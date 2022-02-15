Картина дня: Лукашенко об отношениях с Украиной, олимпийское серебро во фристайле и первые подснежники

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 15 февраля 2022
Минск Малооблачно -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:45 Захарова: США создают панику вокруг Украины, чтобы выбить Россию с энергетического рынка Европы В мире
08:36 Талантливых молодых исполнителей Гродненской области объединит конкурс "Ляці, наша песня" Культура
08:18 Память в фотографиях: выставка в Гомеле расскажет о войне в Афганистане Культура
08:12 В ночном ДТП на МКАД легковушку разорвало на части, водитель погиб Происшествия
08:01 Корабль "Прогресс" с грузом для МКС стартовал с Байконура Технологии
07:48 Швейцарка Коринн Зутер стала олимпийской чемпионкой в скоростном спуске Спорт
07:43 Гомельский молодежный театр готовит премьеру по повести "А зори здесь тихие..." Афиша
07:34 Австрийская сноубордистка Анна Гассер выиграла золото Олимпиады в биг-эйре Спорт
07:26 Магазин горел в Островецком районе Происшествия
07:18 Лиссабон и Париж примут первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов Спорт
07:09 Швейцарская фристайлистка Матильда Гремо стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле Спорт
07:05 Православные верующие празднуют Сретение Господне Общество
07:00 Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 9 комплектов наград Спорт
07:00 Лукашенко: верю, что Сербия останется надежным партнером Беларуси на Балканах Президент
07:00 Картина дня: Лукашенко об отношениях с Украиной, олимпийское серебро во фристайле и первые подснежники Общество
00:32 Ученые Японии открыли антимикробное покрытие для одежды В мире
14.02.22
14.02.22 23:59 Нидерланды планируют снять практически все коронавирусные ограничения с 25 февраля В мире
14.02.22 23:40 Две электрички столкнулись в Мюнхене В мире
14.02.22 22:51 Беларусь не ведет какой-либо значительной военной деятельности, требующей предварительного уведомления - заявление в ОБСЕ Общество
14.02.22 22:45 Гуськова посвятила серебряную олимпийскую медаль отцу и матери Спорт
14.02.22 22:26 Симончик: появилось много околоспортивных чиновников, пытающихся из спортсменов сделать инструмент Общество
14.02.22 21:56 Научный форум к 20-летию радиоканала "Культура" откроется в Минске 16 февраля Общество
14.02.22 21:54 Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ на юге Польши В мире
14.02.22 21:47 Цикл семинаров о защите персональных данных пройдет в регионах Общество
14.02.22 21:36 "Спорт вне политики": Селицкая о принципе, который сегодня не срабатывает Общество
14.02.22 21:27 Более 110 стран отстают от намеченных ВОЗ темпов вакцинации от коронавируса В мире
14.02.22 21:17 История трагической любви: концерт на стихи Владимира Короткевича пройдет в музее Богдановича Культура
14.02.22 21:00 Первый замминистра спорта и туризма: Гуськова показала крепкий характер и железные нервы Спорт
14.02.22 20:47 ФОТОФАКТ: Православные верующие празднуют Сретение Господне Регионы
14.02.22 20:44 Житель Волковыска задержан за оскорбление в Telegram генпрокурора Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
15 февраля 2022, 07:00

Картина дня: Лукашенко об отношениях с Украиной, олимпийское серебро во фристайле и первые подснежники

ВЧЕРА

Картина дня. 14 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с известным политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом. Президент заявил о непричастности Беларуси к обострению отношений с Украиной. То, что творят украинские власти против Беларуси, не поддается уму, заявил Александр Лукашенко. Беларуси никогда не нужно было нападать на Украину, не надо и сейчас, сказал белорусский лидер. Запад пытается развязать конфликт с участием Украины, но воевать против нее никто не планирует. Президент рассказал, когда из Беларуси выведут российские войска. Александр Лукашенко заявил, что планирует в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился помочь со снятием искусственно созданного напряжения вокруг Украины и заявлений о возможности военных действий. Об этом известный в Украине политический и государственный деятель Александр Мороз заявил журналистам после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Беларуси генерал-лейтенанта Виктора Хренина с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся "болевые точки", а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №48 "О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты".

