Картина дня: Лукашенко посетил Студенческую деревню, первый безбумажный документ Совмина и Bright Festival в Минске

ВЧЕРА

Картина дня. 11 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, где разместятся участники II Европейских игр. Главе государства доложили о готовности комплекса к играм, затем Президент ознакомился с порядком размещения и проживания участников соревнований, организацией питания спортсменов. Глава государства убежден, что II Европейские игры Беларусь проведет на высоком уровне, а через пару лет с удовольствием организует и более крупные состязания, например, чемпионат Европы по футболу.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами при посещении Студенческой деревни прокомментировал задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.

Беларусь назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба" после ревизии нефтеперерабатывающих заводов, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В Беларуси должны перерабатывать 50-60% отходов и активнее использовать в производстве вторичное сырье, отметил Президент.

Александр Лукашенко во время посещения Студенческой деревни

Около 1 млн т загрязненной нефти находится на территории Беларуси, Новополоцкий НПЗ еще полностью не обеспечен чистым сырьем, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" готово увеличитьобъемы транзитной прокачки нефти, о чем предприятие уведомило ПАО "Транснефть".

РУП "Белорусская атомная электростанция" войдет в состав ГПО "Белэнерго". Соответствующий указ №172 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №173 "О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства".

Белорусская централизованная система предупреждения и ликвидации ЧС должна меняться в соответствии со временем. Такое мнение на сборе руководящего состава Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны высказал премьер-министр Сергей Румас.

Постановление Совмина впервые подготовлено как безбумажный документ.

Совмин одобрил проект допсоглашения с Эксимбанком Китая по кредиту на инфраструктуру "Великого камня".

Фото из архива

Всемирный банк готов выделять бесцелевые займы напрямую в белорусский бюджет в случае успешного выполнения отдельных индикаторов дорожной карты по годам, сообщили в пресс-службе Министерства экономики по итогам переговоров главы ведомства с руководством ВБ. Беларусь и Всемирный банк обсудили возможность финансирования проекта по модернизации системы высшего образования.

Фото из архива

Беларусь и Монголия заключили межправительственное генеральное соглашение о предоставлении экспортного кредита. Поставки белорусской техники в Монголию профинансирует Банк развития.

Оператором портала открытых данных предлагается сделать Национальный центр электронных услуг. Соответствующий проект постановления Совета Министров "О функционировании национального портала открытых данных на базе единого портала электронных услуг" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды держит на контроле процесс пуско-наладочных работ в ОАО "Светлогорский ЦКК". Минприроды поручило Светлогорскому ЦКК до 17 мая предоставить информацию о причинах появления газов с неприятным запахом на территориях населенных пунктов и принятых мерах, включая вопросы, связанные с организацией производственного аналитического контроля фактического содержания веществ в выбросах предприятия.

На предприятии ОАО "Светлогорский ЦКК". Фото из архива

РЕПОРТАЖ: Вопрос №1 на селе - дороги: в Знаменском сельсовете обустраивают улицы за счет грантов.

Огромный фудкорт, лазертаг и 6-часовое шоу с топовыми артистами - Bright Festival в Минске.

Альпинарий в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси будет создан в 2020-2021 годах. Виртуальный проект нового объекта презентовал директор сада Владимир Титок.

Объявлять баллы от Беларуси на "Евровидении-2019", который состоится в Тель-Авиве, будет Мария Василевич, обладательница титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс мира Европа - 2018".

Брестские таможенники задержали на границе россиянку с 100 кг экстази.

Белоруска Елена Фурман победила на первом этапе КМ по академической гребле в Болгарии.

Белорус Евгений Королек стал победителем "Кубка Минска" по велоспорту.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 мая

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В Бресте встретят "Пламя мира" II Европейских игр. Начало торжественного мероприятия на площади Ленина в 18.00.

Региональный фестиваль "Августовский канал приглашает друзей" пройдет в Гродненском районе.

По 12 мая в Бресте во Дворце культуры профсоюзов пройдет международный фестиваль особых театров "Непратаптаны шлях", в котором примут участие коллективы из Беларуси, России, Литвы, Польши и Украины.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 мая

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70 лет назад родился Кравченко Сергей Всеволодович (г.Минск), белорусский актер, заслуженный артист Беларуси. Работал в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Среди ролей: Данилка ("Разоренное гнездо" Я.Купалы), Дамаш ("Князь Витовт" А.Дударева), Ростанев ("Вечный Фома" В.Бутромеева) и др. Умер в 2014 году.

85 лет назад родился Салтыков Алексей Александрович, российский кинорежиссер, народный артист РСФСР. Снял фильмы "Мой друг Колька", "Председатель", "Емельян Пугачев", "Сибирячка" и др. Умер в 1993 году.

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