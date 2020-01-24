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24 января 2020, 07:00

Картина дня: Лукашенко о роли науки для страны, достижения проекта "Зеленые города" и как защититься от коронавируса

ВЧЕРА

Картина дня. 23 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам. Научная отрасль имеет стратегическое значение для развития страны, отметил глава государства. Президент призвал ученых, чтобы они, проводя фундаментальные исследования, не забывали о практическом применении их достижений и помогали в решении проблем обычных людей. Александр Лукашенко напомнил о своем принципиальном требовании, чтобы научные разработки делались с прицелом на практико-ориентированность. Глава государства считает необходимым пересмотреть образовательные программы в школах и университетах. Президент планирует провести большую встречу с учеными для откровенного обсуждения проблем в их сфере.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января подписал указ №23 "О страховании урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы в 2020 году".

В рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении в 2020 году около Br1,232 млн аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Екатерину Сакелларопулу с избранием на пост Президента Греции.

Беларусь рассчитывает на скорое принятие стратегии евразийской экономической интеграции до 2025 года, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с членом Коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым.

Во время встречи
Во время встречи

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев обсудили в телефонном разговоре актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере. Обсуждены также вопросы расширения взаимодействия между белорусской стороной и госкорпорацией "Роскосмос".

Россия и Беларусь в ближайшее время могут найти оптимальные решения по нефтегазовым вопросам, сообщил посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев.

Конституционные реформы в России вряд ли коснутся Союзного государства, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Минску и Москве важно выработать такую формулу цены на энергоносители, которая бы носила долгосрочный характер, заявил Григорий Рапота.

Представители стран ОДКБ согласовали план подготовки сил коллективной безопасности на 2021 год.

Президент Израиля Реувен Ривлин высоко ценит участие Беларуси в мероприятиях международного форума лидеров. Об этом он заявил в беседе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

Фото Палаты представителей
Фото Палаты представителей

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом году может посетить Беларусь, сообщила посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур. Индия надеется на продление с Беларусью контракта на поставку калийных удобрений на прежних условиях, заявила посол. Она также отметила, что снятый Боливудом в Беларуси кинофильм будет способствовать привлечению индийских туристов.

Евросоюз не будет замораживать для Беларуси стоимость шенгенских виз на нынешнем уровне в 60 евро до вступления в силу визового соглашения.

Обеспечение финансовой и ценовой стабильности, развитие финансового рынка в 2019 году и задачи на 2020 год рассмотрены на расширенном заседании правления Национального банка.

ОАО "Гомсельмаш" планирует поставить на внутренний рынок около тысячи комбайнов в течение 2020 года, сообщили в пресс-службе предприятия. По оценке Минсельхозпрода, в агропредприятиях страны подлежат замене 2,5 тыс. комбайнов, выработавших свой ресурс.

Первые планы зеленого градостроительства, проекты трансформации существующих жилых микрорайонов, программы повышения городской мобильности и создание первых улиц с умной системой светодиодного освещения - о текущих достижениях проекта "Зеленые города" в пресс-центре БЕЛТА рассказала руководитель проекта Ирина Усова. В Беларуси проводится множество мероприятий по озеленению территорий жилой застройки, однако есть вопросы к сохранности насаждений. Одним из позитивных эффектов от ввода Белорусской АЭС станет сокращение выброса парниковых газов - в соответствии с Парижским соглашением по климату.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Средняя продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Это предусмотрено проектом национальной стратегии Беларуси "Достойное долголетие - 2030", который рассматривается на заседании Национального комитета по народонаселению при Совмине.

Проект "Университет 3.0" призван сформировать у студентов интерес к карьере ученого, заявил министр образования Игорь Карпенко на круглом столе "Молодежное университетское стартап-движение в области новых и высоких технологий".

Представитель МИД рассказал минским школьникам о работе дипломата и своих кумирах.

ЕРИП расширил список налогов, которые можно уплатить через систему.

Фото из архива
Фото из архива

БЖД внедрила мобильные терминалы для оплаты услуг в поездах международных линий.

Карточки некоторых банков могут не работать ночью 25 января.

Белорусские медики располагают реактивами для выявления коронавируса 2019-nCoV, который распространяется в мире, заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Владимир Караник
Владимир Караник

Эксперт рассказал, откуда берутся коронавирусы и можно ли от них защититься.

Ученые готовят меры по борьбе с последствиями изменения климата в Гомельской области - этот регион в Беларуси наиболее подвержен негативному влиянию, сообщил директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси в пятницу, 24 января.

ФОТОФАКТ: Усадьба Хрептовичей в Щорсах.

В Лозанне состоялось закрытие III зимних юношеских Олимпийских игр. Знаменосцем сборной Беларуси выступил лыжник Глеб Шакель.

Фото Синьхуа - БЕЛТА
Фото Синьхуа - БЕЛТА

Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 января

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В Национальной академии наук состоится республиканское собрание научной общественности, посвященное Дню белорусской науки. В мероприятии примут участие около 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений страны.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Увековечивание памяти жертв холокоста в Беларуси", приуроченная к Международному дню памяти жертв холокоста (27 января). Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 января

100 лет назад родилась Мариненко Татьяна Савельевна (д.Сухой Бор Полоцкого р-на Витебской обл.), участница партизанского движения на территории Полоцкого района в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1965, посмертно). В 1939 году окончила Полоцкое педучилище, работала учительницей. В Великую Отечественную войну связная и разведчица партизанской бригады "Неуловимые" НКГБ СССР: распространяла среди населения сводки Совинформбюро, агитационную литературу, добывала планы карательных экспедиций, сведения о дислокации войск противника. Арестована и после пыток расстреляна вместе с 14-летнем братом в 1942 году. Именем Мариненко названы микрорайон и улица в г.Полоцк.

65 лет назад родился Локотко Александр Иванович (д.Кузьмичи Дятловского р-на Гродненской обл.), белорусский архитектор, доктор исторических наук, доктор архитектуры, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси, академик НАН Беларуси. Автор более 200 научных работ в области теории и истории архитектуры, охраны и реставрации архитектурного наследия. Создал научную концепцию исторического феномена белорусской архитектуры как результата синтеза строительного искусства Востока и Запада Европы. Выявил большое количество памятников народного зодчества, что послужило основой для создания с его участием музея народной архитектуры под открытым небом. Автор проектов реставрации ряда объектов историко-архитектурного наследия.

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