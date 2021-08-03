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Общество
03 августа 2021, 07:00

Картина дня: Лукашенко о задачах МЧС, более 3,3 млн тонн зерна нового урожая и День десантников

ВЧЕРА

Картина дня. 2 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Президент напомнил, что недавно на его уровне были приняты решения, касающиеся совершенствования структуры МЧС.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов сил специальных операций Вооруженных Сил с Днем десантников и сил специальных операций. Глава государства отметил, что военнослужащие сил специальных операций сегодня с честью продолжают славные традиции предшественников, постоянно совершенствуя боевое мастерство.

Фото из архива
Фото из архива

Министр обороны Виктор Хренин поздравил военнослужащих сил специальных операций с Днем десантников. По его словам, сегодня силы специальных операций являются элитой и гордостью Вооруженных Сил Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отпраздновали в Бресте

Во время празднования Дня десантников
Во время празднования Дня десантников

Азербайджан для Беларуси - стратегический партнер, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в нашей стране.

Наталья Кочанова во время встречи
Наталья Кочанова во время встречи

Претендовать на получение средств фондов развития строительной отрасли смогут организации независимо от форм собственности и подчиненности. Об этом сказал на пресс-конференции "Итоги работы архитектурно-строительной отрасли за первое полугодие 2021 года и перспективы развития стройкомплекса Беларуси" министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. В Беларуси разработан проект кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Руслан Пархамович. Фото из архива
Руслан Пархамович. Фото из архива

Экспорт белорусских стройматериалов в I полугодии вырос почти на 20%.

В Беларуси намолочено более 3,3 млн т зерна нового урожая.

Поставки рапсового масла на внутренний рынок Беларуси в I полугодии возросли почти в 19,5 раза.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 756 пациентов с COVID-19, выписаны 592.

Фото из архива
Фото из архива

Заболеваемость вирусными гепатитами за полгода в Беларуси снизилась на 16,1%.

Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожар в районе турецкого Мармариса.

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Анонсы на 3 августа

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Школьные базары - 2021: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 августа

75 лет назад родилась Мазур Виктория Николаевна (г.Могилев), певица, народная артистка Беларуси (1998). В 1971 году окончила Белорусскую консерваторию. В 1970-2005 годах солистка Белорусского государственного музыкального театра. Создала запоминающиеся образы в спектаклях классического и современного репертуара. Среди ролей: Павлинка ("Павлинка" Ю.Семеняко), Анина ("Ночь в Венеции" И.Штрауса) и др. Автор и режиссер шоу-программы "Звезды театра сияют для Вас!". Умерла в 2015 году.

120 лет назад родился Армстронг Луи, один из крупнейших джазовых музыкантов и певцов XX века, организатор первых джаз-ансамблей в Новом Орлеане (США). Умер в 1971 году.

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