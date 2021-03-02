Картина дня: Лукашенко о ценах и зарплатах в конверте, месячник по уборке и гонка Minsk Ski Cup

ВЧЕРА

Картина дня. 1 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат в конвертах. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова. Президент считает необходимым исключить всякое ненужное посредничество внутри страны. В Беларуси не позволят наживаться на здоровье людей, заявил Александр Лукашенко. Надо выработать в глобальном плане политику ценообразования. Глава государства поинтересовался ситуацией в Брестской области, за которую глава контрольного ведомства отвечает в качестве уполномоченного Президента по этому региону.

Александр Лукашенко

Комитет государственного контроля с другими госорганами продолжает контролировать ценообразование на продовольственные товары и лекарственные средства. При необходимости КГК будет инициировать дополнительные меры для снижения цен по этим позициям. Об этом заявил председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. КГК проводит опрос о качестве банковских и других финансовых услуг.

Василий Герасимов

Отраслевой профсоюз заявил об эффективности мер по снижению стоимости лекарств.

Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присвоении специального и воинских званий.

Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Президента по национальной безопасности.

Главный врач Витебского областного клинического родильного дома Елена Леонович указом Президента от 26 февраля награждена орденом Почета.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных высказал свою позицию в связи с проведением в Польше мероприятий памяти "пруклятых солдат".

Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и некоторые нефтепродукты.

Рогачевский МКК подписал контракт на поставку сливочного масла в ОАЭ.

Фото Белинтерэкспо

Система здравоохранения Беларуси готова к приходу третьей волны заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Министерства здравоохранения Беларуси с 1 марта установил скидки до 25% на стоимость процедур, связанных с госрегистрацией. Скидки действуют для резидентов и нерезидентов страны, сообщили в пресс-службе Минздрава со ссылкой на директора центра Дмитрия Гринько.

Фото из архива

Поствакцинальный иммунитет к COVID-19 можно оценить в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 961 пациент с COVID-19, выписаны 667.

Фото из архива

Объединенная организация Белорусского союза женщин создана на предприятиях Минпрома.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании поручил начать весенний месячник по уборке, благоустройству и озеленению территорий столицы с 1 марта.

Фото из архива

ГАИ рекомендует автовладельцам не спешить менять зимние шины на летние.

Работа курсанта МЧС вошла в топ-200 международной фотопремии 35AWARDS 2020.

ФОТОФАКТ: Лыжная гонка Minsk Ski Cup 2021

Во время лыжной гонки

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 марта

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Брифинг на тему "Система нормативных правовых актов в области ядерной и радиационной безопасности и ее эволюция: последовательные шаги к отдельной отрасли ядерного права" пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню дикой природы (3 марта), "Леса и жизнь: для человека и планеты". Начало в 11.00.

Стартует республиканская акция МЧС "День безопасности. Внимание всем!".

В музее народного творчества "Бездежский фартушок" пройдет по 14 марта Масленичная неделя.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 марта

Всемирный день писателя.

Всемирный день дикой природы.

Международный день охраны здоровья уха и слуха.

85 лет назад родился Агранович-Пономарева Евгения Самойловна (Украина), белорусский архитектор, педагог, доктор архитектуры (1988), профессор (1989). В 1959 году окончила БПИ. Основные работы: серия зданий комбинатов бытового обслуживания, типовой проект школы на 964 учащихся. Автор исследований в области интерьера жилых и общественных зданий, архитектурной колористики. Лауреат Государственной премии Беларуси (2001).

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