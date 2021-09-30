Картина дня: Лукашенко о трагедии с сотрудником КГБ, эпидблагополучие населения и помощь беженцам

ВЧЕРА

Картина дня. 29 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии с сотрудником КГБ и поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. На вопрос о реакции Президента на произошедшее пресс-секретарь процитировала главу государства: "Безнаказанным это не останется".

Президент Беларуси Александр Лукашенко соболезнует и сопереживает родным и близким погибшего накануне в Минске сотрудника Комитета госбезопасности.

ФОТОФАКТ: К зданию КГБ в Минске люди продолжают нести цветы

Ставшие на путь экстремизма не остановятся ни перед чем. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Сенаторы и работники секретариата Совета Республики почтили память погибшего сотрудника КГБ.

Все, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, ответят перед законом. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, комментируя убийство сотрудника КГБ в Минске.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил журналистам, что убийство сотрудника КГБ является беспрецедентным случаем.

КГБ пресечена деятельность организованной экстремистской сети.

Материалы о геноциде белорусского народа будут переданы прокурорам зарубежных стран к концу года, сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

В проекте новой Конституции полномочия по формированию правительства закреплены за премьер-министром.

В Беларуси подписан меморандум для укрепления доверия к финсистеме.

Ученые Беларуси и Китая активизируют сотрудничество в области медицины, ИКТ и машиностроения.

Опыт Республики Корея позволит вовлечь бизнес-сообщество Беларуси в процесс подготовки и принятия управленческих решений в области цифровой трансформации реального сектора и формирования отечественной смарт-индустрии, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин обсудил с послом ЮАР сотрудничество в области сельского хозяйствасотрудничество в области сельского хозяйства и производства техники.

Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 58,4% запланированных площадей.

КОММЕНТАРИЙ: Застройщики теперь могут возводить инженерную и транспортную инфраструктуру за собственные средства

ИНТЕРВЬЮ: Женщины Беларуси и России объединяют усилия ради построения стабильного будущего

Беженцам из Афганистана на линии белорусско-польской границы передали гумпомощь от БСЖ

Литовские силовики выкинули беженца с травмой ноги на линию границы. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Польша и Литва частично выполняют договоренности по пропуску грузовиков из Беларуси на свою территорию - это главная причина скопления фур на границе. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

Более тысячи сообщений поступило за 2 месяца в чат-бот столичной милиции.

На основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете безопасности Министерство информации решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу kp.by, сообщили в Мининформе.

ИНТЕРВЬЮ: Главный госсанврач о СOVID-19, качестве воды и подготовке специалистов

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19, выписаны 1295.

Отопление включили почти во всех домах, но не везде тепло. Что делать, если батареи не греют?

Книжные новинки сентября представила "Мастацкая літаратура".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 сентября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О проведении VI Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC". Начало в 10.00.

Состоится выездной круглый стол "Женщины за Союзное Государство: историческая, культурная и духовная общность народов Беларуси и России". Место проведения: замковый комплекс "Мир". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 октября

В Республике Беларусь - День пожилых людей.

Международный день пожилых людей.

Международный день музыки.

100 лет назад родилась Климова Александра Ивановна (Казахстан), белорусская актриса, народная артистка СССР (1969), народная артистка Беларуси (1963). С 1956 года работала в Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького, одновременно в 1981-1988 годах преподавала в Белорусском театрально-художественном институте. Исполнила крупные роли классического мирового и отечественного репертуара. Снялась в фильмах "Карантин", "Потому что люблю", "Вся королевская рать", "Атланты и кариатиды" и др. Умерла в 2005 году.

70 лет назад родилась Нина Николаевна Усатова, актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (1994). Снималась в фильмах "Next", "Next-2", "Остров", "Поп" и др.

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