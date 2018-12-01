Картина дня: Лукашенко о ситуации в льноотрасли, новые проездные и самое красивое видео о Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 30 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Оршанский льнокомбинат, где провел совещание по развитию льняной отрасли и переработке льна. Он отметил, что Беларусь - одна из ведущих стран-производителей льноволокна, однако в отрасли есть проблемные вопросы. Александр Лукашенко потребовал исключить импорт запчастей для техники и пообещал принять жесткие меры, если ответственные чиновники и руководители не смогут обеспечить соблюдение технологии возделывания льна. Президент Беларуси поручил в областях провести эксперимент, чтобы на одних и тех же участках сравнить продуктивность разных сортов льна, и расставил акценты в отношении дальнейшего развития в стране льноводческой отрасли.

Александр Лукашенко

Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией готово к подписанию.

Совет Республики одобрил поправки в Лесной кодекс. В числе новаций законопроекта - упрощение механизма выдачи разрешений на рубку леса.

Валентин Шатравко

Депутаты Палаты представителей встретились с активистами гражданской кампании "Мы с тобой в одном доме", которые направили в парламент свои предложения по изменению законодательства в области защиты животных. Как подчеркивалось во время встречи, парламентарии настроены на конструктивную дискуссию с зоозащитниками и ждут от них конкретных предложений, которые будут изучены и при возможности учтены.

Фото из архива

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-октябре 2018 года составил Br5,24 млрд, сообщили в Министерстве финансов.

КОММЕНТАРИЙ: Почему в Беларуси решили ввести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма.

Белорусское общество Красного Креста в ноябре возобновило выдачу ваучеров вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой областей Украины. Получить квитанции можно в районных организациях Красного Креста по всей Беларуси.

Фото БОКК

Пункты пропуска на границе с Украиной работают в штатном режиме, изменений в пропуске граждан нет, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. Пропуск грузовиков в "Вильче" приостановлен до 4 декабря из-за ремонта дороги.

Парк высоких технологий выделит Министерству образования около 5 тыс. планшетов на цели образования и переписи населения.

Видеоролик "Беларусь. Звыш за чаканне" признан лучшим в номинации "Самое красивое видео" на международном конкурсе туристических видео Global Travel Video Competition, который прошел в Шанхае.

Михаил Портной и Кирилл Рудый. Фото пресс-службы Минспорта

Бесконтактные смарт-карты на общественный транспорт нового образца с логотипом II Европейских игр ввели в обращение в Минске. Новые проездные уже поступили в продажу.

Фото "Минсктранса"

В Минске заработал сервис "Яндекс.Район". Главная задача сервиса - объединить всех участников городской жизни в одном месте и дать им платформу для эффективного диалога между собой.

ФОТОФАКТ: Морозная погода в Минске.

Академик Жорес Алферов срочно госпитализирован в Москве. Предварительный диагноз - инсульт.

Поединок белоруски Арины Соболенко и японки Наоми Осаки в 1/8 финала открытого чемпионата США занял второе место среди лучших теннисных матчей турниров серии "Большого шлема" 2018 года.

Саммит лидеров стран "Группы двадцати" открылся в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Изменение климата в 2018 году ощутил почти каждый житель планеты.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1-2 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Кинофестиваль "Человеческое достоинство, равенство, справедливость" откроется 1 декабря в Минске. На протяжении десяти дней работы фестиваля, площадкой которого станет кинотеатр "Пионер", зрители смогут увидеть десять художественных картин из Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Италии, США и Франции.

В Минске 2 декабря пройдет выпускной вечер велосипедной школы для взрослых от Минского велосипедного общества.

IV форум классической музыки "Восток-Запад" 2 декабря откроется в Гомеле. В колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского состоится концерт "Величественное барокко".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

2 декабря

В Республике Беларусь - День юриста.

Международный день борьбы за отмену рабства. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в день принятия 4-й сессией Генассамблеи ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами.

Иудейский праздник - Ханука. Начинается с вечера 2 декабря и заканчивается ночью 10 декабря.

65 лет назад родился Финский Александр Михайлович (д.Веселый Гай Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский скульптор. Работает в монументальной и станковой скульптуре. Среди работ: "Молодой художник", "Женский портрет", композиция "Колыбель" в парке им.Я.Купалы и др. Лауреат Государственной премии Беларуси, специальной премии Президента Республики Беларусь “За вклад в международные культурные связи, награжден медалью Ф.Скорины за вклад в Белорусское искусство.

110 лет назад родился Жуков Николай Николаевич, русский график, член-корреспондент Академии искусств СССР, народный художник СССР. Автор серии тематических станковых рисунков, иллюстраций к книгам, плакатов. Среди произведений: "В.И.Ленин", "О детях", "Нюрнбергский процесс" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1973.

3 декабря

День инвалидов Республики Беларусь.

Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году в рамках Международной программы действий как Международный день инвалидов.

Международный день борьбы против пестицидов. Отмечается по инициативе международных экологических организаций в память о крупной аварии в Индии на химическом заводе американской корпорации "Юнион карбайд" в городе Бхопале (в ночь на 3 декабря 1984 года).

115 лет назад родился Лурье Исидор Михайлович (г.Минск), историк-египтолог, доктор исторических наук. Исследовал историю Древнего Египта эпохи Нового царства. Опубликовал научные работы по социальным проблемам, идеологии, технике Древнего Египта, переводы эпиграфических первоисточников. Значительный вклад внес в изучение древнеегипетского права. Умер в 1958 году.

110 лет назад родился Суховерхов Владимир Павлович (Украина), белорусский художник, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал в разных жанрах станковой живописи: тематические картины "Встреча партизан с Советской Армией", "Победителям в работе", "Трактористы идут", портреты героев-партизан, пейзажи "Зима", "Свислочь", "Зимний вечер" и др. Умер в 1977 году.

90 лет назад родился Воронович Иосиф Робертович (д.Гайна Логойского р-на Минской обл.), белорусский ученый в области травматологии и ортопедии, почетный академик Академии медицинских наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор научных работ по лечению переломов, дефектов и опухолей костей, эндопротезированию суставов. Основоположник хирургии позвоночника и организации республиканского центра спинальных больных при НИИ травматологии и ортопедии. Умер в 2018 году.

70 лет назад родился Осборн Оззи, британский рок-музыкант, вокалист, композитор, один из создателей стиля хеви-метал. Лауреат премии "Гремми".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-