Картина дня: Лукашенко вручил госнаграды, 100 талантов НАН и поздравления со 100-летием БЕЛТА

ВЧЕРА

Картина дня. 21 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Станислава Зася генсекретарем ОДКБ . Станислав Зась рассчитывает, что будет назначен на должность генсека ОДКБ консенсусом.

Александр Лукашенко и Станислав Зась

Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости вручил государственные награды работникам различных сфер деятельности, в числе которых и сотрудники Белорусского телеграфного агентства.

Ведущий редактор главного выпуска БЕЛТА Алина Шрубок и Президент Беларуси Александр Лукашенко

ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию БЕЛТА, прошло в Национальной библиотеке

БЕЛТА является оперативным и достоверным источником новостей о событиях в Беларуси и мире, говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко, которое на торжественном мероприятии зачитал заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович поздравил коллектив БЕЛТА со столетием от имени Национального собрания и себя лично, отметив, что за юбилейной датой стоит огромный труд высокопрофессиональных журналистов, людей активных и творческих, людей государственных. Работа сотрудников БЕЛТА помогает вести летопись Беларуси, заявил министр информации Александр Карлюкевич .

Беларусь направила России предложения по ценам на газ с 2020 года, заявил министр энергетики Виктор Каранкевич. Он также сообщил, что Беларусь будет готова работать с 1 июля 2019 года на общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС и будет обсуждать с Польшей возможность строительства инфраструктуры для экспорта электроэнергии . Министерство энергетики не планирует возобновлять импорт электроэнергии в 2019 году. Строительство системы выдачи мощности БелАЭС и ее связи с энергосистемой завершено.

Национальный банк Беларуси постановлением правления от 20 ноября 2018 года №540 утвердил Инструкцию о порядке функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных платежей.

В Минске скорректирован бюджет на 2018 год: допсредства направят на ЖКХ, спорт и погашение кредитов. Депутаты Мингорсовета на очередной сессии утвердили бюджет Минска на 2019 год и инвестиционную программуМинска на 2019 год. Мингорсовет также понизил коэффициенты к ставкам имущественных налогов для некоторых плательщиков и одобрил оказание дополнительных мер материальной поддержки отдельным категориям жителей столицы.

Генеральный прокурор Александр Конюк анонсировал кардинальные меры по улучшению работы антикоррупционных комиссий. Он также рассказал о количестве поступивших в суд уголовных дел в отношении медиков .

В Беларуси внесены изменения в правила провоза в поездах домашних животных и велосипедов.

В Беларуси разрабатываетсяНациональная стратегия развития туризма на ближайшую и дальнюю перспективы, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Список лауреатов ежегодного конкурса "100 талантов НАН Беларуси" утвержден бюро Президиума НАН.

Национальный олимпийский комитет презентовал новый олимпийский бренд команды Беларуси Team BY.

Проект "Браслет спасения"для помощи человеку в экстренной ситуации разработали в Беларуси, инициативу поддержал местный социальный фонд "Добра" в финале XII Республиканского конкурса Social Weekend.

Национальный аэропорт Минск определилсамые пунктуальные авиакомпании 2018 года.

РЕПОРТАЖ: Что на обед

у минских школьников.

Более 40% населения Беларуси вакцинировано против гриппа.

У бенгальского тигра в Минском зоопарке появилась пара.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 декабря

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Онлайн-конференция "Контроль и надзор по-новому: практика применения" состоится на сайте БЕЛТА.

Состоится торжественное открытие домика Деда Мороза в Минском зоопарке.

Домик Деда Мороза в минском парке им. Максима Горького начнет принимать маленьких гостей.

На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина начнет работу резиденция Деда Мороза.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 декабря

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100 лет назад в Минске основано Белорусское телеграфное агентство.

160 лет назад родился Немирович-Данченко Владимир Иванович, российский режиссер, драматург и педагог, народный артист СССР. Реформатор русского театра, один из основателей Московского художественного театра. Автор пьес "Последняя воля", "Новое дело", "Золото" и др. Среди наиболее значительных режиссерских работ: "Юлий Цезарь" У.Шекспира, "Живой труп", "Анна Каренина" Л.Толстого, "Гроза" А.Островского и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1943 году.

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