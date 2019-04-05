Картина дня: Лукашенко о событиях в Украине, новый вице-премьер и реформы в электроэнергетике

ВЧЕРА

Картина дня. 4 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с украинским политиком, главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В центре внимания были происходящие в Украине политические события и вопросы мирного урегулирования в Донбассе.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Дворника заместителем премьер-министра.

Во время назначения

До 100 молодых офицеров запаса призовут в 2019 году на службу в Вооруженные Силы Беларуси. Это предусмотрено указом №137 "О призыве офицеров запаса на военную службу", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 4 апреля.

Народный артист СССР режиссер Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет от остановки сердца. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким режиссера.

Георгий Данелия. Фото ТАСС

Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович избран председателем наблюдательного совета ОАО "БелАЗ".

Проект документа об отмене указа о лжепредпринимательстве находится на рассмотрении в Администрации Президента, проинформировали в Министерстве по налогам и сборам, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом".

Из поступивших к "Большому разговору с Президентом" 57 вопросов от жителей Брестского региона на контроле остались два, сообщил помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

Анатолий Маркевич

Изменить нельзя оставить: эксперты расставили запятые в дискуссии о конституционной реформе в Беларуси.

Фото из архива

Минэнерго начало реформу управления электроэнергетической отраслью, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич. Он также сообщил, что строительство Белорусской АЭС идет по плану, сейчас на первом блоке готовятся к загрузке имитаторов ядерного топлива в реактор. Беларусь и Россия обсуждают продление срока российского кредита на строительство БелАЭС с 25 до 35 лет.

Энергетический потенциал Беларуси был отмечен на первой министерской встрече по энергетике стран Европейского союза и "Восточного партнерства", которая состоялась в Бухаресте.

В Куропатах проходят плановые работы по благоустройству, монтируются ограждения, удаляются незаконно установленные сооружения, сообщил директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович.

Страны Евразийского экономического союза в 2019-2020 годах планируют расширить использование национальных валют в расчетах во взаимной торговле.

Комитет экономики Могилевского облисполкома и Департамент коммерции китайской провинции Шэньси заключили соглашение о намерениях по содействию экономическому развитию и дружественному сотрудничеству.

Фото Могилевского облисполкома

Финский опыт по созданию умного города поможет людям сформировать целостное представление о концепции. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк после презентации в облисполкоме концепции умного города на примере финского Тампере. Финский опыт могут использовать при разработке концепции умного города для Оршанского района.

Беларусь и Норвегия согласовали квоты разрешений на автомобильные грузоперевозки.

Число резидентов ПВТ перешагнуло полутысячный рубеж.

В Беларуси растет процент людей, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом. Такая информация приведена в статистическом обзоре Белстата, приуроченном Всемирному дню здоровья (7 апреля).

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ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Оригами. Сфера постоянства перемен" открылась в Национальном историческом музее

ФОТОРЕПОРТАЖ: Автограф-сессия с участием хоккеистов сборной Беларуси прошла в Минске

Самому старшему и опытному волонтеру II Европейских игр исполнился 81 год, сообщила начальник управления по работе с волонтерами фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Надежда Анисовец.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр в 12.00 проведет видеоинтервью на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by на тему "БНТУ в преддверии векового юбилея: совершенствование материально-технической базы университета, коммерциализация научных разработок и развитие социальной поддержки студентов".

В рамках подготовки к Международному дню малолетних узников концлагерей и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в 16.00 пройдет митинг с возложением цветов к обелиску с Вечным огнем в Большом Тростенце.

Выставка "Оноре Домье и не только ...", которую составляют экспонаты из частной коллекции посла Германии в Беларуси Петера Деттмара и его супруги Ильки Деттмар, откроется в Национальном художественном музее.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 апреля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день спорта на благо мира и развития.

115 лет назад родился Хведорович Микола (наст.Чернушевич Николай Федорович) (г.п. Копыль Минской обл.), белорусский писатель, переводчик. Автор сборников поэзии "Настроения", "Война за мир", "Всем сердцем", автобиографической повести "Исповедь перед будущим", книг очерков и воспоминаний о белорусских писателях "Памятные встречи", "Незабываемое". Писал для детей. Перевел на белорусский язык поэму Ш.Руставели "Витязь в тигровой шкуре". На стихи Хведоровича писали музыку композиторы Д.Лукас, К.Тесаков и др. Умер в 1981 году.

80 лет назад родился Ждановский Михаил Андреевич (г.Краснодар, Россия), белорусский режиссер документального кино, сценарист. Среди фильмов: "Сказ о бронепоезде", "Жаворонки Беларуси", "Воспоминание о Миколе Ровенском", "Дети ветра, дети земли..." и др. Лауреат Государственной премии Беларуси и призов международных кинофестивалей.

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