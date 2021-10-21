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07:00 Картина дня: Лукашенко посетил клиники в Минском районе, форум "Беларусь молочная" и книжная осень Общество
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21 октября 2021, 07:00

Картина дня: Лукашенко посетил клиники в Минском районе, форум "Беларусь молочная" и книжная осень

ВЧЕРА

Картина дня. 20 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова. В Беларуси выстроена эффективная система оказания онкопомощи, отметил глава государства. Оказание плановой медицинской помощи нельзя приостанавливать даже в сложной эпидобстановке, заявил Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Минскую областную клиническую больницу. Глава государства побывал в красной зоне, где находятся на лечении пациенты с COVID-19. Президент с осторожным оптимизмом высказался насчет текущего уровня заболеваемости коронавирусом. Александр Лукашенко заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусской вакциной. Проект нового корпуса Минской областной клинической больницы должен быть функциональным и без излишеств, заявил Президент. Боровляны надо выделять из Минского района, делать городом, считает Александр Лукашенко.

Экспорт белорусского продовольствия в 2022 году может составить $6,4-6,5 млрд. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Александр Субботин на полях экспортного форума "Беларусь молочная". Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году планируют нарастить до $4 млрд.

Продовольствия будет достаточно для внутреннего рынка и поставок на экспорт. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко на полях экспортного форума "Беларусь молочная".

Иван Крупко
Иван Крупко

Стратегию Беларуси в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года планируется утвердить в ближайшее время. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время Международной научно-практической конференции "Интеллектуальная собственность в современном мире: вызовы времени и перспективы развития".

ИНТЕРВЬЮ: Соцпакет рабочего никогда не бывает пустым: замгендиректора ММЗ о плюсах работы на госпредприятии

Заседание совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России состоялось в Москве. В Беларуси начал практическое функционирование совместный с Россией центр подготовки ВВС и войск ПВО, сообщил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России в Москве.

Фото из архива
Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2076 пациентов с COVID-19, выписан 2151.

Выставка-ярмарка "Книжная осень в столице" открылась в Минске. На выставке представлена продукция более 80 издательств. Книги Союза писателей Беларуси переводятся на 29 языков, сообщил председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси Михаил Поздняков во время торжественного открытия выставки-ярмарки.

Президентский спортивный клуб и общественное объединение "Белорусский комитет "Спешиал Олимпикс" подписали меморандум о сотрудничестве. "Спешиал Олимпикс" проводит широкомасштабную работу по социальной реабилитации лиц с особенностями интеллекта через занятия спортом.

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-презентация аналитического доклада Белорусского института стратегических исследований "Ценностный портрет современного белорусского общества". Начало в 11.00.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 октября

Всемирный день людей, страдающих заиканием.

100 лет назад родилась Стасевич Лилия Ефремовна (Россия), белорусская актриса, диктор радио, заслуженная артистка Беларуси (1965). В 1941 году окончила в Минске Республиканское театральное училище. С 1944 года актриса Белорусского театра им.Я.Купалы, в 1948-1980 годах диктор на Белорусском радио, преподавала в Белорусском театрально-художественном институте. Вела общественно-политические, литературно-драматические, музыкальные и другие передачи, праздничные репортажи. Умерла в 1999 году.

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