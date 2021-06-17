Картина дня: Лукашенко о территориальной обороне, рост ВВП и старт ЦТ

ВЧЕРА

Картина дня. 16 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Шклове провел встречу по вопросам территориальной обороны. Только всенародная оборона способна дать настоящий отпор врагу и деструктивным силам, заявил Президент. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок, отметил глава государства. Решение о создании территориальной обороны подтвердило свою целесообразность, заявил Александр Лукашенко.

Во время встречи

Созданная в Беларуси система территориальной обороны доказала свою функциональность и работоспособность. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам встречи по вопросам территориальной обороны, которая прошла с участием главы государства в Шкловском райисполкоме. Командно-штабные учения с участием войск территориальной обороны пройдут в ближайшее время в Гродненской области. Они продолжат серию учений, которые уже прошли в Могилевской области и сейчас проходят в Брестской области.

Фото из архива

Государство продолжит инвестировать в восстановление историко-культурных достопримечательностей. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, посещая Коссовский дворцово-парковый ансамбль.

Конституционный суд планируют наделить правом проверки результатов выборов и процесса импичмента Президента, сообщила во время заседания Конституционной комиссии заместитель председателя Конституционного суда, член Конституционной комиссии Наталья Карпович. Белорусы смогут обращаться в Конституционный суд для проверки соблюдения Конституции во время судебного разбирательства. В Беларуси рассматривается возможность введения суда присяжных.

Фото из архива

Потенциал сотрудничества Беларуси и России огромен. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Информационное поле сегодня стало полем битвы, заявил Владимир Андрейченко. Под флагом "защиты свободы и демократии" запущен процесс экономического удушения Беларуси путем наращивания санкционной политики и выдавливания белорусских предприятий с мировых рынков.

Владимир Андрейченко. Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: "Солидарность" 2.0 - как американские спецслужбы ведут подрывную деятельность против Беларуси

Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составили 5,5 млрд российских рублей, сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам Людмила Нижевич.

ВВП Беларуси в январе - мае вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете. Промпроизводство в Беларуси в январе-мае выросло на 11,1%.

Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта.

Фото из архива

Петришенко медработникам: в лечении каждого пациента вы задействуете не только свои умения, но и душу.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 887 пациентов с COVID-19, выписаны 964.

Фото из архива

ФОТОФАКТ: Централизованное тестирование началось в Беларуси

Более 200 студотрядовцев будут работать летом на предприятиях "Беллегпрома".

Студенты БГУ разработали 14 коллекций модной одежды для детей и взрослых.

Для гостей праздника "Купалье" в Александрии БЖД назначила дополнительные поезда.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 июня

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Белорусское телеграфное агентство в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" проводит по 24 июня фотовыставку "Судьбы, сложенные в треугольник".

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" будет курсировать по белорусской железной дороге по 28 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 июня

День устойчивой гастрономии.

110 лет назад родился Шидловский Александр Константинович (д.Минки Сморгонского р-на Гродненской обл.), белорусский композитор, педагог, заслуженный деятель культуры Беларуси (1960). В 1950 году окончил Московский университет. С 1940 года артист Белорусского ансамбля песни и танца, в 1960-1971 годах директор Гродненского областного Дома народного творчества. Автор песен "Колькі ў небе зор", "Ой, зайграйце, музыкі" и др. В 1964 году 35 песен изданы отдельным сборником. Умер в 2002 году.

100 лет назад родился Русин Марк Александрович (Россия), белорусский композитор, педагог. В 1951 года окончил Московский музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В 1942-1945 годах музыкальный руководитель ансамбля песни и танца 31-й армии, с 1951 года преподаватель Брестского музыкального училища, одновременно заведовал музыкальной частью Брестского областного драматического театра. Среди произведений: кантата "Огни на Волге", "Праздничная увертюра" для симфонического оркестра, сюиты для струнного оркестра, обработки народных, в том числе белорусских песен, музыка к драматическим спектаклям и др. Умер в 1977 году.

95 лет назад родился Масальский Григорий Игнатьевич (г.Минск), кинооператор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1969). С 1947 года работал на киностудии "Беларусьфильм". Снимал фильмы "Полонез Огинского", "Братушка", "Расписание на послезавтра" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1972). Умер в 2001 году.

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