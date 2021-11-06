Картина дня: Лукашенко открыл кардиоцентр в Могилеве, завершение уборочной и рост ЗВР

ВЧЕРА

Картина дня. 5 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Могилеве принял участие в торжественной церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы. Белорусы наполнили новым смыслом традицию празднования Дня Октябрьской революции, отметил Президент. Государство продолжит создавать лучшие условия для жизни людей в Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Приоритет в жилищном строительстве должен отдаваться государственным трестам, отметил Президент. Уровень заболеваемости коронавирусом в Беларуси снижается, сообщил глава государства. Александр Лукашенко, общаясь с жителями Могилева после посещения физкультурно-оздоровительного комплекса, дал рекомендации по здоровому образу жизни.

"Главный белорус страны". Могилевчанка призналась в любви к Лукашенко.

РЕПОРТАЖ: Помощь, которую ждали: в Могилеве открывается кардиологический центр

Союзная интеграция поспособствует гармонизации законодательства Беларуси и России и улучшению бизнес-климата. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, комментируя итоги заседания Высшего государственного совета.

Уборочная кампания в Беларуси завершается. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко открыл реконструированный участок автодороги Р23 Минск - Микашевичи от Слуцка до Солигорска. Роман Головченко рассказал журналистам о планах по развитию дорожной сети в Беларуси

Ясли-сад №578 торжественно открылись в жилом комплексе "Минск Мир" в столице. Это еще один подарок горожанам в преддверии 7 ноября.

Дом для многодетных семей построили в Заводском районе Минска.

Технопарк Гродненского государственного университета им. Янки Купалы получил новое производственно-административное здание площадью более 6,5 тыс. кв.м.

Золотовалютные резервы Беларуси за октябрь увеличились на 1,1% до $8,5 млрд.

У стекольного холдинга имеются все ресурсы и возможности для серьезного рывка вперед. Такое мнение высказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович во время рабочего визита на филиал "Елизово" ОАО "Гродненский стеклозавод".

Предприятия концерна "Беллесбумпром" увеличили экспорт в Россию в 1,5 раза.

Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1991 пациент с COVID-19, выписаны 2245.

Новую популяцию белой пихты обнаружили в Беловежской пуще.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6-7 ноября

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Временная экспозиция "Нюрнбергский набат. Без срока давности" пройдет до 7 ноября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Экспозиция "Самобытный Минск", посвященная Дню города, пройдет до 10 ноября в галерее "Мобильная" Национальной библиотеки Беларуси.

Выставка "Сімвалы жыцця", посвященная Году народного единства, пройдет до 31 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.

Новогодний выставочный проект "Музей елочных игрушек" по 23 января 2022 года будет работать в Национальном историческом музее Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

7 ноября

В Республике Беларусь - День Октябрьской революции.

В Республике Беларусь - День работников гражданской авиации.

125 лет назад родился Чарот Михась (наст. Куделька Михаил Семенович), белорусский поэт. В 1917 году окончил Молодечненскую учительскую семинарию. Работал в газете "Савецкая Беларусь" (в 1925-1929 годах редактор). Инициатор создания и руководитель (с 1923 года) литературного объединения "Маладняк", с 1927 года член объединения белорусских писателей "Полымя". В 1930-е годах редактор Белорусского государственного издательства, литературный консультант Союза писателей Беларуси. Автор поэтических сборников "Метель", "Избранные стихи", поэм "Босые на костре", "Марина", "Корчма", драмы "На Купалье", пьес для детей и др. В 1937 году репрессирован. Реабилитирован в 1956 году.

8 ноября

Международный день КВН.

105 лет назад родился Бенедиктов Георгий Михайлович, заслуженный архитектор Беларуси (1969). В 1943 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Репина. Работал в институтах "Белгоспроект", "Белгипроторг", преподавал в БПИ. Основные работы: в Минске - здания Белгосфилармонии, Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны, Дворец культуры тракторного завода, гостиницы "Юбилейная" и "Планета"; гостиницы "Интурист" в Бресте, "Могилев" в Могилеве и др. Умер в 1992 году.

80 лет назад родился Сурмач Александр Николаевич (Польша), белорусский художник декоративно-прикладного искусства. В 1972 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в области художественной керамики. Создал декоративную композицию "Поры года", рельеф "Музыка", декоративную скульптуру "Песняры" и др. Умер в 1985 году.

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