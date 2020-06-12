Картина дня: Лукашенко о работе следователей, арендное жилье для бюджетников и дети в интернете

ВЧЕРА

Картина дня.11 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя СК Ивана Носкевича. Глава государства поинтересовался текущими результатами работы ведомства, расследованием наиболее крупных и резонансных уголовных дел. Президент дал согласие на создание Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета. Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость монтажа ограждений между встречными полосами на магистралях.

Александр Лукашенко и Иван Носкевич

Глава государства Александр Лукашенко провел встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником. Обсуждались вопросы готовности отечественной системы здравоохранения к возможной второй волне пандемии с учетом избранного Беларусью пути борьбы с распространением коронавируса.

Владимир Караник

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует активнее строить арендное жилье для работников социальной сферы. Об этом глава государства заявил сегодня, заслушивая доклад по проекту правительственного постановления "О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья".

Во время мероприятия

Бюджетники получили первоочередное право на арендное жилье - в правительстве озвучили условия и цены.

Главное в цитатах: Лукашенко о работе следователей, арендном жилье и второй волне коронавируса.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты, международную повестку дня, вопросы взаимодействия в условиях пандемии.

Палата представителей дала согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром. Выступая перед парламентариями Роман Головченко отметил, что новый состав правительства уже активно включился в работу. Первоочередную задачу премьер-министр видит в избавлении экономики от углеводородной и другой конъюнктурной зависимости. Правительство в ближайшее время определит резервы для роста экономики. Правительство по поручению Президента изыскивает возможности для повышения трудовых пенсий по возрасту.

Роман Головченко

От нового состава правительства ожидают готовности оперативно реагировать на возможные вызовы и риски. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко

Правительство Беларуси предложило правительству РФ снять ограничения на турпоездки, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Власти подготовят рекомендации по турпоездкам с учетом изменения ситуации с COVID-19.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила ОАО "Нафтан" и встретилась с коллективом предприятия.

Наталья Кочанова во время посещения предприятия

Американская нефть начала поступать на "Нафтан", сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Оператор Константин Алексеев

Реализация масштабных инвестпроектов по модернизации ОАО "Нафтан" вышла на финишную прямую, сообщил генеральный директор завода Александр Демидов.

Беларусь рассчитывает на продуктивные переговоры с ЕС по рамочному и таможенному соглашениям. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил во время видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-апреле вырос на 5,6%.

Доктрина национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года соблюдается, никаких проблемных моментов МАРТ не наблюдает. Об этом сообщил начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.

Фото из архива

Минтруда открыло горячую линию по вопросам незаконного увольнения работников.

Комитет государственного контроля с 12 по 19 июня проводит горячую линию, чтобы выявить факты необоснованного (незаконного) увольнения работников.

Арендную плату для некоторых субъектов хозяйствования в Минске снизят на 20%.

В Беларуси выздоровели и выписаны 26 643 пациента с COVID-19.

Эпидситуация с COVID-19 в Беларуси характеризуется положительной динамикой в целом по стране, заявил министр здравоохранения Владимир Караник в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1".

ИНТЕРВЬЮ: "Раздышаться" после COVID-19: реабилитолог о восстановлении легких

ПЦР-исследование на COVID-19 для выезда за границу проводится платно во всех регионах.

Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава.

РЕПОРТАЖ: 600 мл за 40 минут: как переболевшие COVID-19 сдают плазму в 6-й горбольнице Минска

Медицинские изделия на сумму $10 тыс. переданы для учреждений здравоохранения Беларуси от ПРООН при поддержке России.

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева, посол по особым поручениям МИД, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси, национальный координатор проекта ВТО Владимир Серпиков и заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк

Школа уделяет особое внимание формированию информационной культуры учащихся, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник управления социальной и воспитательной работы Академии последипломного образования Елена Михалевич. На то, как важно научить детей правильно оценивать информацию, обратила внимание начальник управления информационных образовательных технологий Национального института образования Министерства образования Ирина Харевич. Выявляемость преступлений в сфере насилия над детьми возрастает, заявил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Дмитрий Цаюн.

Во время круглого стола

Приемная кампания в учреждениях профессионально-технического образования стартует 15 июня.

РЕПОРТАЖ с минских пляжей о горячей работе спасателей

ФОТОФАКТ: Открытие летнего сезона прошло в аквапарке "Лебяжий"

Праздник "Александрия собирает друзей" в этом году пройдет под патронатом ЮНЕСКО.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 июня

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Беларусь синеокая. Охрана и зарыбление водоемов. Развитие рыболовного туризма". Начало в 11.00.

Могилевская областная филармония по 19 июня проведет музыкальный онлайн-марафон в поддержку медицинских работников "Руки, дарующие жизнь". Трансляции музыкальных номеров солистов и творческих коллективов будут проходить во всех аккаунтах социальных сетей ("ВКонтакте", Facebook, Instagram) и на YouTube-канале филармонии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 июня

Международный день распространения информации об альбинизме.

245 лет назад родился Радзивилл Антоний Генрик (г.Вильно), политический деятель, меценат, композитор-любитель, певец. Выступал за коалицию Пруссии, России и Австрии против Наполеона, создание отдельной армии из уроженцев бывшей Речи Посполитой. Держал в Берлине и Познани артистические салоны. Был прекрасным виолончелистом и гитаристом, писал музыку, пел в любительских спектаклях, писал романсы, вокальные дуэты, фортепианные произведения. Стал известным как композитор оперы "Фауст". Умер в 1833 году.

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