Картина дня: Лукашенко о сотрудничестве с Россией, прогноз по росту ВВП и система учета многодетных семей

ВЧЕРА

Картина дня. 9 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Глава государства подчеркнул важность решения текущих вопросов в сотрудничестве с Россией, а не только стратегических. Президенты Беларуси и России договорились не ломать договор о создании Союзного государства, заявил Александр Лукашенко. Президенты Беларуси и России во время планируемой поездки на Валаам не собираются что-то решать тайно, отметил глава государства. Постоянный комитет Союзного государства готов присоединиться к обсуждению проблемных вопросов интеграции Беларуси и России в рамках деятельности совместной рабочей группы, заявил Григорий Рапота.

Александр Лукашенко и Григорий Рапота

Торговые споры в белорусско-российских отношениях не должны решаться на уровне президентов или глав правительств. Такое мнение высказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1". Он также сообщил, что вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией находится в проработке, есть желание решить проблему. Для подписания соглашения о взаимном признании виз технически все готово, требуется политическое решение.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с предпринимателем Михаилом Гуцериевым строительство Нежинского горно-обогатительного комбината и перспективы реализации продукции. "Славкалий" при реализации продукции Нежинского горно-обогатительного комбината будет проводить согласованную с БКК ценовую политику, сообщил Михаил Гуцериев.

Александр Лукашенко и Михаил Гуцериев

Вопросы углубления интеграции Беларуси и России будут активно обсуждаться на VI Форуме регионов, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Он отметил, что актуальность форума заключается, в частности, в том, что и накануне, и в процессе его проведения будут очень активно на самом высоком уровне обсуждаться вопросы углубления интеграции Беларуси и России. В этой связи он ориентировал белорусских участников на то, чтобы поднимать входящие в их компетенцию вопросы с конкретными предложениями.

Михаил Мясникович

В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей (АИС). Соответствующий указ №264 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Автоматизированная информационная система учета многодетных семей предназначена для формирования общереспубликанской базы данных о них, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Эта база позволит обеспечить адресность мер государственной семейной политики в отношении многодетных, а также улучшит мониторинг комплексной реализации такими семьями права на государственную поддержку в сфере соцзащиты.

Министерство экономики Беларуси ожидает ускорения роста ВВП начиная с III квартала, сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич на конференции Fitch Ratings "Беларусь в 2019 году: обзор по макроэкономической ситуации и банковскому сектору".

Минфин Беларуси завершает переговоры с Банком развития Китая по кредиту на 3,5 млрд юаней, сообщил заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец. Министерство финансов намерено до конца июля разместить на рынке Российской Федерации гособлигации на 5-10 млрд российских рублей. Минфин не видит проблем с размещением в 2020 году евробондов на $1 млрд.

ЕС поддержит 6 местных инициатив на 30 тыс. евро в Могилевской области. Таков итог ярмарки "Местные инициативы для микрорегионов развития", которая прошла в Славгороде.

Совмин определил порядок предоставления информации в области питьевого водоснабжения.

В Беларуси планируется расширить перечень подлежащих идентификации и регистрации животных.

Во время пресс-конференции

Владельцам кошек и собак упростили вывоз животных за пределы страны ЕАЭС.

В Беларуси планируется ужесточить наказание для пьяных водителей, в частности за ДТП со смертельным исходом, сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак.

На Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" прошел первый концерт - "Увертюра к фестивалю: от классики до рока". Победители конкурсов "Славянского базара-2018" подняли флаг нынешнего фестиваля.

Более 250 бойцов белорусских и российских студотрядов будут трудиться на Всебелорусской молодежной стройке - 2019 в Островце, сообщил второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун перед открытием трудового семестра на Всебелорусской молодежной стройке.

Студотрядовцы на БелАЭС

РЕПОРТАЖ: Трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке , Или как возводят город атомщиков

Движение по новому автомобильному мосту через реку Сож в Гомельском районе планируется открыть 7 ноября.

Белорусские школьники стали обладателями золотых и серебряных медалей на XI Международном турнире юных математиков в Барселоне.

Товарооборот точек общепита на спортивных объектах и в фан-зонах превысил Br1,2 млн во время проведения II Европейских игр. В основной столовой Деревни спортсменов во время II Европейских игр реализовано почти 100 тыс. кг еды, большая часть которой - собственного производства, преимущественно из белорусских продуктов.

Белорусские боксеры завоевали пять наград на международном турнире в Харькове.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 июля

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В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Об оздоровлении и санаторно-курортном лечении населения в летний период 2019 года".

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится круглый стол на тему: "Зеленая" экономика как стратегический приоритет в Республике Беларусь".

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Информационные технологии в обеспечении II Европейских игр 2019 года. Роль белорусских разработчиков в технологическом обеспечении Игр". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 июля

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Всемирный день народонаселения.

85 лет назад родился Вуячич Виктор Лукьянович (г.Харьков, Украина), белорусский эстрадный певец, народный артист Беларуси. С 1992 года художественный руководитель Республиканской дирекции эстрадно-циркового искусства, с 1996-го - государственного объединения "Белконцерт". Первый исполнитель песен многих белорусских композиторов. Пропагандировал героико-патриотические песни, сочетал лирико-романтическое начало с высоким гражданским пафосом. Лауреат 1-го Всесоюзного конкурса на лучшее исполнение советской песни, Международного конкурса эстрадной песни "Золотой Орфей", Фестиваля современной эстрадной песни. Умер в 1999 году.

70 лет назад родился Ламан Петр Александрович (д.Малосельцы Кореличского р-на Гродненской обл.), белорусский актер, писатель. Работает в Национальном академическом драматическом театре им.Я.Коласа. Среди ролей: Юрась ("Нестерка" В.Вольского), Ропот ("Колокола Витебска" В.Короткевича) и др. Автор сборников поэзии "Зерна мгновений", "Старая мельница", книги повестей "Острова" и др.

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