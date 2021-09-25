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Общество
25 сентября 2021, 07:00

Картина дня: Лукашенко о севе озимых, торжества в Брестской крепости и республиканская акция "Пешеход"

ВЧЕРА

Картина дня. 24 сентября

Задача номер один - посеять озимые в течение недели. Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхозпрода.

Сев озимых зерновых в Беларуси проведен почти на половине площадей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" с 50-летием со дня основания.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил коллективу мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" орден Франциска Скорины. Торжественный вечер по случаю 50-летия мемориала проходит в Брестском академическом театре драмы.

Головченко: Брестская крепость была и останется значимой для всех поколений белорусов.

Кочанова: в отношениях Беларуси и Молдовы есть точки роста по многим направлениям.

Западные санкции тормозят внешнюю торговлю всего СНГ. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, комментируя итоги прошедшего в Москве под его председательством заседания Экономического совета СНГ. Также он заявил, что соглашение о зоне свободной торговли услугами в СНГ практически согласовано экспертами.

Петришенко: Запад не соблюдает международные стандарты в отношении мигрантов.

Белорусская торгово-промышленная палата и Федеральный союза малого и среднего бизнеса Германии (BVMW) заинтересованы в расширении контактов между белорусскими и немецкими предприятиями.

Шумилин: программа инновационного сотрудничества СНГ направлена на реализацию глобальных проектов.

Резидент Парка высоких технологий "Прувен" совместно с Белорусским государственным медицинским университетом успешно внедрил технологию обучения с помощью виртуальной реальности.

ФОТОФАКТ: "Ивацевичдрев" - одно из крупнейших белорусских деревообрабатывающих предприятий

ФОТОФАКТ: Более 30% экспорта в ОАО "СветлогорскХимволокно" приходится на нетканые материалы

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КОММЕНТАРИЙ: Женское предпринимательство в Беларуси: перспективы и сложности

Мингорисполком определил объекты для обязательного оборудования системами видеонаблюдения.

Еще один пострадавший мигрант обнаружен на белорусско-польской границе: возбуждено уголовное дело.

Проект по преобразованию памятника природы "Парк "Святск" вынесен на общественное обсуждение.

В Беларуси проходит III Форум по вопросам общественного здоровья.

Стартовала республиканская профилактическая акция "Пешеход".

БРСМ подвел итоги проекта "Молодежь за урожай".

Отраслевой профсоюз Минской области с начала пандемии направил на поддержку медиков более Br1,1 млн.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1994 пациента с COVID-19, выписаны 1368.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25-26 сентября

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Фестиваль тружеников села Минской области "Дажынкі-2021" пройдет в Копыле. На празднике будут работать спортивные площадки, аттракционы и торговые ряды, будет представлена экспозиция ретро-машин, выставка-конкурс караваев и снопов, состоится традиционное вручение премий лучшим хлеборобам. На главной праздничной сцене пройдет концерт с участием исполнителей белорусской и российской эстрады. Завершится праздник световым шоу и праздничным фейерверком.

Фестиваль-ярмарка тружеников села "Дажынкі-2021" пройдет в Скиделе. Гостей ждет более 30 праздничных локаций. В центре города состоится шествие участников фестиваля "Шлях да хлеба". Одной из особенностей нынешнего праздника станет презентация рушника области, состоящего из 17 элементов. Также гостей ждет яркая концертная программа и пиротехническое шоу.

Завершится фестиваль искусства "Арт-Минск-2021", который проходит во Дворце искусства и на других столичных площадках. В фестивале принимают участие около 240 художников, скульпторов, фотографов и представителей других направлений со всей Беларуси. В этом году "Арт-Минск" зрителю предлагают встретиться со множеством направлений художественной сцены современной Беларуси: начиная от классического изобразительного искусства, заканчивая цифровыми инсталляциями и видеоартом.

ЗАВТРА

знаменательные даты

26 сентября

В Республике Беларусь - День машиностроителя.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.

Международный день глухих.

Европейский день языков.

230 лет назад родился Жерико Теодор, французский живописец, график, скульптор, основоположник романтизма во французской живописи. Автор картин "Плот Медузы", "Дерби в Эпсоме". Умер в 1824 году.

27 сентября

Всемирный день туризма.

115 лет назад родилась Жданович Ирина Флориановна, актриса, педагог, народная артистка Беларуси (1940). Сценическую деятельность начала в Первом товариществе белорусской драмы и комедии в 1917 году. В 1920-1962 годах работала в Белорусском театре им.Я.Купалы. В 1962-1969 годах преподавала в Белорусском театрально-художественном институте. Среди ролей: Вера ("Последние" М.Горького), Анна ("Анна Каренина" Л.Толстого), Диана ("Собака на сене" Лопе де Веги) и др. Лауреат Государственной премии СССР (1948). Умерла в 1994 году.

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