сообщил Сергей Касперович. Распределение выпускников - эффективный механизм. Вопрос о его отмене не рассматривается. Место жительства выпускников вузов по возможности учитывается при их распределении. Наниматели по возможности стараются решить жилищные вопросы молодых специалистов. Ежегодно около 100 выпускников вузов возмещают средства на обучение.

В пресс-центре БЕЛТА

ИНТЕРВЬЮ: Цуй Цимин о борьбе Китая с коронавирусом, наработках ученых и международном сотрудничестве.

Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан. В Беларуси из-за коронавируса на сегодня изолированы 224 человека. Из-за пациента с коронавирусом, посетившего Италию и не сообщившего об этом, изолирован 91 человек. Иностранцам до приезда в Беларусь на массовые мероприятия рекомендуют лабораторно обследоваться.

Инна Карабан. Фото из архива

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует применять в Беларуси жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, сообщил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

"Белавиа" отменяет некоторые рейсы в страны Европы из-за коронавируса. Авиакомпания пояснила, как вернуть или поменять билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы.

Фото из архива

В Беларуси отменят запрет на упаковку пищевой продукции в тару покупателя, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик.

/society/view/v-belarusi-otmenjat-zapret-na-upakovku-produktov-v-taru-pokupatelja-383140-2020/

ЖКХ Минска рассказало о планах по привлечению населения к ремонту и благоустройству дворов.

/regions/view/zhkh-minska-rasskazalo-o-planah-po-privlecheniju-naselenija-k-remontu-i-blagoustrojstvu-dvorov-383126-2020/

Фото из архива

Четыре медали выиграли белорусские конькобежцы на студенческом ЧМ в Амстердаме.

/sport/view/chetyre-medali-vyigrali-belorusskie-konkobezhtsy-na-studencheskom-chm-v-amsterdame-383195-2020/

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14-15 марта

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Минский планетарий к Международному дню планетариев подготовил насыщенную программу. 14 марта с 16.30 до 18.00 в холле планетария пройдут мастер-классы "Первые телескопы", на которых специалисты помогут собрать самодельный прибор. Вечером посетителям покажут новые фильмы, появившиеся в афише за последние полгода. Лекция "Поиск соседей" начнется в 20.00.

II Международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества Millennium пройдет по 15 марта в Бресте.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

15 марта

День Конституции Республики Беларусь.

В Республике Беларусь - День потребителя.

Всемирный день защиты прав потребителей.

Международный день защиты бельков.

170 лет назад родился Савич-Заблоцкий Войслав Казимир Константинович, белорусский и польский поэт, прозаик, публицист. Писал на белорусском, польском, французском и русском языках. Учился в Виленской гимназии, университетах Праги, Лейпцига, Страсбурга. Опубликовал сатирическую поэму на польском языке "Правдоподобная история", исторические произведения о Н.Копернике. Автор повести "Полоцкая шляхта". Работал в редакции газеты "Виленский вестник", издавал газеты на польском и французском языках. Умер после 1893 года.

90 лет назад родился Алферов Жорес Иванович, российский ученый-физик, академик и вице-президент Российской АН (1991), иностранный член НАН Беларуси (1995), Академии наук ГДР (1987), Польской АН (1988), Национальной инженерной АН США (1990), Национальной АН США (1990). Почетный доктор Гарвардского университета (1988). Окончил Ленинградский электротехнический институт. Лауреат Ленинской премии (1972), Государственной премии СССР (1984). Лауреат Нобелевской премии по физике (2000). С 1989 года председатель Президиума Ленинградского - Санкт-Петербургского научного центра РАН, директор Физико-технического института им.А.Ф.Иоффе РАН. Ректор - организатор первого в системе РАН академического Физико-технологического университета. Учредил Фонд поддержки образования и науки, в основание которого вложил треть полученной им Нобелевской премии. Целью фонда является поддержка фундаментальных исследований в области физики, жизненно необходимых для развития экономики. Автор более 500 научных работ в области физики полупроводников, полупроводниковой и квантовой электроники, технической физики. Умер в 2019 году.

80 лет назад родилась Шикунова Ирина Семеновна, оперная певица, педагог, народная артистка Беларуси (1980). Окончила Белорусскую консерваторию. В 1964-1994 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1989 года в Белорусской академии музыки. Создала ряд запоминающихся образов в национальном репертуаре: Юзефа ("Ясный рассвет" А.Туренкова), Марфочка ("Алеся" Е.Тикоцкого), Ирина ("Седая легенда" Д.Смольского) и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1980). Умерла в 2020 году.

16 марта

130 лет назад родился Михоэлс Соломон Михайлович, российский актер, режиссер, педагог, народный артист СССР (1939). Работал в Государственном камерном театре в Москве. С 1941 года председатель Антифашистского еврейского комитета. Лауреат Государственной премии СССР (1946). Умер в 1948 году.

105 лет назад родилась Вигдорова Фрида Абрамовна, российская писательница. Ее имя приобрело особую известность в конце 50-х - начале 60-х годов в связи с выступлениями в печати; оставила художественно-документальную запись двух судов над поэтом И.Бродским (18 февраля и 13 марта 1964 года), приняла активное участие в организации его защиты. Автор повестей "Мой класс", "Дорога в жизнь", "Это мой дом", "Черниговка", посвященных вопросам нравственного воспитания молодежи, романа "Семейное счастье". Умерла в 1965 году.

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