Картина дня: Лукашенко о спортивных результатах, прогноз по росту пенсий и научные достижения года

ВЧЕРА

Картина дня. 18 декабря

Белорусские атлеты обязаны продемонстрировать лучшие способности на II Европейских играх, заявил Александр Лукашенко на совещании о развитии летних видов спорта. Президент отметил низкое качество подготовки тренерских кадров по видам спорта и поставил задачу приложить максимум усилий для создания условий по закреплению талантливых спортсменов в стране. Глава государства подчеркнул недопустимость допинга при подготовке спортсменов. Президент также обозначил приоритетные направления, на которые будет выделяться финансирование в спортивной отрасли.

Александр Лукашенко

Высокий рейтинг в мире Беларуси должны обеспечить медалеемкие виды, заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Спортивная гимнастка, гребля академическая, плавание, легкая атлетика на летних Олимпийских играх обязаны значительно пополнить копилку белорусской команды.

Перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси в 2019 году, утвержден постановлением Совета Министров.

Совмин одобрил проекты международной техпомощи в социальной и культурной сфере.

Белорусский союз журналистов отметил 60-летие со дня образования. Поздравление БСЖ направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Рост пенсий по возрасту в Беларуси в 2019 году прогнозируется на уровне, превышающем 14%, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Ирина Костевич. Фото из архива

Проект республиканского бюджета на 2019 год сформирован с профицитом в Br1,7 млрд, сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Добрынина.

Указ о лжепредпринимательстве будет отменен с 1 января 2019 года, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Китайско-белорусский центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений в "Великом камне" планируют построить за год.

Фото из архива

Новая сборочная линия техники ОАО "Амкодор" открылась в Египте.

Нигерия заинтересована в тесном сотрудничестве с Беларусью в области автомобилестроения, сообщили в посольстве республики в Абудже.

Министерства обороны Беларуси и Сербии подписали план военного сотрудничества на 2019 год.

Комитет по образованию Мингорисполкома дал старт новогодним благотворительным мероприятиям в системе образования столицы под общим девизом "Подари улыбку детям!".

НАН Беларуси присудила премии 2018 года пяти авторским коллективам.

Минский метрополитен 1 января 2019 года будет работать до 4.00.

В Толочинском районе в ДТП погиб вратарь ФК "Витебск".

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 декабря

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Пресс-конференция на тему "Новый закон о защите прав потребителей: что изменится с 23 декабря" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 10.30.

Пресс-центр БЕЛТА в 14.30 станет местом встречи журналистов с главным белорусским Дедом Морозом - хозяином поместья в Беловежской пуще, а также с заместителем генерального директора по туристско-торговому обслуживанию национального парка "Беловежская пуща" Ниной Богуш. Накануне Нового года и 15-летия со дня открытия поместья белорусского Деда Мороза гости расскажут о праздничной программе и новогодних туристических предложениях национального парка "Беловежская пуща", поделятся планами и ответят на вопросы журналистов.

Итоговое мероприятие проекта "Минская инициатива - 2018", объединяющего творческую интеллигенцию Беларуси, России и Украины, пройдет в белорусской столице.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 декабря

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В Республике Беларусь - День сотрудника органов государственной безопасности.

Международный день солидарности людей. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 2005 года в связи с проводимым Десятилетием ООН за искоренение нищеты.

110 лет назад родился Мельников Николай Прокофьевич (д.Быки Добрушского р-на Гомельской обл.), российский ученый в области строительной механики и теории формообразования металлических конструкций, академик АН СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР. Умер в 1982 году.

135 лет назад родился Хенкин Владимир Яковлевич, российский актер, мастер разговорного жанра, народный артист РСФСР. Играл в драме, комедии, оперетте, водевилях. Умер в 1953 году.

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