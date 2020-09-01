Картина дня: Лукашенко об изменениях в Конституцию, спутник БГУ и "Конный фест"

ВЧЕРА
Картина дня. 31 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Президент рассказал, что сейчас идет работа уже над третьим вариантом Конституции Беларуси, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе. Власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед, заявил глава государства.
Функции Президента Беларуси в части назначения судей могут быть упрощены. Такое мнение высказал председатель Верховного суда Валентин Сукало. В Верховном и областных судах завершена цифровизация правосудия.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение "О запуске научно-образовательного спутника Белорусского государственного университета", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №325, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Договора государств - участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №326, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Рамочного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК.
Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это предусмотрено указом №327, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 31 августа.
В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю дня рождения поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, известных деятелей различных сфер.
Бывший президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи умер вследствие болезни на 85-м году жизни. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи со смертью Пранаба Кумара Мукерджи.
ТПП Беларуси и Китая будут содействовать развитию деловых отношений двух стран. Об этом сообщили в БелТПП по итогам онлайн-переговоров представителей белорусских и китайских предприятий, которые организовало Минское отделение БелТПП с Комитетом содействия развитию международной торговли Шанхая.
На Гродненском тактическом направлении входит в завершающую фазу комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск, сообщили в Министерстве обороны.
На сотрудников милиции и их семьи пытаются воздействовать как из Беларуси, так и из-за рубежа - кто-то угрозами, кто-то оскорблениями. Действиям таких людей каждый раз дается правовая оценка.
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 468 пациентов с COVID-19.
Школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова на полях городского форума педагогических работников столицы "Минск - город, который учит, город, который учится".
Для учебы детей и работы педагогов в стране созданы все условия, заявил министр образования Игорь Карпенко на полях городского форума педагогических работников столицы "Минск - город, который учит, город, который учится".
Воспитанники детского дома семейного типа в Головинцах Гомельского района получили рюкзаки со школьными принадлежностями, сладости во время областной акции "Соберем портфель первокласснику". Подарки ребятам вручил помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.
РЕПОРТАЖ: "Порядок есть, наводим лоск" - в Гомеле готовят к открытию новую школу.
В Полоцке открылся обновленный детский сад №14.
РЕПОРТАЖ: О лошадях с любовью - "Конный фест" прошел в Бобруйском районе.
Александра Саснович вышла во второй раунд US Open.
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Анонсы на 1 сентября
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Минский метрополитен по 10 сентября проведет акцию "День знаний в Минском метро". Цель мероприятия - научить детей и подростков соблюдать основные правила безопасного поведения в подземке.
В Полесском государственном университете отпразднуют День знаний. Одним из самых зрелищных моментов праздника станет регата на ялах "Полесский командор".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 2 сентября
90 лет назад родился Петров Андрей Павлович, российский композитор, народный артист СССР (1980). Автор симфонических сочинений, балетов "Сотворение мира", "Мастер и Маргарита", музыки к кинофильмам "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Служебный роман", "Жестокий романс" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1967, 1976) и Государственной премии Российской Федерации (1995). Умер в 2006 году.
85 лет назад родился Гафт Валентин Иосифович, российский артист театра и кино, актер Московского театра "Современник" (с 1969 года), народный артист РСФСР (1984). Снимался в фильмах "Гараж", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные" и др.
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