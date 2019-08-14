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Картина дня: Лукашенко о работе СК, рацион белорусов и кто представит страну на матче Европа - США

Общество 14.08.2019 | 07:00

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Картина дня. 13 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя СК Ивана Носкевича. Глава государства поинтересовался итогами работы Следственного комитета в этом году, расследованием наиболее резонансных уголовных дел. Президент обратил внимание на чрезмерное затягивание следственных действий и анонсировал совещание с правоохранительным блоком страны.

Александр Лукашенко и Иван Носкевич
Александр Лукашенко и Иван Носкевич

Следователи ждут результатов экспертиз по делу о взрыве фейерверков во время салюта 3 июля в Минске, заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Следователи изучают качество фейерверков, правильно ли эксплуатировалось салютное оборудование, были ли нарушения при его заряжании. Иван Носкевич также сообщил, что Генеральная прокуратура изучает дело о самоубийстве сотрудника ГАИ в Могилеве, у следствия нет сомнения в том, что имело место самоубийство.

Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Республики Беларусь Виктора Шеймана. Глава государства проинформирован о ходе выполнения поручений, которые были даны ранее по строительной тематике. Речь шла также о создании современного центра миниинвазивной эндоскопической хирургии на базе Республиканского клинического медицинского центра. Как планируется, это учреждение предложит пациентам новые медицинские технологии мирового уровня.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал подробный доклад губернатора Витебской области Николая Шерстнева о ходе жатвы в регионе.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы по строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна.

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Фото из архива
Фото из архива

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105 лет назад родился Шевчук Андрей Матвеевич (д.Молодово Ивановского р-на Брестской обл.), участник партизанского движения на территории Брестской области в годы Великой Отечественной войны. В июле 1941 года вывел из окружения отряд красноармейцев, за что награжден медалью "За отвагу". С марта 1944 года в партизанском отряде им.Е.Г.Макаревича Брестского партизанского соединения. С июля 1944 года в Красной Армии, снайпер. Участник боев за Кенигсберг, освобождения Варшавы, взятия Берлина. Кавалер орденов Славы II и III степени. Умер в 1972 году.

100 лет назад родился Давидович Николай Петрович (д.Корбачевка Логойского р-на Минской обл.), Герой Советского Союза. В 1945 году окончил Туркестанское пулеметное училище. В Великую Отечественную войну на фронте с 1942 года. Командир пулеметного расчета сержант Давидович отличился на Воронежском фронте. В конце сентября 1943 года в составе передового отряда участвовал в захвате плацдарма на правом берегу Днепра в районе с.Петровцы Вышгородского района Киевской области. Оставшись из подразделения один, несколько часов отбивал атаки противника. Умер в 1993 году.

100 лет назад родился Лисовский Александр Владимирович (Россия), белорусский режиссер, заслуженный деятель культуры Беларуси. Работал в разных театральных коллективах республики: в 1961-1963 годах - директор Гомельского областного драматического театра, затем режиссер и главный режиссер Гомельской областной студии телевидения. Одновременно в 1967-1979 годах руководитель Гомельского народного театра Дворца культуры и техники железнодорожников. Среди постановок: "Первые и последние" Дж.Голсуорси, "В битве великой" А.Мовзона, "Первый урок" К.Губаревича, "Женитьба Белугина" А.Островского и др.

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