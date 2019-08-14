Картина дня: Лукашенко о работе СК, рацион белорусов и кто представит страну на матче Европа - США

ВЧЕРА

Картина дня. 13 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя СК Ивана Носкевича. Глава государства поинтересовался итогами работы Следственного комитета в этом году, расследованием наиболее резонансных уголовных дел. Президент обратил внимание на чрезмерное затягивание следственных действий и анонсировал совещание с правоохранительным блоком страны.

Александр Лукашенко и Иван Носкевич

Следователи ждут результатов экспертиз по делу о взрыве фейерверков во время салюта 3 июля в Минске, заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич. Следователи изучают качество фейерверков, правильно ли эксплуатировалось салютное оборудование, были ли нарушения при его заряжании. Иван Носкевич также сообщил, что Генеральная прокуратура изучает дело о самоубийстве сотрудника ГАИ в Могилеве, у следствия нет сомнения в том, что имело место самоубийство.

Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами Президента Республики Беларусь Виктора Шеймана. Глава государства проинформирован о ходе выполнения поручений, которые были даны ранее по строительной тематике. Речь шла также о создании современного центра миниинвазивной эндоскопической хирургии на базе Республиканского клинического медицинского центра. Как планируется, это учреждение предложит пациентам новые медицинские технологии мирового уровня.

Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал подробный доклад губернатора Витебской области Николая Шерстнева о ходе жатвы в регионе.

Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы по строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна.

Международное сообщество проявляет интерес к парламентским выборам в Беларуси, сообщил белорусский политолог, сопредседатель редакционного совета "Евразия. Эксперт" Петр Петровский.

Иностранные инвесторы вложили в I полугодии в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков) $5,1 млрд, сообщили в Белстате.

Нацбанк пояснил причины временного ускорения годовой инфляции.

Межбанковская система идентификации будет задействована во время переписи населения 2019 года, сообщила заместитель председателя правления ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" Наталья Штевнина. Белорусскую и российскую системы идентификации планируется интегрировать.

Фото из архива

"Бобруйскагромаш" планирует поставить в Кению сельскохозяйственную технику, а также запасные части на общую сумму около $500 тыс. Соответствующее соглашение о намерениях подписано во время международной выставки продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства FoodAgro-2019.

Очаг заболевания сибирской язвой ликвидирован, случай был единичным, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь.

В рационе белорусов недостаточно кальция и витамина D, рассказала ведущий научный сотрудник Научно-практического центра гигиены Ирина Кедрова. На протяжении определенного периода времени в центре проводились исследования фактического питания различных категорий населения: детского и взрослого, городского и сельского.

Ролл "Маленький Цезарь" и котлеты "Отличник" - специалисты рассказали о меню в новом учебном году.

Установление туроператорами единой ценовой политики может негативно повлиять на конкуренцию на рынке туристических услуг. Так в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли прокомментировали размещенное в интернете обращение к туроператорам.

Фото из архива

ИНФОГРАФИКА: Собираем ребенка в школу

Начальники отделов дочерних предприятий "Белоруснефти" попались на взятках.

Минск примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике 2021 года в суперлиге. Об этом рассказал президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен. Он также сообщил, что десять белорусских спортсменов вошли в состав команды Европы на легкоатлетический матч с США, который 9-10 сентября пройдет на минском стадионе "Динамо".

Белорусские военнослужащие одержали победу в биатлоне на конкурсе "Снайперский рубеж", который включен в программу АрМИ-2019.

Белорусы взяли серебряные и бронзовые медали на олимпиаде по информатике в Баку.

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Анонсы на 14 августа

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Пресс-конференция "Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь" с участием председателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Современная белорусская археология: почему она важна для отечественной науки и чем может быть интересна обычному человеку?". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Социальная защита молодежи: вопросы трудоустройства и занятости". Начало в 11.00.

Форум "Инновации подростков и молодежи для достижения Целей устойчивого развития" откроется в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 августа

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105 лет назад родился Шевчук Андрей Матвеевич (д.Молодово Ивановского р-на Брестской обл.), участник партизанского движения на территории Брестской области в годы Великой Отечественной войны. В июле 1941 года вывел из окружения отряд красноармейцев, за что награжден медалью "За отвагу". С марта 1944 года в партизанском отряде им.Е.Г.Макаревича Брестского партизанского соединения. С июля 1944 года в Красной Армии, снайпер. Участник боев за Кенигсберг, освобождения Варшавы, взятия Берлина. Кавалер орденов Славы II и III степени. Умер в 1972 году.

100 лет назад родился Давидович Николай Петрович (д.Корбачевка Логойского р-на Минской обл.), Герой Советского Союза. В 1945 году окончил Туркестанское пулеметное училище. В Великую Отечественную войну на фронте с 1942 года. Командир пулеметного расчета сержант Давидович отличился на Воронежском фронте. В конце сентября 1943 года в составе передового отряда участвовал в захвате плацдарма на правом берегу Днепра в районе с.Петровцы Вышгородского района Киевской области. Оставшись из подразделения один, несколько часов отбивал атаки противника. Умер в 1993 году.

100 лет назад родился Лисовский Александр Владимирович (Россия), белорусский режиссер, заслуженный деятель культуры Беларуси. Работал в разных театральных коллективах республики: в 1961-1963 годах - директор Гомельского областного драматического театра, затем режиссер и главный режиссер Гомельской областной студии телевидения. Одновременно в 1967-1979 годах руководитель Гомельского народного театра Дворца культуры и техники железнодорожников. Среди постановок: "Первые и последние" Дж.Голсуорси, "В битве великой" А.Мовзона, "Первый урок" К.Губаревича, "Женитьба Белугина" А.Островского и др.

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