Картина дня: Лукашенко о работе парламента, генпланы городов и поправки в законы о рекламе

ВЧЕРА

Картина дня. 16 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Парламент должен представлять все слои белорусского общества: от молодежи до пожилых людей, заявил глава государства. По его мнению, профсоюзные и общественные организации, партии должны выдвинуть в парламент своих кандидатов и отстаивать их. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает важным ускорить работу парламента над принятием пакета бюджетных документов на 2020 год. Состав Палаты представителей шестого созыва планирует интенсивно работать в период осенней сессии, чтобы успеть принять важные законопроекты, которые находятся на рассмотрении в парламенте, заявил Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко

Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько. Беларусь с начала года недополучила Br520 млн таможенных пошлин из-за налогового маневра России в нефтяной сфере, сообщил Юрий Сенько.

Фото из архива

Казахстан не исключает подписания во время предстоящего в октябре визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Нур-Султан соглашения о поставках нефти, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев. Казахстан рассчитывает на активизацию в 2020 году экономического взаимодействия с Беларусью как председателем в ЕАЭС. В деятельности СП по выпуску техники Беларуси и Казахстану пора переходить к полному производственному циклу.

Фото из архива

Более 5,8 тыс. участков образовано для голосования на выборах в Палату представителей.

Фото из архива

Сооружение Белорусской АЭС подходит к концу, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Беларусь и Украина согласовали программу наблюдений, анализа и оценки состояния трансграничных вод.

Всемирный банк поддерживает развитие государственно-частного партнерства в Беларуси.

ПВТ планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере IT-образования и венчурного финансирования.

Фото из архива

Потребление озоноразрушающих веществ в Беларуси с конца 1980-х годов сократилось примерно в 100 раз.

В Беларуси зарегистрирована специальная финансовая организация - Агентство по реструктуризации обязательств и секьюритизации активов.

ИНТЕРВЬЮ: О генпланах белорусских городов, "деревнях будущего" и комфортной среде для жизни.

ИНТЕРВЬЮ: Беларусь движется к формированию инновационно-производственных кластеров.

Фото из архива

Реконструкцию таможенной инфраструктуры в пунктах пропуска "Урбаны" и "Верхний Теребежов" планируется завершить в 2020 году.

На полигоне Мулино завершился первый этап совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019".

Белорусы смогут отказаться от доставки рекламы в их почтовые ящики. Это предусмотрено поправками в законы по вопросам рекламы. Также в Беларуси планируется запретить использование транспорта, в том числе отдельно стоящего прицепа, для размещения, распространения рекламы на улицах, дорогах и в других общественных местах.

Юные белорусские гребцы выиграли 19 медалей на международной регате в Братиславе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 сентября

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В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Презентация инновационного финансового сервиса в рамках реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации экономики и развития информационно-коммуникационных технологий".

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "О проведении в Беларуси Европейской недели мобильности и городской экологической акции "День без автомобиля".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 сентября

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105 лет назад родился Мотыль Иван Александрович (д.Дубровские Толочинского р-на Витебской обл.), один из организаторов и руководителей комсомольско-молодежного подполья и партизанского движения в Могилевской области в годы Великой Отечественной войны. В Великую Отечественную войну в 1942-1943 годах был секретарем Могилевского подпольного обкома ЛКСМБ и одновременно секретарем Бобруйского подпольного межрайкома ЛКСМБ. С сентября 1943 года редактор газеты "Сталинская молодежь", затем газеты "Чырвоная змена". С 1952 года редактор газеты "Гомельская праўда". Умер в 1961 году.

95 лет назад родился Марушкевич Николай Тимофеевич (д.Солоное Жлобинского р-на Гомельской обл.), журналист, заслуженный деятель культуры Беларуси. С 1947 года был на журналистской, советской и комсомольской работе. С 1952 года заведующий отделом, ответственный секретарь газеты "Чырвоная змена", ответственный секретарь, заместитель редактора "Сельской газеты". В 1971-1983 годах был директором БЕЛТА. Умер в 1994 году.

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