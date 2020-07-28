Картина дня: Лукашенко в Несвижском районе, ягода для космонавтов и сколько избирателей в Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 27 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Несвижский район, где ознакомился с ходом уборочной кампании. Президент заявил, что в нынешнем году с учетом кукурузы урожай зерна должен составить минимум 9,5 млн т. Глава государства подчеркнул важность оперативного и качественного проведения уборочной кампании. Он отметил, что кто бы ни был на посту президента или губернатора, хлеб будет нужен всегда. Александр Лукашенко также побывал на одном из современных предприятий по переработке молока - ООО "Несвижский завод детского питания".

Александр Лукашенко во время посещения сельхозпредприятия "Новая жизнь" в Несвижском районе

Большинство россиян положительно относится к Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Таковы данные опубликованного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Центризбирком обнародовал сведения о количестве избирателей в Беларуси и за ее пределами - 6 844 932.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": БелАЭС нового поколения 3+ - залог энергетической безопасности государства.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": биотехнологии для АПК и экспорт готовой высокотехнологичной продукции.

Высокотехнологичное АПК-производство начали строить в Пуховичском районе, фото из архива

Холдинг точного машиностроения "Планар" по проекту, финансируемому из Белорусского инновационного фонда, разработает новую модель лазерного оборудования, не имеющего аналогов в мире.

Фото ГКНТ

Дипломат Джефри Джук стал новым временным поверенным в делах США в Беларуси. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте посольства США в Беларуси.

Джефри Джук. Скриншот из видео в Twitter-аккаунте посольства США в Беларуси

Заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова запустила интернет-флешмоб под названием #БеларусьНачинаетсясМеня. Идея реализована по просьбе избирателей Могилевского-Октябрьского округа №86.

Победу нужно сохранить как символ для будущих поколений независимо от того, сколько времени пройдет после Великой Отечественной войны. Свой вклад в это призван внести и VII Форум регионов Беларуси и России. Такое мнение во время тематического круглого стола в Минске высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.

Медики чувствуют большую общественную поддержку и благодарность за свою работу, заявил главный врач Могилевской центральной поликлиники Александр Басенко после торжественного награждения медиков, борющихся с COVID-19.

Александр Басенко

В Беларуси выздоровели и выписаны 60 492 пациента с COVID-19.

Беларусь привлекает гранты фондов Экологического партнерства Северного измерения (NDEP) и Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии (E5P) для улучшения качества воды в семи городах. Соответствующие соглашения подписаны в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Первого комбайнера-трехтысячника наградили в Гродненском районе.

Во время награждения

Минтранс Беларуси ждет ответа Росавиации касательно возобновления авиасообщения.

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 7 августа.

Фигурантам "дела банкиров" Феликсу Касперовичу и Андрею Подгорному суд постановил назначить семь с половиной лет лишения свободы, они обвинялись в совместном получении взяток на сумму не менее $868 тыс. Бывшего заместителя госсекретаря Совбеза Втюрина и экс-гендиректора "Белтелекома" Сиводедова суд приговорил к 12 и 7 годам колонии соответственно. Пономарев получил три года колонии усиленного режима. Россияне Горбачев и Казанцев - по два года.

В Беларуси продолжает развиваться благотворительная инициатива по сбору на переработку пластиковых крышек, чтобы направлять вырученные средства на реабилитацию детей с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС).

РЕПОРТАЖ: Как в Глуске заготавливают и замораживают ягоду из меню космонавтов.

Продавец Глусского райпо Елена Дайнеко принимает чернику

ФОТОФАКТ: Школьная ярмаркам открылась в Гродно.

ФОТОФАКТ: Летний день в национальном парке "Беловежская пуща".

Комиссия КХЛ начала инспекцию арен, на которых пройдут матчи чемпионата.

Футболистки "Динамо-БГУФК" одержали 12-ю победу подряд в женском чемпионате Беларуси, обыграв "Зорку-БДУ".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 июля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-презентация Республиканской акции - конкурса творческих письменных работ "За што я люблю родную зямлю", посвященного Году малой Родины. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Реализация государственной политики в сфере развития предпринимательства в Республике Беларусь. Поддержка фермерских хозяйств". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 июля

Международный день тигра.

105 лет назад родился Павел Петрович Кадочников, советский актер и режиссер, народный артист СССР (1979). Снимался в фильмах "Подвиг разведчика", "Повесть о настоящем человеке", "Сибириада" и других. Поставил фильмы "Снегурочка ", "Я тебя никогда не забуду ". Лауреат Государственной премии СССР (1948, 1949, 1951). Умер в 1988 году.

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