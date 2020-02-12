Картина дня: Лукашенко о задачах госСМИ, приоритеты на 2020 год и мобильное приложение "Транспорт BY"

ВЧЕРА

Картина дня. 11 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации. Президент ориентирует государственные СМИ на честный и объективный разговор с аудиторией, чтобы в непростых условиях информационного поля удержать внимание зрителей, читателей и слушателей. Александр Лукашенко ждет от государственных СМИ больше остроты, оперативности и собственного контента. Белорусское медиаполе столкнется с нарастанием угроз в ближайшем будущем, заявил глава государства. Руководители крупнейших государственных СМИ внесли Президенту ряд предложений. Среди них, например, создание новостного канала наподобие Euronews и строительство медиацентра.

Во время совещания

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за идею конвергенции в работе государственных СМИ. Соответствующие подходы обсуждались на совещании у главы государства в ракурсе создания нового информационного телеканала, рассказала генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, которая была одним из участников мероприятия.

Иван Эйсмонт и Ирина Акулович

В Беларуси создадут новый новостной телеканал, сообщил министр информации Александр Карлюкевич. Система измерения телеаудитории заработает в Беларуси до конца года.

Александр Карлюкевич

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт рассказал о новом новостном телеканале, который планируется создать в Беларуси.

Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым. Николай Снопков рассказал о том, какие приоритетные задачи будет выполнять в новой должности. В числе основных он назвал наращивание экспорта и сокращение ненужных посредников при осуществлении поставок по импорту.

Александр Лукашенко и Николай Снопков

Одной из приоритетных задач на 2020 год должно стать поддержание уровня реальной заработной платы работников. Об этом заявил на заседании Совета Министров об итогах социально-экономического развития премьер-министр Сергей Румас. Внешние вызовы не помешали Беларуси в 2019 году сохранить макроэкономическую сбалансированность. Отечественный IT-сектор должен быть более ориентирован на белорусскую экономику, а не на экономику других стран.

Во время заседания

Темпы роста белорусской экономики в 2019 году оказались ниже, чем ожидалось. О том, какие факторы повлияли на это, рассказал министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета Министров об итогах социально-экономического развития.

Александр Червяков

Хорошие политические отношения стали фундаментом сотрудничества с Беларусью. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод на заседании клуба "Диалог с послом" в Доме дружбы.

Выступает Махмадшариф Хакдод

Беларусь осуществляет забор технологической нефти из трубопровода "Дружба", сообщили в пресс-службе "Белнефтехима".

В 2020 году в инвестиционной программе Минска увеличилось количество объектов социального назначения, речь идет о средних школах, объектах дошкольного образования и здравоохранения. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева. В Минске в этом году планируют ввести в эксплуатацию среднюю школу и лицей, семь детских садов, отреставрировать один детский сад под центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, завершить работы в амбулаторно-поликлиническом учреждении и закончить реконструкцию 20-й городской поликлиники. В Минской области в 2020 году введут в эксплуатацию два объекта здравоохранения, откроют девять детских садов и начнут строить три школы.

Во время пресс-конференции

Готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 70%, рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

РЕПОРТАЖ: От белорусских промыслов до стимпанка: чем живет Могилевский экономический профессионально-технический колледж

Лучший лесничий 2019 года работает в Островецком лесхозе.

Александр Гайса. Фото Министерства лесного хозяйства

В Минске стало доступно в тестовом режиме новое мобильное приложение "Транспорт BY".

В украинском правительстве не исключают, что Украина и Беларусь могут подать совместную заявку на проведение Олимпиады.

В КНР начали тестировать на животных экспериментальную вакцину против коронавируса нового типа, сообщили в Китайском центре по контролю и профилактике заболеваний.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему: "Работа системы судов общей юрисдикции в Республике Беларусь в 2019 году". Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Электронные платежи в банковской системе Республики Беларусь. Тенденции развития". Начало в 12.00.

Выставка юных художников Беларуси и России "Наследники Великой Победы", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, откроется в Минске в музее истории ВОВ. На выставке представлены более 60 живописных и графических работ, выполненных детьми на основе сюжетов семейных историй и произведений военной тематики. Многие работы созданы детьми после встреч с узниками лагерей и тюрем. Выставка будет работать до 27 марта.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 февраля

Всемирный день радио.

315 лет назад родилась Радзивилл Франтишка Уршуля (Волынская обл., Украина), писательница, драматург. Из рода Вишневецких, была женой М.К.Радзивилла Рыбоньки. Считалась самой образованной женщиной своего времени. С 1725 года жила в Несвиже, по ее инициативе основан первый в истории славян дворцовый Несвижский театр Радзивиллов. Для него она написала 16 драматических произведений и оперных либретто, переводила произведения Мольера и Вольтера. Писала на польском, итальянском, французском и немецком языках. Содействовала возобновлению деятельности Несвижской типографии. Умерла в 1753 году.

60 лет назад родился Хилько Юрий Иванович (г.Барановичи Брестской обл.), белорусский график. В 1991 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1993 года в Белорусской академии искусств. Произведения выделяются психологической глубиной, лиризмом, ритмическим и пластическим единством, целостностью и гармоничностью композиционного решения. Среди работ - "Радуга", "Город памяти", "Два облака" и др. Выполнил иллюстрации к книгам "Венок" М.Богдановича, "Как огонь, как вода" О.Лойко и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-