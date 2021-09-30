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30 сентября 2021, 07:00

Картина дня: Лукашенко о трагедии с сотрудником КГБ, эпидблагополучие населения и помощь беженцам

ВЧЕРА

Картина дня. 29 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне мгновенно получил информацию о произошедшей трагедии с сотрудником КГБ и поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. На вопрос о реакции Президента на произошедшее пресс-секретарь процитировала главу государства: "Безнаказанным это не останется".

Президент Беларуси Александр Лукашенко соболезнует и сопереживает родным и близким погибшего накануне в Минске сотрудника Комитета госбезопасности.

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Ставшие на путь экстремизма не остановятся ни перед чем. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Сенаторы и работники секретариата Совета Республики почтили память погибшего сотрудника КГБ.

Все, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, ответят перед законом. Об этом заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко, комментируя убийство сотрудника КГБ в Минске.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил журналистам, что убийство сотрудника КГБ является беспрецедентным случаем.

КГБ пресечена деятельность организованной экстремистской сети.

Материалы о геноциде белорусского народа будут переданы прокурорам зарубежных стран к концу года, сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

В проекте новой Конституции полномочия по формированию правительства закреплены за премьер-министром.

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Ученые Беларуси и Китая активизируют сотрудничество в области медицины, ИКТ и машиностроения.

Опыт Республики Корея позволит вовлечь бизнес-сообщество Беларуси в процесс подготовки и принятия управленческих решений в области цифровой трансформации реального сектора и формирования отечественной смарт-индустрии, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

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На основании решения Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Cовете безопасности Министерство информации решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу kp.by, сообщили в Мининформе.

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Состоится выездной круглый стол "Женщины за Союзное Государство: историческая, культурная и духовная общность народов Беларуси и России". Место проведения: замковый комплекс "Мир". Начало в 11.00.

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Знаменательные даты 1 октября

В Республике Беларусь - День пожилых людей.

Международный день пожилых людей.

Международный день музыки.

100 лет назад родилась Климова Александра Ивановна (Казахстан), белорусская актриса, народная артистка СССР (1969), народная артистка Беларуси (1963). С 1956 года работала в Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького, одновременно в 1981-1988 годах преподавала в Белорусском театрально-художественном институте. Исполнила крупные роли классического мирового и отечественного репертуара. Снялась в фильмах "Карантин", "Потому что люблю", "Вся королевская рать", "Атланты и кариатиды" и др. Умерла в 2005 году.

70 лет назад родилась Нина Николаевна Усатова, актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации (1994). Снималась в фильмах "Next", "Next-2", "Остров", "Поп" и др.

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