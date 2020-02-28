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28 февраля 2020, 07:00

Картина дня: Лукашенко об интеграции в ЕАЭС, итоги мониторинга цен и стиль "Славянского базара"

ВЧЕРА

Картина дня. 27 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года должны стать серьезным документом без всяких оговорок. Об этом он заявил на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения. Глава государства заявляет о нехватке в ЕАЭС декларируемых свобод и считает важным заняться в ЕАЭС фундаментальной интеграцией. Александр Лукашенко заявляет, что "министры по-своему трактуют" его недавние договоренности с Президентом России Владимиром Путиным в части поставок нефти.

Александр Лукашенко и Михаил Мясникович
Александр Лукашенко и Михаил Мясникович

Проект документа о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года разработан и находится в высокой степени готовности, проходит финальную стадию согласования. Одно из важных его положений - снятие всех барьеров и ограничений между странами-участницами. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Нельзя допустить в Евразийском экономическом союзе даже элементов, направленных на дезинтеграцию. Страны ЕАЭС продолжают обсуждать вопрос о возможности перехода на российский рубль в качестве единого средства взаимных расчетов.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Инициативы, наказы от Лукашенко и просьба Путина - как Мясникович начал работу во главе Коллегии ЕЭК

Любые выгодные лишь одной стране решения закладывают мину замедленного действия под евразийскую интеграцию. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Парламентарий отметил, что позиция, которую Президент Александр Лукашенко в очередной раз обозначил на встрече с председателем Коллегии ЕЭК, задает принципы формирования Евразийского экономического союза на долгосрочную перспективу.

В Беларуси ценят принципы устойчивого развития. Об этом сказала постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

Иоанна Казана-Вишневецкий и Владимир Андрейченко
Иоанна Казана-Вишневецкий и Владимир Андрейченко

Каталония заинтересована в создании совместных с Беларусью предприятий по переработке сельхозпродукции. Об этом сообщил директор агентства Prodeca, которое занимается продвижением каталонской сельхозпродукции, Рамон Сентмарти на встрече с директором Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерием Садохо.

Рамон Сентмарти. Фото Национального центра маркетинга
Рамон Сентмарти. Фото Национального центра маркетинга

Развитие сельских регионов является одним из ключевых направлений государственной политики, заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

Во время приема граждан Максимом Рыженковым
Во время приема граждан Максимом Рыженковым

Российская группа компаний "Сафмар" поставит в Беларусь в марте 300 тыс. т нефти, "УДС нефть" - 50 тыс. т, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" готовится к поставкам нефти с территории Украины по магистрали Одесса - Броды. По данным специалистов, нефтепроводная система Беларуси готова к транзиту углеводородов с украинской стороны.

Министерство энергетики одобрило Концепцию развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года.

Беларусь начнет road show евробондов 2 марта, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

Ответственность за реализацию указа о развитии АПК Витебской области в большей степени ляжет на председателей райисполкомов. Об этом заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на заседании Витебского облисполкома.

Одна из главных задач по развитию Минской области на будущую пятилетку - повышение уровня заработной платы в районах за счет выбора специализации и отрасли, которую они будут развивать. Такая инициатива обсуждалась на заседании Миноблисполкома по итогам социально-экономического развития и исполнения бюджета Минской области.

Фото из архива
Фото из архива

ФПБ подвело итоги мониторинга цен на продукты за январь.

В Беларуси предлагается создать государственную информационную систему маркировки товаров. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

Ученые БГУ разработали технологию мониторинга месторождений полезных ископаемых.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в Беларуси находится на низком уровне.

Белорусского поэта, прозаика и языковеда Змитрока Бядулю перезахоронят в Минске, сообщил председатель Фонда Марии Магдалены Радзивилл Александр Сапега. Белорусский классик во время Великой Отечественной войны умер в эвакуации около города Уральск (Казахстан), где был похоронен на городском кладбище.

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Знаменательные даты 29 февраля

Европейский день редких болезней.

180 лет назад родился Джон Филип Холланд, американский инженер, создатель современной конструкции подводной лодки. Умер в 1914 году.

160 лет назад родился Герман Холлерит, американский инженер и изобретатель, создатель первой электрической счетной машины - табулятора Холлерита, один из основателей IBM - крупнейшей транснациональной корпорации по производству компьютеров и периферии. Умер в 1929 году.

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