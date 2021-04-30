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30 апреля 2021, 07:00

Картина дня: Лукашенко о состоянии дел в АПК, саммит ОДКБ и как зарегистрироваться на ЦТ

ВЧЕРА

Картина дня. 29 апреля

Благодаря созданному за период независимости потенциалу в сельскохозяйственной отрасли в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о ситуации в сфере АПК, на котором обсуждались текущее положение дел, проблемные вопросы и пути их решения. Президент потребовал наведения полного порядка на селе.

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

Беларусь будет наращивать экспортные поставки продовольствия, сохраняя традиционные рынки сбыта и развивая новые направления. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин по итогам совещания у главы государства о ситуации в сфере АПК, на котором обсуждались текущее положение дел, проблемные вопросы и пути их решения.

Александр Субботин. Фото из архива
Александр Субботин. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №165 "О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения".

Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном за 2020 год вырос практически в три раза. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, которая состоялась во время рабочего визита главы белорусского правительства в Россию.

Во время встречи
Во время встречи

Мы никому не угрожаем, единственное наше стремление - сохранить независимость Беларуси. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время парламентских слушаний на тему "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР" в Палате представителей. Пересмотра истории, героизации нацистов и оправдания экстремизма в Беларуси не будет, заявил Владимир Андрейченко. Народ, у которого не сформирована коллективная память, обречен на утрату идентичности.

Фото из архива
Фото из архива

Зарубежные профсоюзы нефтехимиков приняли заявление в поддержку белорусских работников.

Заседание Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ, в котором приняла участие белорусская делегация во главе с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем, состоялось в Душанбе. Государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности намерены координировать деятельность по созданию надежной системы биологической безопасности, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. В Организации Договора о коллективной безопасности фиксируют взрывоподобный рост киберпреступлений. Страны ОДКБ намерены усилить координацию операций спецслужб.

Фото из архива КАЗИНФОРМ
Фото из архива КАЗИНФОРМ

Против отдельных стран ОДКБ развернута масштабная информационная кампания по подрыву стабильности. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась по итогам прошедшего в Душанбе заседания Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ. В формате Организации Договора о коллективной безопасности в 2021 году запланировано проведение семи учений.

Станислав Зась. Фото из архива
Станислав Зась. Фото из архива

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Китая закономерно укрепляется, заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич, который принял участие в видеоконференции с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Хэ Вэем на тему "Итоги двух сессий, состоявшихся в Китае в марте 2021 года, и обмен мнениями по вопросам сотрудничества двух стран в рамках инициативы "Пояс и путь". В ходе встречи стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества, а также взаимодействие в торгово-экономической, социальной и инвестиционной сферах.

Инвестиции в производство, логистика, соцсфера - что ждут районы от новой чернобыльской программы.

Фото из архива
Фото из архива

Рынок автомобильного топлива в Беларуси сохранит стабильность, заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

ИНТЕРВЬЮ: "Найдем следы, даже если их заметали": как судебные эксперты помогают раскрывать киберпреступления

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1309 пациентов с COVID-19, выписаны 1406.

Фото из архива
Фото из архива

Регистрация на ЦТ начнется 2 мая: в БГУ заявление можно подать онлайн.

ФОТОФАКТ: Мастер-класс "Писанки" в Музее белорусского народного искусства в Раубичах

ФОТОФАКТ: Тетеревиный ток в Новогрудском районе

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре БЕЛТА будет организована точка подключения по видеоконференцсвязи для СМИ с целью наблюдения за общественными слушаниями перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС. Слушания пройдут с 14.00 до 19.00. Аккредитация СМИ - по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте: pressuser@belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный ко Дню Победы, "Чтобы помнили. Карательные операции нацистов на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Всенародная партизанская борьба. Вклад современной молодежи в поисковое движение". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О выявлении международной организованной преступной группы, причастной к сексуальной эксплуатации детей". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 мая

В Республике Беларусь - Праздник труда.

День международной солидарности трудящихся.

105 лет назад родилась Череховская Раиса Львовна (Украина), украинская и российская артистка балета, белорусский деятель любительского искусства, педагог, заслуженный работник культуры Беларуси (1982). В 1933 году окончила Одесский музыкально-театральный техникум. С 1934 года работала в России и Украине. В1956-1991 годах организатор и художественный руководитель Минской детской народной балетной студии "Мечта" при Дворце культуры Белсовпрофа. Среди ее авторских работ постановки детских балетов, танцев, хореографических композиций. Автор либретто к балету "Альпийская баллада" Е.Глебова, книги "Танцевать могут все".

90 лет назад родился Лойко Олег Антонович (г.Слоним Гродненской обл.), белорусский писатель, литературовед, критик, член-корреспондент НАН Беларуси (1989), доктор филологических наук (1969), профессор (1971). В 1953 году окончил БГУ. Автор свыше 100 научных работ по истории белорусской литературы, вопросам теории современной поэзии. Перевел на белорусский язык отдельные произведения П.Верлена, И.Гете, Ф.Шиллера. Лауреат Государственной премии Беларуси (1990).Умер в 2008 году.

70 лет назад родился Ефремов Александр Васильевич (Нижегородская обл., Россия), белорусский режиссер кино и театра, актер, профессор (2001), народный артист Беларуси (2011). В 1976 году окончил ВГИК. Среди режиссерских работ: "Давай поженимся", "Экзамен на директора", "Поводырь", "Дунечка" и др.

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