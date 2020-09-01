Картина дня: Лукашенко об изменениях в Конституцию, спутник БГУ и "Конный фест"

ВЧЕРА

Картина дня. 31 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало. Президент рассказал, что сейчас идет работа уже над третьим вариантом Конституции Беларуси, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе. Власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед, заявил глава государства.

Александр Лукашенко и Валентин Сукало во время встречи

Функции Президента Беларуси в части назначения судей могут быть упрощены. Такое мнение высказал председатель Верховного суда Валентин Сукало. В Верховном и областных судах завершена цифровизация правосудия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение "О запуске научно-образовательного спутника Белорусского государственного университета", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

БГУ. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №325, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Договора государств - участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №326, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект Рамочного соглашения между Беларусью и Фондом международного развития ОПЕК.

Павел Пустовой лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это предусмотрено указом №327, который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 31 августа.

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю дня рождения поступают многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, известных деятелей различных сфер.

Фото из архива

Бывший президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи умер вследствие болезни на 85-м году жизни. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи со смертью Пранаба Кумара Мукерджи.

ТПП Беларуси и Китая будут содействовать развитию деловых отношений двух стран. Об этом сообщили в БелТПП по итогам онлайн-переговоров представителей белорусских и китайских предприятий, которые организовало Минское отделение БелТПП с Комитетом содействия развитию международной торговли Шанхая.

На Гродненском тактическом направлении входит в завершающую фазу комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск, сообщили в Министерстве обороны.

Фото Министерства обороны

На сотрудников милиции и их семьи пытаются воздействовать как из Беларуси, так и из-за рубежа - кто-то угрозами, кто-то оскорблениями. Действиям таких людей каждый раз дается правовая оценка.

В Беларуси выздоровели и выписаны 70 468 пациентов с COVID-19.

Школы должны быть вне политики, дети должны учиться и получать образование, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова на полях городского форума педагогических работников столицы "Минск - город, который учит, город, который учится".

Наталья Кочанова. Фото из архива

Для учебы детей и работы педагогов в стране созданы все условия, заявил министр образования Игорь Карпенко на полях городского форума педагогических работников столицы "Минск - город, который учит, город, который учится".

Игорь Карпенко

Воспитанники детского дома семейного типа в Головинцах Гомельского района получили рюкзаки со школьными принадлежностями, сладости во время областной акции "Соберем портфель первокласснику". Подарки ребятам вручил помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.

Юрий Шулейко. Фото из архива

РЕПОРТАЖ: "Порядок есть, наводим лоск" - в Гомеле готовят к открытию новую школу.

В школе

В Полоцке открылся обновленный детский сад №14.

Во время праздничного мероприятия

РЕПОРТАЖ: О лошадях с любовью - "Конный фест" прошел в Бобруйском районе.

Александра Саснович вышла во второй раунд US Open.

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Анонсы на 1 сентября

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Минский метрополитен по 10 сентября проведет акцию "День знаний в Минском метро". Цель мероприятия - научить детей и подростков соблюдать основные правила безопасного поведения в подземке.

В Полесском государственном университете отпразднуют День знаний. Одним из самых зрелищных моментов праздника станет регата на ялах "Полесский командор".

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Знаменательные даты 2 сентября

90 лет назад родился Петров Андрей Павлович, российский композитор, народный артист СССР (1980). Автор симфонических сочинений, балетов "Сотворение мира", "Мастер и Маргарита", музыки к кинофильмам "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Служебный роман", "Жестокий романс" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1967, 1976) и Государственной премии Российской Федерации (1995). Умер в 2006 году.

85 лет назад родился Гафт Валентин Иосифович, российский артист театра и кино, актер Московского театра "Современник" (с 1969 года), народный артист РСФСР (1984). Снимался в фильмах "Гараж", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные" и др.

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