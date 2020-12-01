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07:00 Картина дня: Лукашенко об обстановке вокруг ЕАЭС, норма рабочего времени на 2021 год и битва разумов Общество
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01 декабря 2020, 07:00

Картина дня: Лукашенко об обстановке вокруг ЕАЭС, норма рабочего времени на 2021 год и битва разумов

ВЧЕРА

Картина дня. 30 ноября

Вокруг Евразийского экономического союза складывается очень серьезная обстановка, идет экономическая война. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Президент заявил, что мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал о возможных путях разрешения газового вопроса на пространстве союза. Евразийский экономический союз переходит к новой фазе развития - проектной интеграции.

Беларусь поддерживает расширение полномочий стран-наблюдателей в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Совета глав правительств ШОС в формате видеоконференции. Беларусь заинтересована расширить свое участие в работе Энергетического клуба Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Возрастают риски прямого иностранного вмешательства во внутренние дела стран ОДКБ, заявил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, член совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Анатолий Исаченко во время заседания совета и тринадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ.

Минтруда установило расчетную норму рабочего времени на 2021 год.

Новые образцы техники белорусского производства переданы 74-му отдельному полку связи Западного оперативного командования.

В Беларуси пока не проработано использование горючих сланцев в ближайшей перспективе, сообщил директор Института экономики НАН Василий Гурский.

В Беларуси разработан проект программы модернизации торфяных производств до 2025 года, сообщил начальник управления торфяной промышленности ГПО "Белтопгаз" Михаил Хамицевич.

Белорусский проект стал одним из победителей конкурса Евразийского банка развития на лучшие решения по борьбе с COVID-19.

Торжественная церемония награждения лауреатов первого совместного конкурса Национальной академии наук Беларуси и корейской компании LG Electronics для молодых ученых прошла в НАН.

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Белорусское общество Красного Креста по 5 декабря проведет кампанию помощи пожилым людям.

Международный фестиваль искусств "Арт-Минск - 2020" по 16 декабря пройдет в Республиканской художественной галерее Белорусского союза художников (Дворец искусства) в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 декабря

Международный день борьбы за отмену рабства.

60 лет назад родился Дадишкилиани Нателла Отаровна (Россия), артистка балета, заслуженная артистка Беларуси (1990). В 1979 году окончила Белорусское хореографическое училище. В 1979-2000 годах солистка Национального академического Большого театра балета Беларуси. В репертуаре преобладали главные сольные партии: Ева ("Сотворение мира" А.Петрова), Жизель ("Жизель" А.Адана), Маша ("Щелкунчик" П.Чайковского).

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