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Это вторая награда белорусов на пекинской Олимпиаде. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по фристайлу Анну Гуськову с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх в Пекине.

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Это вторая награда белорусов на пекинской Олимпиаде.

Для минимизации последствий внешнего давления и санкционной политики Запада в минувшем году российская сторона оказывала многоплановую поддержку Беларуси в различных сферах. Такая информация содержится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2021 году. Переговоры о присоединении Беларуси к Всемирной торговой организации вышли на заключительную стадию. Прирост экспорта белорусских товаров в 2021 году наблюдался практически во все регионы мира. В наибольшей степени (на $4,1 млрд, или на 74,4%) экспорт вырос в Евросоюз.

Начальник Госатомнадзора Ольга Луговская в пресс-центре БЕЛТА рассказала о развитии в стране регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности. В НАН рассказали, как продвигается создание совместного с Россией исследовательского ядерного реактора.

Минздрав обновил информацию о стационарах для помощи пациентам с COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 6605 пациентов с COVID-19, выписаны 413.

В Беларуси за сутки зарегистрированы 147 пострадавших от гололедных и холодовых травм.

#Поговорисподростком: Следственный комитет запустил флешмоб по профилактике наркомании.

ФОТОФАКТ: В Гродно появились первые подснежники

Не по сезону теплая, но ветреная погода будет в Беларуси на этой неделе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Минска. Особенности эксплуатации водных систем в условиях мегаполиса". Начало в 11.00.

Состоится выездная пресс-конференция, приуроченная к 100-летию М.А.Савицкого (18 февраля), на тему "Личности в белорусской национальной культуре. Михаил Савицкий - художник, чье творчество стало новым словом в искусстве и обрело мировое признание". Место проведения: Художественная галерея Михаила Савицкого (г. Минск, пл. Свободы, 15). Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 февраля

120 лет назад родился Мурашка Рыгор (Григорий Данилович), белорусский писатель. Автор сборников рассказов "Приграничный монастырь", "Звонки", "Рузики", романов "Сын", "Товарищи" и др. В годы Великой Отечественной войны участник Минского подполья, с 1943 года в партизанах. Погиб в 1944 году во время прорыва немецко-фашистской блокады партизан в Логойском районе.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Православные верующие празднуют Сретение Господне
15 февраля Православная Церковь празднует Сретение Господне: что это за праздник?
Фото из архива Беларусь не ведет какой-либо значительной военной деятельности, требующей предварительного уведомления - заявление в ОБСЕ
Фото Getty imajes Симончик: появилось много околоспортивных чиновников, пытающихся из спортсменов сделать инструмент
Фото из архива Научный форум к 20-летию радиоканала "Культура" откроется в Минске 16 февраля
Фото из архива Цикл семинаров о защите персональных данных пройдет в регионах
Главное
Александр Мороз и Александр Лукашенко Лукашенко заявил о непричастности Беларуси к обострению отношений с Украиной
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала олимпийское серебро в лыжной акробатике
Лукашенко раскрыл причины белорусско-российского учения возле украинской границы
Минздрав обновил информацию о стационарах для помощи пациентам с COVID-19
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко об отношениях с Украиной, олимпийское серебро во фристайле и первые подснежники
Анна Гуськова сделала свой "Олимпийский выбор"
Граждане могут ознакомиться в участковых комиссиях со сведениями в списках участников референдума
На Гожском полигоне выполнены задачи ведения оборонительных действий
Молочный шоколад "Президент" получил золотую медаль на выставке "Продэкспо" в Москве
Басков: создание военно-патриотических клубов должно стать приоритетным для государства
Православные верующие празднуют Сретение Господне
Хренин и Резников обсудили шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе
Сивак представил коллективу нового главу "Белгоспищепрома"
Маркевич: "М.@rt.контакт" позволит каждому окунуться в атмосферу театрального творчества
На учении "Союзная решимость" продолжается отработка учебно-боевых задач
Изменилось время начала мужской олимпийской эстафеты по биатлону
Первой изданной в Беларуси книге исполнилось 500 лет
Караев: особенно важно обсуждать проект Конституции в трудовых коллективах
Законопроект о регулировании безопасности использования атомной энергии планируют внести в парламент в апреле
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.