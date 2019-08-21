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Картина дня: Лукашенко о работе правоохранительных органов, программа управления госфинансами и новый тренер сборной по хоккею

Общество 21.08.2019 | 07:00

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Картина дня. 20 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений озвучил проблемные вопросы в этой сфере. Количество обращений, другие резонансные дела свидетельствуют о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-разыскных и следственных подразделений, а также, к сожалению, прокуратуры, отметил глава государства. Защита жизни и прав человека является первостепенной задачей правоохранительной системы, подчеркнул Президент. В основе стабильности в государстве лежит внутриполитическая ситуация и доверие людей к власти.

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

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Сотрудникам правоохранительных органов надо менять стиль своей работы и повышать ее качество. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась после совещания Президента Беларуси с правоохранительным блоком. По словам Станислава Зася, главное требование Президента к правоохранителям заключается в том, чтобы при расследовании уголовных дел не пострадал ни один невиновный человек, и в то же время была обеспечена неотвратимость наказания.

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Валентин Сукало
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Фото из архива

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