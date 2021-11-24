Картина дня: Лукашенко о стратегии для АПК, лучшие фильмы "Лістападзіка" и первый снег

ВЧЕРА

Картина дня. 23 ноября

Главной стратегической задачей для агропромышленного комплекса является выход на экспорт продукции в $7 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом вице-премьера Александра Субботина и министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко. Президент потребовал принятия действенных мер для обеспечения сохранности скота. Александр Лукашенко подчеркивает ответственность производителей, переработчиков и торговли за цены на продукты питания.

Для сельского хозяйства 2021 год был хоть и трудным из-за погодных условий, но все же сложился неплохо, и многие финансово-экономические показатели выросли. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

Цены на продовольствие в Беларуси объективно продолжат расти на фоне мировой конъюнктуры, однако власти задействуют различные механизмы, чтобы максимально сдерживать этот процесс. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Субботин, который курирует сферу АПК.

Беларусь продолжит принимать меры по повышению обороноспособности страны. Об этом говорится в официальном заявлении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Виктора Гулевича. Мы вынуждены реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру госграницы Беларуси.

Встреча председателя Государственного пограничного комитета генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо с региональным директором МОМ по странам Юго-Восточной и Восточной Европы, а также Центральной Азии Ренатой Хельд и заместителем директора Бюро Европы УВКБ ООН Анжелой Ли Роси состоялась в Минске. Анатолий Лаппо отметил, что Госпогранкомитет открыт для диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Беларусь инициирует рассмотрение на заседании Исполкома ВОЗ фактов издевательства над беженцами со стороны Польши.

Беларусь совместно с Международной организацией по миграции (МОМ) и УВКБ ООН вырабатывает меры по возвращению беженцев с белорусско-польской границы, сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. 118 беженцев в индивидуальном порядке покинули Беларусь 22 ноября.

Группа технических экспертов Еврокомиссии побывала в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе.

Управление делами Президента передало помощь для беженцев на границе.

Минтруда и подведомственные организации передали гуманитарную помощь беженцам.

Более 2,67 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1453 пациента с COVID-19, выписан 1461.

Мультфильм "Даже мыши попадают в рай" стал лучшим на конкурсе "Лістападзік".

Фильм "Новенький" российского режиссера Александра Кулямина завоевал четыре награды на "Лістападзіке".

ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег

ФОТОФАКТ: "Зима" в Гродненской области

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 ноября

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В Национальном банке Республики Беларусь (ул.Ленина, 14) пройдет круглый стол на тему "Режим денежно-кредитной политики центрального банка: монетарное таргетирование vs таргетирование инфляции". Начало в 10.00. Мероприятие будет проводиться в офлайн- и онлайн-форматах.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Организация и проведение первого Открытого республиканского конкурса хореографического искусства "Время танцевать"2022". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Гиподинамия у детей и подростков: профилактика, причины и последствия". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "VII Белорусские Рождественские чтения. От купели крещения - к вершинам религиозной мысли: 1030-летие основания Полоцкой епархии и 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского". Начало в 12.30.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Реализация Государственной программы "Культура Беларуси" в Год народного единства. Новые культурно-образовательные проекты белорусских диаспор за рубежом". Начало в 14.30.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет по 26 ноября.

В кинозале Музея истории белорусского кино пройдут по 26 ноября ретроспективные показы лучших фильмов знаменитого белорусского кинорежиссера Виктора Турова, поставленных им на киностудии "Беларусьфильм".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 ноября

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

110 лет назад родился Тиханович Евгений Николаевич (Казахстан), белорусский художник. В 1932 году окончил Витебский художественный техникум. Значительное место в творчестве занимала историческая тематика. Среди работ: "Исповедь бойца", "Партизаны в засаде", портреты В.Голубка, А.Глебова, Ф.Скорины, Ф.Богушевича. Автор пейзажей, иллюстраций к книгам, более 400 экслибрисов. Умер в 2005 году.

95 лет назад родился Кравченко Игорь Владимирович (д.Борисовщина Хойникского р-на Гомельской обл.), белорусский скульптор. В 1966 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Среди произведений: памятники советским воинам и партизанам, погибшим в Великую Отечественную войну, в пос.Самохваловичи Минского района и Сенненском районе Витебской области, "Воинская слава" в г.п.Глуск, "Жертвам фашизма" в г.Верхнедвинск, бюсты Я.Коласа и К.Заслонова. Автор ряда мемориальных досок в Минске, станковых композиций. Умер в 1998 году.

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