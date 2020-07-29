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07:00 Картина дня: Лукашенко о системе нацбезопасности, организация exit poll и награждение медиков Общество
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Общество
29 июля 2020, 07:00

Картина дня: Лукашенко о системе нацбезопасности, организация exit poll и награждение медиков

ВЧЕРА

Картина дня. 28 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске. Белорусская армия сегодня - это компактные Вооруженные Силы, созданные по принципу оборонной достаточности и способные самостоятельно обеспечить военную безопасность государства, заявил Президент. Александр Лукашенко убежден в правильности курса на создание надежной системы национальной безопасности. Глава государствазаявил о дальнейшей поддержке военнослужащих со стороны государства. Попытки нападения на правоохранителей должны моментально пресекаться.

Александр Лукашенко во время посещения войсковой части 3214
Александр Лукашенко во время посещения войсковой части 3214

Национальный exit poll пройдет 9 августа на президентских выборах. Инициатором социологического исследования выступает представительство Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси, сообщил журналистам его директор Владимир Перцов. Контролировать проведение exit poll на выборах Президента будут международные эксперты. В exit poll на выборах Президента Беларуси будет задействовано более 300 участков.

Презентация формы интервьюера
Презентация формы интервьюера

Торжественное награждение медиков Минской области состоялось в столичном Дворце культуры профсоюзов.

Во время мероприятия
Во время мероприятия

Торжественное награждение медиков Минска состоялось в городской ратуше.

Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич вручает почетную грамоту Администрации Президента главврачу Городской клинической инфекционной больницы Николаю Юровскому
Заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич вручает почетную грамоту Администрации Президента главврачу Городской клинической инфекционной больницы Николаю Юровскому

Медработники Витебской области достойно выдержали удар коронавирусной инфекции, благодаря их профессионализму ситуация остается управляемой. Такое мнение высказал на торжественной церемонии чествования медицинских работников председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко. Белорусская система здравоохранения сработала как единое целое и фактически не допустила перегрузки и неблагоприятного развития событий, заявил министр здравоохранения Владимир Караник. В Витебской области за последние пять лет введено в строй более 100 объектов системы здравоохранения.

Врач-кардиолог Витебского областного клинического кардиологического центра Инна Петровская
Врач-кардиолог Витебского областного клинического кардиологического центра Инна Петровская

В Беларуси выздоровели и выписаны 60 669 пациентов с COVID-19.

EPAM разработала для Минздрава систему анализа эпидситуации с COVID-19.

Совет Министров одобрил проект международной технической помощи "Обучение на основе передового опыта стран ЕС в области радиационной защиты и культуры ядерной безопасности для белорусского академического сообщества".

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Джеффри Джуком. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития белорусско-американского диалога.

Джеффри Джук и Олег Кравченко. Фото МИД
Джеффри Джук и Олег Кравченко. Фото МИД

Беларусь на международной арене - вышел новый выпуск проекта БЕЛТА "З гонарам у сэрцы".

Меры социальной поддержки в Беларуси будут усиливаться, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения Республиканского центра реабилитации детей-инвалидов.

Во время посещения центра
Во время посещения центра

В центре внимания разрабатываемой программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года будут человек и его потребности. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время посещения Лидского района.

Во время посещения. Фото Минэкономики
Во время посещения. Фото Минэкономики

Более 1,2 тыс. многодетных семей Брестской области отметили новоселье в I полугодии.

В Добрушском районе женщина родила ребенка в такси.

Минобороны опровергло фейк о том, что большая часть витебских десантников находится в Минске и останется в столице после выборов.

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Анонсы на 29 июля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Вступительная кампания - 2020. Итоги проведения централизованного тестирования. Подача документов в учреждения образования". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы пройдет открытый круглый стол Белорусского союза женщин из цикла "Женщины - за Беларусь!" на тему "В сетях социальных сетей". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 июля

Международный день дружбы.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми.

95 лет назад родилась Федченко Лариса Николаевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1975). В 1949 году окончила Белорусский театральный институт. Работала в Гродненском областном драматическом театре, Театре драмы и комедии при Белгосэстраде, в Бобруйском передвижном театре, в Могилевском областном театре драмы и комедии им.В.Дунина-Марцинкевича. Исполнительница ролей героинь и острохарактерных. Среди них: Настя ("Поют жаворонки" К.Крапивы), Мальвина ("Нестерка" В.Вольского), Кукушкина ("Доходное место" А.Островского) и др. Умерла в 1996 году.

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