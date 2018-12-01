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Картина дня: Лукашенко о ситуации в льноотрасли, новые проездные и самое красивое видео о Беларуси

Общество 01.12.2018 | 09:00

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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Оршанский льнокомбинат, где провел совещание по развитию льняной отрасли и переработке льна. Он отметил, что Беларусь - одна из ведущих стран-производителей льноволокна, однако в отрасли есть проблемные вопросы. Александр Лукашенко потребовал исключить импорт запчастей для техники и пообещал принять жесткие меры, если ответственные чиновники и руководители не смогут обеспечить соблюдение технологии возделывания льна. Президент Беларуси поручил в областях провести эксперимент, чтобы на одних и тех же участках сравнить продуктивность разных сортов льна, и расставил акценты в отношении дальнейшего развития в стране льноводческой отрасли.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией готово к подписанию.

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Валентин Шатравко
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Кинофестиваль "Человеческое достоинство, равенство, справедливость" откроется 1 декабря в Минске. На протяжении десяти дней работы фестиваля, площадкой которого станет кинотеатр "Пионер", зрители смогут увидеть десять художественных картин из Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Италии, США и Франции.

В Минске 2 декабря пройдет выпускной вечер велосипедной школы для взрослых от Минского велосипедного общества.

IV форум классической музыки "Восток-Запад" 2 декабря откроется в Гомеле. В колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского состоится концерт "Величественное барокко".

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2 декабря

В Республике Беларусь - День юриста.

Международный день борьбы за отмену рабства. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в день принятия 4-й сессией Генассамблеи ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами.

Иудейский праздник - Ханука. Начинается с вечера 2 декабря и заканчивается ночью 10 декабря.

65 лет назад родился Финский Александр Михайлович (д.Веселый Гай Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский скульптор. Работает в монументальной и станковой скульптуре. Среди работ: "Молодой художник", "Женский портрет", композиция "Колыбель" в парке им.Я.Купалы и др. Лауреат Государственной премии Беларуси, специальной премии Президента Республики Беларусь “За вклад в международные культурные связи, награжден медалью Ф.Скорины за вклад в Белорусское искусство.

110 лет назад родился Жуков Николай Николаевич, русский график, член-корреспондент Академии искусств СССР, народный художник СССР. Автор серии тематических станковых рисунков, иллюстраций к книгам, плакатов. Среди произведений: "В.И.Ленин", "О детях", "Нюрнбергский процесс" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1973.

3 декабря

День инвалидов Республики Беларусь.

Международный день инвалидов. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году в рамках Международной программы действий как Международный день инвалидов.

Международный день борьбы против пестицидов. Отмечается по инициативе международных экологических организаций в память о крупной аварии в Индии на химическом заводе американской корпорации "Юнион карбайд" в городе Бхопале (в ночь на 3 декабря 1984 года).

115 лет назад родился Лурье Исидор Михайлович (г.Минск), историк-египтолог, доктор исторических наук. Исследовал историю Древнего Египта эпохи Нового царства. Опубликовал научные работы по социальным проблемам, идеологии, технике Древнего Египта, переводы эпиграфических первоисточников. Значительный вклад внес в изучение древнеегипетского права. Умер в 1958 году.

110 лет назад родился Суховерхов Владимир Павлович (Украина), белорусский художник, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси. Работал в разных жанрах станковой живописи: тематические картины "Встреча партизан с Советской Армией", "Победителям в работе", "Трактористы идут", портреты героев-партизан, пейзажи "Зима", "Свислочь", "Зимний вечер" и др. Умер в 1977 году.

90 лет назад родился Воронович Иосиф Робертович (д.Гайна Логойского р-на Минской обл.), белорусский ученый в области травматологии и ортопедии, почетный академик Академии медицинских наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор научных работ по лечению переломов, дефектов и опухолей костей, эндопротезированию суставов. Основоположник хирургии позвоночника и организации республиканского центра спинальных больных при НИИ травматологии и ортопедии. Умер в 2018 году.

70 лет назад родился Осборн Оззи, британский рок-музыкант, вокалист, композитор, один из создателей стиля хеви-метал. Лауреат премии "Гремми".

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