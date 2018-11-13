Картина дня: Лукашенко о смене генсека ОДКБ, открытие Всемирной недели предпринимательства и умер Игорь Лученок

ВЧЕРА
Картина дня. 12 ноября
Беларусь готова предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ, отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. Вопрос назначения генерального секретаря не был основным на саммите ОДКБ в Астане, сказал Президент Беларуси. Президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает достаточно эффективную работу отечественного военно-промышленного комплекса, однако поставил задачу по удвоению в ближайшем будущем соответствующих финансовых показателей. Об этом он заявил, принимая с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Беларусь работает над созданием более совершенного ракетного вооружения, заявил Беларуси Роман Головченко.
Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок скончался на 81-м году жизни.
Беларусь и Россия договорились о выделении Минску российского госкредита в 2019 году, сообщил министр финансов Максим Ермолович. Он также рассказал о том, как идет проработка вопроса размера компенсаций для белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ.
Председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время рабочего визита во Францию встретился с президентом Сената Жераром Ларше. Михаил Мясникович и Жерар Ларше приветствовали создание групп дружбы в парламентах двух стран, это произошло в 2018 году, впервые в истории двусторонних отношений.
Фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя", приуроченная к 100-летию агентства, открылась в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России.
Мероприятия 29-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) стартовали в Минске.
Всемирная неделя предпринимательства открылась в Беларуси. Ключевым ее событием станет первая в стране выставка-форум инновационных компаний и стартапов Gew Belarus, которая развернется 13 и 14 ноября в НВЦ "Белэкспо".
Правительство скорректировало систему государственных социальных стандартов по обслуживанию населения. В частности, увеличен норматив обеспеченности населения бригадами скорой медицинской помощи.
Ограничения по беспошлинному ввозу товаров до 500 евро не затронут обычных туристов, они направлены на тех, кто закупается за границей в коммерческих целях. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько.
В столичном торговом центре "Арена Сити" на пр.Победителей обвалился потолок. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.
ГАИ напоминает, что с 1 декабря за участие в дорожном движении на летних шинах предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный фестиваль "Студенческая осень ВГМУ-2018" открылся в Витебске.
Белоруска Анастасия Прокопенко удостоена приза "Лучшая пятиборка года" (Best Senior Female Pentathlete) по версии Международного союза современного пятиборья (UIPM).
Хоккеисты минского "Динамо" обыграли челябинский "Трактор" со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) и одержали первую победу под руководством Андрея Сидоренко.
Белорусские спортсмены Артем Плонис и Иван Павловский завоевали золотую и серебряную медали чемпионата Европы (U-21) по таэквондо, который завершился в Варшаве.
Белорусские атлеты завоевали 12 медалей на чемпионате мира по самбо, который проходил в Бухаресте.
Главным тренером московского "Спартака" назначен белорусский специалист Олег Кононов.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 13 ноября
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Пресс-конференция на тему "Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. В пресс-конференции примут участие первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, консультант главного управления труда и заработной платы Минтруда и соцзащиты Елена Пещенко.
Белорусско-российский экспертно-медийный форум "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" пройдет в Москве 13-14 ноября. На форуме молодые белорусские и российские ученые, руководители академических институтов, ректоры известных вузов обсудят проблемы системного взаимодействия в сфере подготовки современных кадров, рассмотрят планы в области фундаментальной науки с учетом их прикладного характера и результативности.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Диабет как медико-социальная проблема. Профилактика и лечение заболевания", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с диабетом (14.11) (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Белорусское изобразительное искусство на современном этапе. Презентация персональной художественной выставки Рыгора Ситницы "Ток".
В Минске в выставочном центре "Белэкспо" 13-14 ноября во время Всемирной недели предпринимательства в Беларуси (GEW Belarus) состоится выставка-форум инновационных компаний и стартапов.
Заседание международного "Клуба редакторов" пройдет в Беловежской пуще.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 14 ноября
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Всемирный день борьбы с диабетом. Проводится с 1991 года Международной федерацией диабета при участии Всемирной организации здравоохранения в день рождения Фредерика Гранта Бантинга (1891-1941), канадского физиолога, открывшего (совместно с Дж.Дж.Маклеодом) гормон инсулина (Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1923). С 2007 года отмечается под эгидой ООН.
80 лет назад родился Сороко Валерий Моисеевич, белорусский скрипач, заслуженный артист Беларуси (1985). С 1960 г. артист, с 1965 концертмейстер Симфонического оркестра Белорусского телевидения и радио, одновременно в 1962-63 гг. в составе Квартета Союза композиторов Беларуси (1-я скрипка), с 1967 преподаватель (с 1975 также руководитель камерного оркестра) Республиканской школы-интерната по музыке и изобразительному искусству им.И.Ахремчика. С 1991 г. артист Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси, с 1999 дирижер камерного оркестра этого коллектива.
60 лет назад родился Качан Владимир Владимирович, белорусский живописец. Среди работ: мозаики и витражи в профилактории объединения "Химволокно", роспись в ресторане "Эмка" в Белостоке (Польша). Автор полотен "Модель спасения", "Сошествие Святого Духа на апостолов", "Давид-Городокская Мадонна", "Автопортрет с любовью к Веласкесу" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1988).
155 лет назад родился Бакеланд Лео Хендрик, бельгийско-американский химик-технолог, изобретатель термоустойчивой пластмассы бакелит. Его изобретение заложило основы современной промышленности пластмасс. Умер в 1944 г.
70 лет назад родился Чарльз, принц Уэльский, наследный принц Великобритании (Виндзорская династия), старший сын Королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
65 лет назад родился Бобрин Игорь Анатольевич, заслуженный мастер спорта СССР (фигурное катание на коньках), заслуженный тренер России. Чемпион Европы в мужском одиночном катании (1981), четырехкратный чемпион СССР.
55 лет назад родилась Милявская Лолита Марковна, российская эстрадная певица, актриса, телеведущая и режиссер.
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