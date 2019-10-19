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Суббота, 19 октября 2019
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19 октября 2019, 09:00

Картина дня: Лукашенко в Академии управления, окончание онлайн-переписи и подготовка автомобиля к зиме

ВЧЕРА

Картина дня. 18 октября

Глава государства Александр Лукашенко посетил Академию управления при Президенте Беларуси. Он заявил, что Академия управления должна стать главным вузом страны. По мнению главы государства, на управленческие должности принципиально важно отбирать только заинтересованных, неравнодушных и высококвалифицированных специалистов. Александр Лукашенко потребовал от госуправленцев быть ближе к людям и нацеливаться на решение конкретных проблем человека. Белорусский лидер заявил, что гордится белорусской молодежью. Он выразил убежденность, что пришло время активно включать молодежь в политическую жизнь страны. Отвечая на вопросы студентов и слушателей Академии управления, Александр Лукашенко рассказал подробности своего графика работы и поделился тем, как проходит день кадровых назначений.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Участники встречи в Академии управления поделились своими впечатлениями от общения с Александром Лукашенко.

Во время встречи
Во время встречи

В Беларуси завершился этап онлайн-переписи населения.

В Беларуси зарегистрировано 558 кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и вице-премьер России Максим Акимов на переговорах в Москве сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт, необходимых для реализации готовящейся программы по углублению интеграции в Союзном государстве. По итогам встречи Александр Турчин заявил, что Беларусь и Россия намерены обменяться опытом развития цифровой медицины.

Фото из архива
Фото из архива

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Беларуси кредит в размере 20 млн евро для оказания "Минскэнерго" содействия в развитии электроэнергетической инфраструктуры СЭЗ "Минск".

Вопросам климата будет уделено особое внимание в новой страновой программе ПРООН в Беларуси на 2021-2025 годы. Об этом рассказала постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева во время круглого стола "Беларусь и глобальное изменение климата".

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси осталось убрать 4,3% площадей картофеля и 27,5% овощей.

Госавтоинспекция и концерн "Белнефтехим" во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА напомнили автовладельцам, что необходимо сделать при подготовке к зиме. Также заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщил, что в Беларуси сейчас насчитывается около 360 электромобилей.

Фото из архива
Фото из архива

Акция "Чистый лес": что нужно знать желающим поучаствовать.

Белорусским пациентам с блокадами сердца и брадикардией начали устанавливать новейшие кардиостимуляторы.

В продаже появились первые билеты на ХХVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад".

Фото из архива
Фото из архива

В Бресте торжественно открыли новый учебно-спортивный центр областного училища олимпийского резерва.

Президент ЕОК: мы можем гордиться проведением II Европейских игр в Минске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19-20 октября

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Республиканская добровольная акция "Чистый лес" пройдет 19 октября в Беларуси.

Фестиваль-ярмарка "Белорусская осень. Картофель. Плоды. Овощи" пройдет 19 октября на базе Научно-практического центра НАН по картофелеводству и плодоовощеводству в агрогородке Самохваловичи.

В Миорском районе 19 октября волонтеры впервые проведут акцию по очистке озер от мусора.

XXXIII Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств "Витебский листопад" пройдет по 20 октября в областном центре.

13-й Открытый международный турнир по интеллектуальным играм среди школьников "Большая перемена - 2019" пройдет 19-20 октября в Гомеле.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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20 октября

Всемирный день статистики.

Всемирный день профилактики остеопороза.

Международный день авиадиспетчера.

115 лет назад родился Сергей Игнатьевич Руденко, советский военачальник, маршал авиации, Герой Советского Союза (1944). В годы Великой Отечественной войны командовал авиационной дивизией, с 1942 года - 16-й воздушной армией; занимал различные командные и штабные должности в ВВС. В 1968-1973 годах - начальник Военно-воздушной академии имени Юрия Гагарина. Умер в 1990 году.

80 лет назад родился Мельниченко Эдуард Михайлович (г.Витебск), белорусский ученый в области стоматологии, доктор медицинских наук (1988), профессор (1989), заслуженный деятель науки Беларуси (1997). В 1966 г. окончил Минский медицинский институт. Автор научных работ по заболеваниям слизистых оболочек полости рта, эпидемиологии и профилактике кариеса, детской стоматологии. Умер в 2001 г.

70 лет назад родился Бордюжа Николай Николаевич, российский государственный и военный деятель, в 2003-2016 гг. генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности.

21 октября

105 лет назад родился Свентэк Казимир (Эстония), римско-католический церковный деятель Беларуси, архиепископ-митрополит (1991), кардинал (1993). В 1939 г. в Пинске окончил Высшую духовную семинарию им.Томаша (Фомы) Аквинского. В 1939-1944 гг. и.о. викария парафии в Пружанах. В апреле 1941 г. арестован и в течение 2 месяцев находился в брестской тюрьме. В декабре 1944 г. вновь арестован и осужден на 10 лет, отбывал заключение в лагерях Сибири и Коми АССР. После освобождения в 1954 г. вернулся к священнической деятельности, был настоятелем парафии в Пинске. В 1991-2006 гг. возглавлял Минско-Могилевскую римско-католическую епархию, в 1999-2006 гг. Конференцию католических епископов в Беларуси. Умер в 2011 г.

105 лет назад родился Кирпичев Илларион Павлович (д.Яковлевичи Оршанского р-на Витебской обл.), Герой Советского Союза (1940). В 1941 г. окончил Орловское танковое училище, в 1945 г. - Высшую офицерскую бронетанковую школу самоходной артиллерии. Участник советско-финляндской войны (1939-1940). Командир танка, младший командир, отличился в бою 22.2.1940 г. Попав в окружение, до подхода помощи сутки продержался в танке, отстреливаясь от противника из пушки и пулеметов. Участник Великой Отечественной войны. До 1960 г. служил в Советской Армии, подполковник. Умер в 1999 г.

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