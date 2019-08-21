Картина дня: Лукашенко о работе правоохранительных органов, программа управления госфинансами и новый тренер сборной по хоккею

ВЧЕРА

Картина дня. 20 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений озвучил проблемные вопросы в этой сфере. Количество обращений, другие резонансные дела свидетельствуют о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-разыскных и следственных подразделений, а также, к сожалению, прокуратуры, отметил глава государства. Защита жизни и прав человека является первостепенной задачей правоохранительной системы, подчеркнул Президент. В основе стабильности в государстве лежит внутриполитическая ситуация и доверие людей к власти.

Александр Лукашенко во время совещания

"Откровенный и жесткий разговор" - Наталья Эйсмонт рассказала подробности закрытой части совещания Александра Лукашенко с силовиками.

Сотрудникам правоохранительных органов надо менять стиль своей работы и повышать ее качество. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась после совещания Президента Беларуси с правоохранительным блоком. По словам Станислава Зася, главное требование Президента к правоохранителям заключается в том, чтобы при расследовании уголовных дел не пострадал ни один невиновный человек, и в то же время была обеспечена неотвратимость наказания.

Белорусские суды с 1 января 2020 года переходят на полную аудио- и видеозапись судебных процессов, сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало. По его словам, нарушение принципа презумпции невиновности привело к недостаткам в работе следователей. Валентин Сукало рассказал, что во время процесса по делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача осуществлялось давление на судей со стороны следователей.

Валентин Сукало

Снижение госдолга и новации для бюджета - какой будет программа управления госфинансами до 2025 года.

Экономические эксперты и представители делового сообщества принимают участие в разработке проекта Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2035 года (НСУР-2035), сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Правительство Беларуси одобрило проект соглашения с Еврокомиссией о финансировании проекта международной технической помощи "ЕС для Беларуси: Программа мобильности для целенаправленных межличностных контактов Плюс (МОСТ+)" в качестве основы для проведения переговоров.

Фионна Гибб: В Беларуси у меня остается много друзей

"Белоруснефть" планирует увеличить добычу нефти на 20 тыс. т по итогам года.

Бурильщик с 25-летним стажем Виталий Башлаков

Беларусь в I полугодии сэкономила 442,2 тыс. т условного топлива благодаря энергосбережению.

КОММЕНТАРИЙ: Пеллетные заводы и модернизация цехов - как в Беларуси обеспечат полную переработку древесины

Республиканское объединение "Белводоканал" создано в Беларуси.

Фото из архива

МЧС утвердило требования к периодическим оценкам безопасности исследовательских ядерных установок.

В октябре власти Минска определятся с концепцией продления и развития магистральной велодорожки - соответствующие работы запланированы на 2020 год. Об этом сообщил начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко.

К прослушиванию допущено 38 участников национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019". Песня участника детского "Евровидения-2019" должна гармонировать с исполнителем, отметил член профессионального жюри прослушивания национального отбора конкурса композитор Максим Алейников. Жеребьевка финалистов национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019" состоится 21 августа в Белтелерадиокомпании.

Группа "Нескучный возраст"

РЕПОРТАЖ: Как выбирали финалистов нацотбора детского "Евровидения-2019"

РЕПОРТАЖ: На "Беларусьфильме" озвучивают "Купалу"

Наставник минской "Юности" Михаил Захаров назначен главным тренером национальной сборной Беларуси по хоккею.

"Теперь главное - быть хорошей женой и мамой": Надежда Скардино о свадьбе, декрете и профессиональных планах

Минские спасатели заняли первое место на соревнованиях в Польше.

В Минприроды рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными.

Суд в Минске оштрафовал жителя Барановичей на Br1275 за кражу прокатного велосипеда.

Оранжевый уровень опасности объявлен по северо-западу Беларуси 21 августа из-за гроз и ветра.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 августа

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В 13.00 в торговом доме "На Немиге" в Минске пройдет показ коллекции одежды для школьников "Школа-2019.

Акция по профилактике неинфекционных заболеваний по проекту "Цени свое здоровье!" пройдет в минских аптеках РУП "Белфармация".

Выставка "Андрей Андреевич Громыко - дипломат советской эпохи" откроется в Национальном историческом музее Беларуси.

Выставка "Минск - Ганновер" откроется в арт-гостиной "Высокое место".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 августа

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Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений.

115 лет назад родился Дэн Сяопин, политический и государственный деятель КНР. Автор многих государственных реформ 70-80-х гг. в Китае. Умер в 1997 году.

45 лет назад родился Башаров Марат Алимжанович, российский актер, заслуженный артист Республики Татарстан. Лауреат Государственной премии РФ. Снимался в фильмах "Сибирский цирюльник", "Свадьба", "Граница. Таежный роман", "72 метра" и др.

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