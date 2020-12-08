Картина дня: Лукашенко о задачах на 2021 год, цифровые проекты ЕАЭС и лучший молодой ученый СНГ

ВЧЕРА

Картина дня. 7 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по работе экономики в текущем году и проектах прогнозных документов на 2021. Сохранение достигнутого уровня развития и обеспечение положительной динамики входят в число важнейших задач на 2021 год, заявил глава государства. Основные принципы функционирования государства на ближайшую пятилетку будут установлены Всебелорусским народным собранием, отметил Президент.

Александр Лукашенко во время совещания

Правительство в числе ключевых для себя задач на 2021 год видит увеличение реальных доходов населения. Об этом заявил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства о работе экономики в 2020 году и проектах прогноза развития страны на 2021-й. Правительство хочет распространить бюджетную поддержку экспорта на небольшие предприятия.

Роман Головченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №5 "О награждении государственными наградами Республики Беларусь".

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. В соответствии с документом более Br116 тыс. направлено на поддержку 206 представителей талантливой молодежи и 19 коллективов художественного творчества.

Стратегия интеграции, рынок газа, предоставление Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя - основные темы саммита ЕАЭС.

Работа без границ, экосистема транспортных коридоров - в ЕЭК рассказали о цифровых проектах ЕАЭС.

ВЭБ.РФ профинансирует поставки техники БЕЛАЗ в Узбекистан.

Фото БЕЛАЗ

Беларусь и Пакистан - за укрепление отношений в промышленности, сельском хозяйстве и фармацевтике. Посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович встретился с Президентом этой страны Арифом Алви по случаю завершения своей дипломатической миссии.

Мозырский НПЗ за ноябрь-декабрь получит 160 тыс. т нефти Azeri light.

Локализация производства расходных материалов и лекарств позволила серьезно снизить стоимость сеанса гемодиализа, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на VI Конгрессе Ассоциации нефрологов новых независимых государств.

Дмитрий Пиневич на конгрессе

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, общаясь с журналистами, пояснил, почему минские поликлиники прекратили оказывать плановую медицинскую помощь.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1796 пациентов с COVID-19, выписаны 1310.

Россия надеется на сотрудничество с Беларусью по вакцине "Эпиваккорона".

ВОЗ при поддержке USAID поставила в Национальный аэропорт Минск тепловизоры и средства защиты.

Белорусские медики спасли малыша с огромной опухолью, сообщил журналистам директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Олег Руммо.

МЧС: Беларусь придает большое внимание выполнению международных обязательств Конвенции ЕЭК ООН.

Магистрант юридического факультета БГУ Александр Афанасьев вошел в число лучших молодых ученых 2020 года в СНГ.

Белорусская республиканская пионерская организация открыла регистрацию на проект ProMedia, сообщила председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

ГАИ призывает автомобилистов в гололед проявлять максимум осторожности и благоразумия.

Фото из архива

В Гродненском государственном университете им. Янки Купалы открылись три новые программы магистратуры для китайских студентов.

В Могилеве стартовала областная благотворительная акция "Чудеса на Рождество".

ФОТОФАКТ: В Гродно торжественно зажгли огни на главной новогодней елке

Более 3 тыс. подписей поставлено под открытым обращением известных белорусских атлетов, чемпионов и призеров Олимпийских игр, мировых, европейских и национальных первенств к международной и белорусской общественности, сообщили в пресс-службе НОК.

Очередной факт блокирования железнодорожных путей произошел на перегоне Степянка - Озерище. Закорачивание рельсовой цепи чуть не привело к трагедии.

Фото ГУВД Мингорисполкома

ГАИ: в отдельных Telegram-каналах продолжаются призывы к блокировке городского трафика.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 декабря

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Зима - время повышенного риска получения травм от внешних причин. Профилактика травматизма и мероприятия по его предупреждению в Республике Беларусь". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

60 лет назад родился Прокопович Игорь Михайлович (г.Поставы Витебской обл.), белорусский писатель, краевед. В 1985 году окончил БГУ. Автор книг "Эхо молитв", "Физическая география Поставского района", статей по истории и географии Поставского района, рассказов и пьес. Пишет и исполняет бардовские песни.

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