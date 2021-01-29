Картина дня: Лукашенко об изменениях законодательства, Совет постпредов СНГ и новый автомобиль Geely

ВЧЕРА

Картина дня. 28 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования законодательства. Глава государства посоветовал внедрить в белорусское законодательство нормы западных стран. Президент рассказал, в каком случае в Беларуси возможна политическая амнистия. Александр Лукашенко также рассказал об успешной работе спецслужб по пресечению террористических актов. Белорусский лидер ответил на упреки беглых оппозиционеров по поводу проведения предстоящего Всебелорусского народного собрания. Александр Лукашенко высказал свою точку зрения о последних событиях в России, в том числе о протестных акциях и расследованиях Навального.

Александр Лукашенко

Изменения в законодательство, связанные с внутриполитической ситуацией в стране, будут подготовлены и внесены в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов по итогам совещания у Президента у Президента.

Александр Рахманов

Глубокая и продуктивная интеграция в СНГ - один из приоритетных векторов внешней политики Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества. Именно в экономической сфере у СНГ есть необходимые точки роста, отметил Владимир Макей. Он также заявил, что некоторые послы из Европейского союза распространяют в Беларуси информацию антигосударственной направленности. Решения Брюсселя и Вильнюса касательно работы санатория "Беларусь" в Друскининкае - это верх лицемерия и двуличия, считает министр. Действия белорусской оппозиции, которая призывает к протестам и санкциям, можно охарактеризовать как "бесчинствующая демократия".

Во время совещания

Беларусь и Россия испытывают спланированное и скоординированное воздействие извне. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ.

Сергей Лебедев

Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым действиям в условиях повышенного риска, заявил премьер-министр Роман Головченко на офицерском собрании, посвященном завершению службы генерал-лейтенанта внутренней службы, экс-министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Ващенко.

Премьер-министр Роман Головченко и Владимир Ващенко

КОММЕНТАРИЙ: Ковид не помеха - торговля Беларуси и КНР оказалась стрессоустойчивой.

Фото из архива

СЗАО "БЕЛДЖИ" презентовало новую модель автомобиля - кросс-хэтчбек Geely GS.

Развитие регионов станет одним из ключевых направлений в ближайшем пятилетии. На этом сделал акцент в беседе с журналистами министр экономики Александр Червяков на областном собрании участников VI Всебелорусского народного собрания в Гомеле.

Александр Червяков

Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам повышаются с 1 февраля. Размер детских пособий вырастет с 1 февраля.

Фото из архива

Направления развития системы господдержки семей с детьми и основные проблемные вопросы социальной поддержки многодетных, вопросы здравоохранения, охраны материнства и детства рассмотрены на круглом столе "Государственная поддержка семьи с детьми - одно из ключевых направлений социальной политики" в Палате представителей.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1718 пациентов с COVID-19, выписан 2131.

Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Коронавирус - во второй раз, или Сколько работает иммунитет..

ФОТОФАКТ: Подкормка зубров в заказнике "Озеры".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Беларусь - Китай: новый вектор развития в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества", приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Начало в 11.00.

В Минском городском дворце культуры (ул. Маяковского, 129) состоится собрание участников VI Всебелорусского народного собрания от города Минска. Начало в 16.00.

Организации Национальной академии наук представят около 200 новых разработок и технологий на выставке достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности "День белорусской науки - 2021".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 января

100 лет назад родился Шамякин Иван Петрович (д.Корма Добрушского р-на Гомельской обл.),народный писатель Беларуси (1972), академик НАН Беларуси (1994), Герой Социалистического Труда (1981). В 1950 году окончил Республиканскую партийную школу при ЦК КП(б)Б. В 1952-1953 годах главный редактор альманаха "Советская Отчизна". С 1954 года заместитель председателя, с 1966 года секретарь, с 1971 года 1-й заместитель председателя, в 1976-1980 годах 1-й секретарь правления Союза писателей БССР. В 1980-1992 годах главный редактор издательства "Беларуская энцыклапедыя" им. П.Бровки. Автор многих известных рассказов, повестей, романов: "Сердце на ладони", "Тревожное счастье", "Атланты и кариатиды", "Славься, Мария" и др. Его произведения переведены на многие языки. Лауреат Государственной премии СССР (1951), Литературной премии им.Я.Коласа (1959), Государственной премии Беларуси(1968, 1982), премии Союзного государства (2002). Умер в 2004 году.

95 лет назад родился Казанцев Борис Дмитриевич (г.Рыбинск, Россия), певец, заслуженный артист Беларуси (1980). В 1956 году окончил Музыкальное училище им. Н.Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. Работал в Большом театре в Москве, в 1958-1962 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1966 года в Белгосфилармонии и на Белорусском радио. Обладал голосом широкого диапазона, приятного тембра. Среди партий: Томский, Елецкий ("Пиковая дама" П.Чайковского), князь Игорь ("Князь Игорь" А.Бородина), Эскамильо ("Кармен" Ж.Бизе) и др. Умер в 1995 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-