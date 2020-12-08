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08 декабря 2020, 07:00

Картина дня: Лукашенко о задачах на 2021 год, цифровые проекты ЕАЭС и лучший молодой ученый СНГ

ВЧЕРА

Картина дня. 7 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по работе экономики в текущем году и проектах прогнозных документов на 2021. Сохранение достигнутого уровня развития и обеспечение положительной динамики входят в число важнейших задач на 2021 год, заявил глава государства. Основные принципы функционирования государства на ближайшую пятилетку будут установлены Всебелорусским народным собранием, отметил Президент.

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

Правительство в числе ключевых для себя задач на 2021 год видит увеличение реальных доходов населения. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й. Правительство хочет распространить бюджетную поддержку экспорта на небольшие предприятия.

Роман Головченко
Роман Головченко

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Дмитрий Пиневич на конгрессе
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Фото ГУВД Мингорисполкома

ГАИ: в отдельных Telegram-каналах продолжаются призывы к блокировке городского трафика.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 декабря

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Зима - время повышенного риска получения травм от внешних причин. Профилактика травматизма и мероприятия по его предупреждению в Республике Беларусь". Начало в 11.00.

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Знаменательные даты 9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

60 лет назад родился Прокопович Игорь Михайлович (г.Поставы Витебской обл.), белорусский писатель, краевед. В 1985 году окончил БГУ. Автор книг "Эхо молитв", "Физическая география Поставского района", статей по истории и географии Поставского района, рассказов и пьес. Пишет и исполняет бардовские песни.

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