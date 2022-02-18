Картина дня: Лукашенко посетил учение "Союзная решимость", форум "Беларусь аграрная" и теплый февраль

ВЧЕРА

Картина дня. 17 февраля

Президент Беларуси, главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко ознакомился с ходом совместного оперативного учения вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость - 2022". Президент ознакомился с действием совместной группировки "Полонезов" и "Искандеров". Александр Лукашенко рассказал, что в пятницу и субботу будет находиться с визитом в России. Президенты Беларуси и России обсудят дальнейшие действия совместной группировки войск. В Беларуси нет необходимости создавать российские военные базы, сказал глава государства. Беларусь попросит Россию создать учебный центр для освоения "Искандеров". Беларусь может разместить под Минском системы С-400. Ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада, рассказал Президент. Александр Лукашенко заявил, что если Запад продолжит атаковать Беларусь, он будет вечным Президентом. Если бы руководство Украины хотело, конфликт на Донбассе был бы остановлен, сказал глава государства. Американцы должны признать, что у них никчемная разведка, отметил Президент.

Экономика чувствует себя уверенно, продолжается рост спроса на белорусскую продукцию. Об этом во время посещения ОАО "Гродно Азот" заявил премьер-министр Роман Головченко. При модернизации "Гродно Азота" большое внимание уделяется техническим нюансам.

В 2022 году около Br12 млн будет направлено на капитальные затраты по восстановлению объектов историко-культурного наследия. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения Старого замка в Гродно.

Драйверы экономического роста прошлого года продолжают действовать и в текущем. Об этом заявил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя работу экономики в начале года.

Беларусь к 2030 году планирует нарастить производство молочной продукции до 10,5 млн т. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло на международном отраслевом форуме "Беларусь аграрная. Молочная ферма". Беларусь в прошлом году поставила молочные продукты в 55 стран мира.

Наращивание импортозамещения и снижение затрат: председатель "Беллесбумпрома" о задачах на год.

Министр информации Владимир Перцов озвучил журналистам задачи, которые стоят перед отраслью на ближайшую перспективу. Беларусь находится в самом эпицентре информационной гибридной войны. Доверие к фейкометам в нашем обществе достаточно низкое, заявил министр информации.

Беларусь вводит лицензирование вывоза сахара.

Чеки "Жилье" проиндексированы в Минске.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 8248 пациентов с COVID-19, выписаны 1693.

"Такие сотрудники читают по губам". Как на одном предприятии работают 14 человек с инвалидностью

"Православие пришло на белорусские земли не с огнем и мечом!" Как некогда новая вера изменила нас.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18-19 февраля из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют теплую для февраля погоду с осадками и сильным ветром.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 февраля

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Об обеспечении безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения Республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню родного языка (21 февраля), на тему "Язык и книга в современном белорусском обществе". Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Поддержка молодежных инициатив и поиск перспективных решений. Кейс-чемпионат Белагропромбанка "АГРО 4.0". Начало в 14.00.

Выставочный проект "Михаил Савицкий. К 100-летию со дня рождения" представят в Национальном художественном музее Беларуси. Экспозиция раскроет основные этапы и главные направления художественных поисков мастера в широком временном диапазоне и представит весь его творческий путь. К выставке также подготовлена широкая публичная программа для аудитории разных возрастов, включающая лекционный цикл, кураторские экскурсии, кинопоказы, встречу с учениками творческих академических мастерских.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 февраля

Всемирный день защиты морских млекопитающих.

445 лет назад родился Смотрицкий Мелетий (Украина), белорусский и украинский писатель-полемист, общественный и церковный деятель. Сын известного украинского писателя Герасима Смотрицкого Максим (именно так звали Мелетия в миру) с раннего детства находился в окружении высокообразованных людей. По окончании Виленской иезуитской академии Смотрицкий долгое время учительствовал, затем увлекся проповедничеством и стал писать полемические произведения. В 1617 году в Вильно Максим принял постриг и получил имя Мелетий. С той поры Смотрицкий начал свою педагогическую деятельность, итогом которой стала книга, напечатанная в 1618 году. Это была "Грамматики словенские правильная синтагма", сделавшая бессмертным имя автора не только в славянских странах, но и во всей Западной Европе. Эту книгу Михаил Ломоносов называл "вратами своей учености". Труд Мелетия Смотрицкого стал образцом для создания грамматик в Сербии, Хорватии, Румынии и Болгарии. С 1620 года архиепископ полоцкий, епископ витебский и мстиславский. Автор "Трактата о происхождении Святого Духа", полемических сочинений "Оборона оправдания", "Добавление к обороне оправдания", "Обличение едких сочинений" и др. Умер в 1633 году.

210 лет назад родился Подбереский (Друцкий-Подбереский) Ромуальд Андреевич (г.Вильнюс), белорусский и польский издатель, литературовед, публицист, фольклорист. С 1840 года один из руководителей белорусского кружка в Петербурге. С 1841 года в Вильно, занимался общественно-политической и научно-литературной деятельностью. Издавал литературно-научные альманахи, в которых помещал произведения белорусских авторов, материалы, связанные с Беларусью, выступал в печати с заметками о культурных событиях, рецензиями на произведения искусства, литературно-критическими статьями. Автор "Писем о Белоруссии", очерков "Белорусская свадьба", "Город Борисов". В 1850 году за антиправительственную литературную деятельность арестован и выслан в Архангельскую губернию. Умер в 1856 году.

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