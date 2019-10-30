Картина дня: Лукашенко требует новых антинаркотических мер, завершение уборочной и новации микрофинансовой деятельности

ВЧЕРА

Картина дня. 29 октября

В Беларуси удалось стабилизировать обстановку в сфере распространения и потребления наркотиков, однако особых поводов для самоуспокоенности нет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики наркомании. По его словам, все уголовные дела по наркотикам, совершенные в составе организованных групп, должны находиться на особом контроле в органах прокуратуры.

Александр Лукашенко

Специальные подразделения органов внутренних дел усилят интернет-разведку в борьбе с распространением наркотиков. Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Караев по итогам совещания у главы государства по противодействию наркотикам и профилактике наркомании. Подразделения по наркоконтролю органов внутренних дел нацелены на борьбу с организованными группами и оптовыми звеньями наркотрафика.

Министерство здравоохранения разработало методические рекомендации для педагогов о том, каковы основные признаки употребления детьми психоактивных веществ. Эти рекомендации получат более широкое распространение, заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о завершении уборочной кампании 2019 года и выполнении поручений по вопросам наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг. Глава государства поставил задачу до 7 ноября завершить уборку и большинство осенних полевых работ.

Во время мероприятия

ИНФОГРАФИКА: Завершение уборки зерновых

Беларусь рассчитывает по итогам года экспортировать сельхозпродукции на $5,5 млрд, заявил вице-премьер Владимир Дворник. Он выразил уверенность, что аграрии завершат уборочную в доведенные Президентом сроки - к 7 ноября. Владимир Дворник также заявил, что государство будет держать руку на пульсе для того, чтобы не было резких повышений цен на гречку.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил дополнительные геральдические символы Министерства спорта и туризма. Глава государства подписал соответствующий указ №399.

По инициативе американской стороны государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась в Минске принял временного поверенного в делах США в Беларуси Дженифер Мур. На встрече обсуждены вопросы белорусско-американского взаимодействия, а также затронуты проблемы международной и региональной безопасности в контексте планов развертывания дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси.

Станислав Зась и Дженифер Мур

Бюджет прожиточного минимума с 1 ноября составит Br231,83. С 1 ноября также установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов.

Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составят 5 млрд 521 млн российских рублей. Об этом сообщила член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларусь и России по бюджету и финансам Ольга Политико. Союзные парламентарии считают, что от сложившейся практики реализации и финансирования мероприятий программ Союзного государства нужно уходить. Беларусь и Россия разрабатывают ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий, рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Возможности реализации новых совместных проектов обсуждены на встрече председателя Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Бангладеш Михаила Мясниковича с послом Бангладеш в Российской Федерации и Беларуси (по совместительству) Сайфулом Хоком, который завершает дипломатическую миссию в Беларуси.

Сайфул Хок и Михаил Мясникович

Казахстан планирует поставлять в Беларусь от 1 до 3,5 млн т нефти и нефтепродуктов в год, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Беларусь и Чехия видят серьезный потенциал для ежегодного наращивания товарооборота. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Мартин Тлапа перед открытием в Минске белорусско-чешского бизнес-форума. Минская область и Чехия планируют нарастить поставки товаров и создать СП.

Беларусь рассчитывает в ближайшее время получить право на поставки говядины в Турцию. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время IV Экспортного форума "Беларусь мясная". Беларусь планирует сертифицировать еще семь мясокомбинатов и три птицефабрики для поставок в Китай. Беларусь и Россия планируют в ноябре-декабре подписать прогнозные балансы спроса и предложения по поставкам продовольствия на 2020 год.

Миссия Международного валютного фонда по оценке экономической ситуации в Беларуси начала работать в Минске, сообщили в представительстве МВФ в Беларуси.

В "Белнефтехиме" рассказали, почему приостановился рост цен на топливо на АЗС.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод проводит самый масштабный и продолжительный за всю свою историю капитальный ремонт.

В Беларуси ограничили дополнительные платежи и штрафы по микрозаймам, сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Дмитрий Набздоров в пресс-центре БЕЛТА, комментируя указ от 23 октября 2019 года "О предоставлении и привлечении займов". Ломбарды в Беларуси будут работать в новом формате.

Дмитрий Набздоров

В Беларуси утвержден новый порядок формирования перечня неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности государства.

Правительство утвердило требования по обеспечению пожарной безопасности в лесах.

В Беларуси планируют ввести новую форму учреждения для исполнения наказания в виде лишения свободы, назначенного несовершеннолетним, - воспитательный центр.

Спектакли Международного фестиваля современной хореографии в Витебске (IFMC) всегда отличает высокий профессиональный уровень, заявила в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Ирина Дрига. В конкурсную программу XXXII Международного фестиваля современной хореографии, который пройдет с 18 по 23 ноября, поданы 33 заявки.

Во время пресс-конференции

Команда из Беларуси завоевала первое место на международном соревновании по робототехнике FIRST Global Challenge 2019 в Дубае.

Фото из Facebook-аккаунта Alexander Frantskevich (руководитель команды)

Новым генеральным директором МАГАТЭ станет постпред Аргентины Рафаэль Гросси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 октября

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IV Международный молодежный форум "М.И.Р.: Молодежь. Интеграция. Развитие" проходит по 31 октября на базе Белорусского государственного университета.

Дни культуры Египта пройдут по 2 ноября в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 октября

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Международный день экономии.

Международный день Черного моря.

Всемирный день городов.

85 лет назад родился Кокштыс Тадеуш Антонович (д.Холхлово Молодечненского р-на Минской обл.), актер, народный артист Беларуси (1984). В 1958 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1958 года в Национальном академическом театре им.Я.Коласа. Характерный комедийный актер. Среди ролей: Станислав Касинский ("Звоны Витебска" В.Короткевича), Гастрит ("Вечер" А.Дударева), Шут ("Король Лир" У.Шекспира) и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986).

75 лет назад родилась Рязанова Раиса Ивановна, российская актриса кино, народная артистка Российской Федерации (2005). Снималась в фильмах "Москва слезам не верит", "Инспектор ГАИ", "Дамское танго", "Убийство на Ждановской" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1981).

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