Картина дня: Лукашенко об освобождении Беларуси, форум в "Великом камне" и снижение ставок по кредитам на жилье

ВЧЕРА

Картина дня 2 июля

Во имя независимости в Беларуси всегда будут чтить великий подвиг старших поколений. Об этом говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко соотечественникам по случаю 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости.

Беларусь не идеализирует свою историю, но никогда не позволит переписать ее славные страницы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стало точкой отсчета новой истории страны, отметил глава государства.

Александр Лукашенко

В отношениях Беларуси и Армении нет закрытых тем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом Армении Арменом Саркисяном.

Александр Лукашенко и Армен Саркисян

Лукашенко и Пашинян обсудили по телефону сотрудничество в ЕАЭС и внешнеэкономические связи союза.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили главу белорусского государства с предстоящим Днем Независимости и успешным проведением II Европейских игр.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам Форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь", местом проведения которого выбран индустриальный парк "Великий камень" - опорная площадка инициативы.

Около $500 млн уже вложено в строительство Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Об этом заявил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, выступая на открытии форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь". Экспорт товаров в Китай должен составить более $1 млрд уже к концу 2020 года, экспорт услуг - более $400 млн.

Дмитрий Крутой

Сразу 11 новых резидентов зарегистрировали в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" во время форума по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь".

поставить возложение цветов Кочановой

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого" вместе с супругой возложил цветы к обелиску на площади Победы в Минске.

Во время церемонии

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич и министр информации Александр Карлюкевич присоединились к акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и возложили цветы к обелиску на площади Победы в Минске.

Во время церемонии

Беларусбанк с 1 июля снизил процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья до 14,5% годовых.

Зарплату педагогических работников в Беларуси дифференцируют с помощью стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда.

Новая методика оценки ЦТ позволяет лучше оценивать реальные знания абитуриентов. Нижние пороговые значения отметок на ЦТ будут повышены в 2020 году, сообщил журналистам директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Юрий Миксюк

Тема малой родины станет главной на празднике "Купалье" в агрогородке Александрия. Кульминацией праздника "Александрия собирает друзей" станет национальное шоу.

В Минске чествовали волонтеров II Европейских игр.

Сергей Ковальчук награждает волонтеров

Прогноз о том, что на II Европейские игры в Беларусь приедут около 30 тыс. иностранных туристов, оправдался. Об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Болельщики II Европейских игр потратили в аренах, фан-зонах и зонах гостеприимства Br2,6 млн.

КОММЕНТАРИЙ: Белорусская наступательная операция "Багратион" и ее вклад в Великую Победу

В Барановичах состоялась церемония передачи из фондов Центрального музея Вооруженных Сил России боевого знамени и ордена Красной Звезды в ОАО "558 Авиационный ремонтный завод".

В издательстве "Белорусская энциклопедия" вышла книга о партизанской борьбе и быте в годы ВОВ.

ФОТОФАКТ: Акция "Память вечна" прошла на мемориальном комплексе "Урочище Пески"

Во время акции

Белорусский Гомель и российский Воронеж стали городами-побратимами.

Более 1,3 тыс. билетов продано на специальный поезд Минск-Витебск, который будет курсировать в дни проведения XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 июля

Парад ко Дню Независимости начнется в Минске в 21.00.

В Бресте состоится торжественная церемония возложения цветов к обелиску "Освобождение" на площади Свободы и Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", посвященная Дню Независимости Республики Беларусь. Начало мероприятий в 9.00.

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" пройдет фестиваль "Багратион", посвященный главному празднику Беларуси - Дню Независимости.

В Барановичах откроют аллею Авиаторов и проведут фестиваль дворовых игр.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 июля

75 лет назад завершились Минская и Полоцкая операции советских войск.

75 лет назад от немецко-фашистских захватчиков освобождены Полоцк, Миорский район, Клецк, Несвиж, Заславль, Мядель Минской области.

65 лет назад в Минске открыт монумент Победы - памятник в честь победы над фашистской Германией и в честь воинов Советской армии и партизан, погибших в Великую Отечественную войну. 3 июля 1961 года у подножия монумента зажжен Вечный огонь.

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