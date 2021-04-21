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21 апреля 2021, 07:00

Картина дня: Лукашенко об отношениях с Украиной, указ о вступительной кампании и запоздалые подснежники

ВЧЕРА

Картина дня. 20 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с народным депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко. Глава государства отметил, что в Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной. Александр Лукашенко уверен в возможности урегулирования ситуации на Донбассе, если следовать минским соглашениям. Президент прокомментировал предложение о переносе из Минска переговорной площадки трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе. Глава государства заявил, что спокойное развитие торгово-экономических отношений с Украиной важно для обеих сторон. Александр Лукашенко также высказался о своих отношениях с президентами Украины, которые возглавляли страну в разные годы.

Евгений Шевченко и Александр Лукашенко
Евгений Шевченко и Александр Лукашенко

Народы Украины и Беларуси очень близки, их не разделить, что бы ни происходило и кто бы ни был у власти. Такое убеждение высказал народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Украина на официальном уровне не заявляла об отказе от проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Альтернатив минской переговорной площадке на данный момент нет.

Евгений Шевченко
Евгений Шевченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №154, которым признаются утратившими силу два указа главы государства - №240 от 12 мая 2009 года "О некоторых вопросах в области валютного регулирования" и №301 от 31 июля 2018 года "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №155 "Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2021 году".

Фото из архива
Фото из архива

Члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей с глубоким негодованием восприняли информацию о попытке государственного переворота в Беларуси, сопряженного с физическим устранением первых лиц государства и их близких родственников. Об этом говорится в заявлении Национального собрания в связи с информацией о попытке госпереворота.

Фото из архива
Фото из архива

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела совещание с администрацией и представителями Министерства здравоохранения, работниками медучреждений.

Исторический мандат Европейской экономической комиссии ООН по содействию экономической интеграции и укреплению торгово-экономических связей внутри региона и между панъевропейским регионом и остальным миром как никогда актуален. Это отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая в сегменте высокого уровня 69-й сессии ЕЭК ООН в Женеве. Беларусь поддерживает инициативу исполнительного секретаря ЕЭК ООН по продвижению темы циркулярной экономики и устойчивого использования природных ресурсов в регионе.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь готова принять американского посла Джули Фишер в любое время, заявил министр иностранных дел Владимир Макей. Беларусь заинтересована в выстраивании качественных отношений с Украиной.

Беларусь и Швейцария подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении конструктивного диалога. Во время рабочего визита в Швейцарию состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с вице-президентом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом.

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Системы раздельного сбора мусора и бытовых отходов. Опыт белорусской столицы". Начало в 11.00.

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Обеспечение населения республики чистыми продуктами питания, возвращение в оборот сельскохозяйственных угодий, пострадавших от аварии на ЧАЭС". Начало в 15.00.

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Знаменательные даты 22 апреля

В Республике Беларусь - День судебного эксперта.

Международный день Матери-Земли.

95 лет назад родился Федосеенко Владимир Константинович (быв. пос.Бор Жлобинского р-на Гомельской обл.), белорусский писатель. В 1950 году окончил Республиканскую партийную школу при ЦК КП(б)Б. Был на комсомольской работе, работал в периодической печати. Автор романов "Дубовая Гряда", "После смерча", "Мутные росы", рассказов, очерков, фельетонов. Умер в 2018 году.

60 лет назад родилась Спиридович Елена Борисовна (г.Минск), диктор белорусского телевидения, заслуженная артистка Беларуси (1999). В 1983 году окончила БГУ. Ведущая национальных и международных музыкальных фестивалей, в т.ч. "Славянский базар в Витебске", кинофестивалей стран СНГ "Листопад" и российского "Кинотавр", фестивалей тружеников села "Дожинки", а также конкурса молодых артистов эстрады "Зорная ростань", многочисленных праздничных концертов.

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