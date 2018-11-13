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Картина дня: Лукашенко о смене генсека ОДКБ, открытие Всемирной недели предпринимательства и умер Игорь Лученок

Общество 13.11.2018 | 06:57

ВЧЕРА

Картина дня. 12 ноября

Беларусь готова предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ, отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. Вопрос назначения генерального секретаря не был основным на саммите ОДКБ в Астане, сказал Президент Беларуси. Президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает достаточно эффективную работу отечественного военно-промышленного комплекса, однако поставил задачу по удвоению в ближайшем будущем соответствующих финансовых показателей. Об этом он заявил, принимая с докладом председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко. Беларусь работает над созданием более совершенного ракетного вооружения, заявил Беларуси Роман Головченко.

Александр Лукашенко и Роман Головченко
Александр Лукашенко и Роман Головченко

Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок скончался на 81-м году жизни.

Беларусь и Россия договорились о выделении Минску российского госкредита в 2019 году, сообщил министр финансов Максим Ермолович. Он также рассказал о том, как идет проработка вопроса размера компенсаций для белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время рабочего визита во Францию встретился с президентом Сената Жераром Ларше. Михаил Мясникович и Жерар Ларше приветствовали создание групп дружбы в парламентах двух стран, это произошло в 2018 году, впервые в истории двусторонних отношений.

Михаил Мясникович и Жерар Ларше. Фото Совета Республики
Михаил Мясникович и Жерар Ларше. Фото Совета Республики

Фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя", приуроченная к 100-летию агентства, открылась в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России.

Мероприятия 29-й пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) стартовали в Минске.

Во время работы форума
Во время работы форума

Всемирная неделя предпринимательства открылась в Беларуси. Ключевым ее событием станет первая в стране выставка-форум инновационных компаний и стартапов Gew Belarus, которая развернется 13 и 14 ноября в НВЦ "Белэкспо".

На открытии Всемирной недели предпринимательства
На открытии Всемирной недели предпринимательства

Правительство скорректировало систему государственных социальных стандартов по обслуживанию населения. В частности, увеличен норматив обеспеченности населения бригадами скорой медицинской помощи.

Ограничения по беспошлинному ввозу товаров до 500 евро не затронут обычных туристов, они направлены на тех, кто закупается за границей в коммерческих целях. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько.

В столичном торговом центре "Арена Сити" на пр.Победителей обвалился потолок. По факту обрушения возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия
На месте происшествия

ГАИ напоминает, что с 1 декабря за участие в дорожном движении на летних шинах предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный фестиваль "Студенческая осень ВГМУ-2018" открылся в Витебске.

Белоруска Анастасия Прокопенко удостоена приза "Лучшая пятиборка года" (Best Senior Female Pentathlete) по версии Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Анастасия Прокопенко (вторая слева). Фото Белорусской федерации современного пятиборья
Анастасия Прокопенко (вторая слева). Фото Белорусской федерации современного пятиборья

Хоккеисты минского "Динамо" обыграли челябинский "Трактор" со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) и одержали первую победу под руководством Андрея Сидоренко.

Белорусские спортсмены Артем Плонис и Иван Павловский завоевали золотую и серебряную медали чемпионата Европы (U-21) по таэквондо, который завершился в Варшаве.

Белорусские атлеты завоевали 12 медалей на чемпионате мира по самбо, который проходил в Бухаресте.

Анастасия Архипова (слева). Фото Международной федерации самбо
Анастасия Архипова (слева). Фото Международной федерации самбо

Главным тренером московского "Спартака" назначен белорусский специалист Олег Кононов.

Олег Кононов. Фото ФК "Спартак"
Олег Кононов. Фото ФК "Спартак"

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Анонсы на 13 ноября

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Пресс-конференция на тему "Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. В пресс-конференции примут участие первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, консультант главного управления труда и заработной платы Минтруда и соцзащиты Елена Пещенко.

Белорусско-российский экспертно-медийный форум "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" пройдет в Москве 13-14 ноября. На форуме молодые белорусские и российские ученые, руководители академических институтов, ректоры известных вузов обсудят проблемы системного взаимодействия в сфере подготовки современных кадров, рассмотрят планы в области фундаментальной науки с учетом их прикладного характера и результативности.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Диабет как медико-социальная проблема. Профилактика и лечение заболевания", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с диабетом (14.11) (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Белорусское изобразительное искусство на современном этапе. Презентация персональной художественной выставки Рыгора Ситницы "Ток".

В Минске в выставочном центре "Белэкспо" 13-14 ноября во время Всемирной недели предпринимательства в Беларуси (GEW Belarus) состоится выставка-форум инновационных компаний и стартапов.

Заседание международного "Клуба редакторов" пройдет в Беловежской пуще.

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Знаменательные даты 14 ноября

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Всемирный день борьбы с диабетом. Проводится с 1991 года Международной федерацией диабета при участии Всемирной организации здравоохранения в день рождения Фредерика Гранта Бантинга (1891-1941), канадского физиолога, открывшего (совместно с Дж.Дж.Маклеодом) гормон инсулина (Нобелевская премия по физиологии и медицине, 1923). С 2007 года отмечается под эгидой ООН.

80 лет назад родился Сороко Валерий Моисеевич, белорусский скрипач, заслуженный артист Беларуси (1985). С 1960 г. артист, с 1965 концертмейстер Симфонического оркестра Белорусского телевидения и радио, одновременно в 1962-63 гг. в составе Квартета Союза композиторов Беларуси (1-я скрипка), с 1967 преподаватель (с 1975 также руководитель камерного оркестра) Республиканской школы-интерната по музыке и изобразительному искусству им.И.Ахремчика. С 1991 г. артист Государственного оркестра симфонической и эстрадной музыки Беларуси, с 1999 дирижер камерного оркестра этого коллектива.

60 лет назад родился Качан Владимир Владимирович, белорусский живописец. Среди работ: мозаики и витражи в профилактории объединения "Химволокно", роспись в ресторане "Эмка" в Белостоке (Польша). Автор полотен "Модель спасения", "Сошествие Святого Духа на апостолов", "Давид-Городокская Мадонна", "Автопортрет с любовью к Веласкесу" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1988).

155 лет назад родился Бакеланд Лео Хендрик, бельгийско-американский химик-технолог, изобретатель термоустойчивой пластмассы бакелит. Его изобретение заложило основы современной промышленности пластмасс. Умер в 1944 г.

70 лет назад родился Чарльз, принц Уэльский, наследный принц Великобритании (Виндзорская династия), старший сын Королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

65 лет назад родился Бобрин Игорь Анатольевич, заслуженный мастер спорта СССР (фигурное катание на коньках), заслуженный тренер России. Чемпион Европы в мужском одиночном катании (1981), четырехкратный чемпион СССР.

55 лет назад родилась Милявская Лолита Марковна, российская эстрадная певица, актриса, телеведущая и режиссер.

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