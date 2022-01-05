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05 января 2022, 07:00

Картина дня: Лукашенко о жилье с господдержкой, грантовая система для молодежи и цветы под снегом

ВЧЕРА

Картина дня. 4 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом по актуальным вопросам развития строительной отрасли заместителя премьер-министра Анатолия Сивака и министра архитектуры и строительства Руслана Пархамовича. Во время встречи Александр Лукашенко заявил, что при оказании финансовой поддержки в жилищном строительстве для государства абсолютным приоритетом являются многодетные семьи и люди в погонах.

Во время доклада
Во время доклада

Строительную отрасль в течение полугода ожидают революционные изменения. Объемы строительства арендного жилья планируется увеличить в ближайшие годы в разы. Об этом заявил журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович после доклада Президенту Беларуси. Также Руслан Пархамович отметил, что в Беларуси цены на жилье при строительстве с господдержкой очень лояльные. Кроме того, Руслан Пархамович сообщил, что экспорт строительных услуг Беларуси в 2022 году запланирован на уровне $750 млн.

Строительную отрасль в течение полугода ожидают революционные изменения. Объемы строительства арендного жилья планируется увеличить в ближайшие годы в разы. Об этом заявил журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович после доклада Президенту Беларуси. Также Руслан Пархамович отметил, что в Беларуси цены на жилье при строительстве с господдержкой очень лояльные.

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Во время встречи
Во время встречи

Депутат: обновление Конституции позволит сделать монолитным и прочным суверенитет государства.

Депутат: в проекте Конституции за Беларусью закрепляется статус миролюбивого государства.

Турчин: в проекте Конституции людей больше интересует сохранение соцгарантий.

МНЕНИЕ: Владислав Голяк: Закрепленное в проекте Конституции право на бесплатное лечение - благо, о котором во многих странах лишь мечтают.

Радоман: меняется время, люди и обновленную Конституцию мы стараемся делать для большинства.

Люди активно используют возможность высказать свои предложения в общественных приемных и на горячих линиях. Об этом заявила председатель Центральной районной организации г. Минска Республиканской общественной организации "Белая Русь" Наталья Воронова на диалоговой площадке "Конституционная реформа как правовой фундамент независимой Беларуси" в Минске.

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Бюджет 2022 года - сбалансированный финансовый план, ориентированный на человека и его потребности. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Татьяна Рунец. Бюджет 2022 года направлен на обеспечение в стране высокого качества жизни, заявил в свою очередь член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Олег Жингель.

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В Могилевском драматическом театре по 9 января пройдет show-игра "Новогодняя мафия" с детективным сюжетом. Зрители будут одновременно существовать и в игровом, и в театральном пространстве. В детективную историю вместе со зрителями будут также вовлечены ведущие мастера сцены.

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110 лет назад родился Полосин Евгений Максимович, белорусский актер, народный артист СССР (1969), народный артист Беларуси (1956). Работал в областных драмтеатрах Беларуси: Гомельском, Брестском, Могилевском, в 1949-1976 годах в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Актер комедийного плана. Среди ролей: Кукушкин, Семен Кныш ("Брестская крепость", "Главная ставка" К.Губаревича), дед Щукарь ("Поднятая целина" М.Шолохова) и др. Снялся в кинофильмах: "Нестерка", "Девочка ищет отца", "Анютина дорога" и др. Умер в 1981 году.

60 лет назад родился Лиепа Андрис Марисович, советский и российский солист балета, театральный режиссер и продюсер. Народный артист России (2009).

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