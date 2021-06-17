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Общество
17 июня 2021, 07:00

Картина дня: Лукашенко о территориальной обороне, рост ВВП и старт ЦТ

ВЧЕРА

Картина дня. 16 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Шклове провел встречу по вопросам территориальной обороны. Только всенародная оборона способна дать настоящий отпор врагу и деструктивным силам, заявил Президент. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок, отметил глава государства. Решение о создании территориальной обороны подтвердило свою целесообразность, заявил Александр Лукашенко.

Во время встречи
Во время встречи

Созданная в Беларуси система территориальной обороны доказала свою функциональность и работоспособность. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам встречи по вопросам территориальной обороны, которая прошла с участием главы государства в Шкловском райисполкоме. Командно-штабные учения с участием войск территориальной обороны пройдут в ближайшее время в Гродненской области. Они продолжат серию учений, которые уже прошли в Могилевской области и сейчас проходят в Брестской области.

Фото из архива
Фото из архива

Государство продолжит инвестировать в восстановление историко-культурных достопримечательностей. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, посещая Коссовский дворцово-парковый ансамбль.

Конституционный суд планируют наделить правом проверки результатов выборов и процесса импичмента Президента, сообщила во время заседания Конституционной комиссии заместитель председателя Конституционного суда, член Конституционной комиссии Наталья Карпович. Белорусы смогут обращаться в Конституционный суд для проверки соблюдения Конституции во время судебного разбирательства. В Беларуси рассматривается возможность введения суда присяжных.

Фото из архива
Фото из архива

Потенциал сотрудничества Беларуси и России огромен. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Информационное поле сегодня стало полем битвы, заявил Владимир Андрейченко. Под флагом "защиты свободы и демократии" запущен процесс экономического удушения Беларуси путем наращивания санкционной политики и выдавливания белорусских предприятий с мировых рынков.

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: "Солидарность" 2.0 - как американские спецслужбы ведут подрывную деятельность против Беларуси

Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составили 5,5 млрд российских рублей, сообщила председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам Людмила Нижевич.

ВВП Беларуси в январе - мае вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете. Промпроизводство в Беларуси в январе-мае выросло на 11,1%.

Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта.

Фото из архива
Фото из архива

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Фото из архива
Фото из архива

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Фото из архива
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Белорусское телеграфное агентство в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" проводит по 24 июня фотовыставку "Судьбы, сложенные в треугольник".

Уникальный передвижной музей "Поезд Победы" будет курсировать по белорусской железной дороге по 28 июня.

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Знаменательные даты 18 июня

День устойчивой гастрономии.

110 лет назад родился Шидловский Александр Константинович (д.Минки Сморгонского р-на Гродненской обл.), белорусский композитор, педагог, заслуженный деятель культуры Беларуси (1960). В 1950 году окончил Московский университет. С 1940 года артист Белорусского ансамбля песни и танца, в 1960-1971 годах директор Гродненского областного Дома народного творчества. Автор песен "Колькі ў небе зор", "Ой, зайграйце, музыкі" и др. В 1964 году 35 песен изданы отдельным сборником. Умер в 2002 году.

100 лет назад родился Русин Марк Александрович (Россия), белорусский композитор, педагог. В 1951 года окончил Московский музыкально-педагогический институт им. Гнесиных. В 1942-1945 годах музыкальный руководитель ансамбля песни и танца 31-й армии, с 1951 года преподаватель Брестского музыкального училища, одновременно заведовал музыкальной частью Брестского областного драматического театра. Среди произведений: кантата "Огни на Волге", "Праздничная увертюра" для симфонического оркестра, сюиты для струнного оркестра, обработки народных, в том числе белорусских песен, музыка к драматическим спектаклям и др. Умер в 1977 году.

95 лет назад родился Масальский Григорий Игнатьевич (г.Минск), кинооператор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1969). С 1947 года работал на киностудии "Беларусьфильм". Снимал фильмы "Полонез Огинского", "Братушка", "Расписание на послезавтра" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1972). Умер в 2001 году.

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