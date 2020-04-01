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01 апреля 2020, 07:00

Картина дня: Лукашенко о выборах, экономике и коронавирусе, поддержка пожилых и приоритеты инновационного развития

ВЧЕРА

Картина дня. 31 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. В центре внимания были темы подготовки к предстоящим президентским выборам, ситуация в экономике и меры по противодействию распространению вирусных инфекций. Самая тяжелая проблема сегодня в Беларуси - это ситуация с экономикой, которая страдает из-за вспышки коронавируса в мире, отметил глава государства. Президент заявил о способности системы здравоохранения в стране успешно справляться с имеющимися вызовами, в том числе на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции. Складывающаяся обстановка в Беларуси пока не дает оснований для переноса президентских выборов.

Александр Лукашенко и Наталья Кочанова
Александр Лукашенко и Наталья Кочанова

Эпидемиологическая обстановка в Беларуси не требует закрытия предприятий. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Беларусь пригласит специалистов ВОЗ для оценки работы системы здравоохранения. Ситуация в Витебской области абсолютно управляемая, врачи понимают, что нужно делать, заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой поручил связаться с руководством ВОЗ и пригласить в страну их специалистов. С чем связано такое поручение главы государства, рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что есть признаки некоторой стабилизации вспышки коронавируса в Европе. Распространение коронавируса ведет к огромной нагрузке на системы здравоохранения во многих странах мира, что чревато ростом смертности из-за других инфекционных и хронических заболеваний, заявили в ВОЗ.

Полевой госпиталь в Мадриде. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Полевой госпиталь в Мадриде. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Телефонный разговор Президента Беларуси и премьер-министра Армении состоялся по инициативе армянской стороны. Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили вопросы функционирования экономики в существующих непростых условиях, отметив имеющиеся серьезные проблемы и сложности.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров поручил принять меры, чтобы повысить эффективность использования средств инновационных фондов. Банк развития в 2019 году выделил Br1,6 млрд на инвестпроекты.

Сергей Румас
Сергей Румас

КОММЕНТАРИЙ: Электронное здравоохранение и умные города - какие проекты могут войти в новую инновационную программу

Продукцию более чем на Br1,7 млрд произвели в 2019 году по Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Белорусские специалисты будут разрабатывать системы противодействия вирусам.

Александр Шумилин
Александр Шумилин

В Беларуси создана межведомственная рабочая группа для разработки проекта Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Такое решение предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 марта 2020 года №179.

Снижение аренды, "кассы взаимопомощи" - профсоюзы предлагают допмеры поддержки работников.

Профицит республиканского бюджета в январе-феврале составил Br0,4 млрд. Внешний госдолг Беларуси в январе-феврале снизился на 1,6% до $16,9 млрд.

На белорусские НПЗ в апреле поступит 1-2 млн т нефти, танкерные поставки через порты в Одессе и Клайпеде планируется сохранить. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Фото из архива
Фото из архива

Второй шунтирующий реактор 330 кВ включен в работу на Белоруской АЭС, сообщили в пресс-службе "Белэнерго".

В Беларуси за 2019 год собрано на 50 тыс. т, или на 7,1%, больше вторичных материальных ресурсов, чем в 2018-м, сообщили в ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов".

Установлены контрольные цифры приема в 2020 году в колледжи и лицеи некоторых вузов для получения начального, базового и среднего образования. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 20 марта 2020 года №29.

На закупку средств индивидуальной защиты для волонтеров и медико-социальной службы собрано уже порядка Br200 тыс. Об этом и других направлениях работы Белорусского общества Красного Креста в сложившейся ситуации генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко рассказала во время круглого стола "Об оказании дополнительной поддержки одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам" в пресс-центре БЕЛТА. Количество выполненных заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, поступивших за неделю в территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН), почти достигло 3 тыс.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

Белорусские дипломаты актуализируют списки белорусов, находящихся в Индии, Шри-Ланке, Непале, Бангладеш, на Мальдивах, чтобы помочь им вернуться на родину. Белорусские граждане смогут вернуться из польского Гданьска, воспользовавшись автобусными рейсами. Для посадки белорусов на рейс "Аэрофлота" из Шанхая в Москву обязательным условием является наличие авиабилета из российской столицы в Минск. Белорусам в Италии при просроченной визе можно продлить разрешение на пребывание.

"Белавиа" приостанавливает рейсы в Москву, города Украины и Казахстана.

Парад ко Дню Победы планируется провести в вечернее время, участвовать будут более 3 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко.

Перед началом репетиции
Перед началом репетиции

РЕПОРТАЖ: О бизнесе на качестве и креативе, или Как гомельчанка ушла из IT в дизайн

Фото из личного архива Марины Кузнецовой
Фото из личного архива Марины Кузнецовой

Купаловский театр планирует продолжить онлайн-показы спектаклей.

В столичном метрополитене начали устанавливать бесконтактные сенсорные дозаторы с антисептическими средствами. Об этом сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 апреля

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Брифинг председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по жилищной политике и строительству Виктора Николайкина состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Литература в историко-культурном диалоге белорусского и русского народов. Презентация новых тематических изданий". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Научные разработки как основа повышения эффективности производства. Применение уникальных белорусских технологий в промышленности". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 апреля

День единения народов Беларуси и России.

Международный день детской книги.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

215 лет назад родился Андерсен Ханс Кристиан, датский прозаик и поэт. Автор всемирно известных сказок для детей и взрослых "Гадкий утенок", "Новое платье короля", "Стойкий оловянный солдатик", "Принцесса на горошине", "Снежная королева" и многих других. Умер в 1875 году.

80 лет назад родился Золя Эмиль, французский писатель. Автор романов "Чрево Парижа", "Жерминаль", "Западня" и др. Умер в 1902 году.

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