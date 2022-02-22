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22 февраля 2022, 07:00

Картина дня: Лукашенко вручил знамя прокуратуры, День родного языка и что такое гибридный иммунитет

ВЧЕРА

Картина дня. 21 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды и знамя прокуратуры. Мероприятие прошло в здании музея Великой Отечественной войны. В Беларуси не допустят попыток переписать историю и забрать Победу советского народа, заявил Президент. Необходимо делать все, чтобы сохранить Беларусь. Александр Лукашенко отметил качественный состав сотрудников Генеральной прокуратуры. Президент уверен, что попытки раскачать страну и оказать на нее давление будут продолжаться, а потому надо быть начеку.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Подразделения Вооруженных Сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе, приуроченном ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил. Беларусь продолжает придерживаться неизменности курса на равноправное взаимовыгодное военное сотрудничество.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с перспективным кадровым резервом Брестского облисполкома и молодежью региона.

Есть необходимость создания информационно-справочного портала по белорусской грамотности. Таким мнением поделился заведующий кафедрой медиалингвистики и редактирования факультета журналистики БГУ Виктор Ивченков во время круглого стола на тему "Родная мова роднай зямлі: пытанні развіцця і папулярызацыі" в пресс-центре БЕЛТА. Директор Института языкознания имени Якуба Коласа Игорь Копылов рассказал о важности сохранения, развития белорусского языка и проблемах, связанных с его популяризацией. Родители должны стремиться к тому, чтобы дети знали белорусский язык. Таким мнением поделилась главный специалист главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Ирина Булавкина.

Виктор Ивченков
Виктор Ивченков

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 4365 пациентов с COVID-19, выписаны 544.

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Будущее Беларуси зависит только от нас самих: БРСМ принял обращение к молодежи.

Фото БРСМ
Фото БРСМ

Воспитание достоинства, или РЕПОРТАЖ о том, как в мальчишках развивают лучшие качества.

От работ Шагала до улицы Республика Беларусь. Где можно найти частичку Беларуси в разных странах мира.

Ветреная погода будет в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Анонсы на 22 февраля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Все дороги ведут в Беларусь: перспективы развития пассажирских перевозок в стране". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к проведению Православного бала молодежи в Минске (4 марта), на тему "В атмосфере праздника, добра и красоты: духовно-нравственное и эстетическое воспитание молодежи". Начало в 15.00.

Финал 11-го сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" состоится в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Выставка "Чытаем па-беларуску" пройдет по 25 февраля в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 февраля

В Республике Беларусь - День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

105 лет назад родился Карнаухов Евгений Александрович, актер, народный артист Беларуси (1955). В 1939-1964 годах работал в Государственном русском драматическом театре. Исполнитель ролей героико-романтического плана, характерных. Среди них: Борис Годунов ("Царь Федор Иоаннович" А.Толстого), Платонов ("Океан" А.Штейна), Черкун ("Варвары" М.Горького) и др. Снялся в фильмах "Красные листья", "Часы остановились в полночь". Умер в 1984 году.

95 лет назад родилась Авдеенко Анна Васильевна, певица, заслуженная артистка Беларуси (1966). В 1952-1982 годах солистка Государственного народного хора Беларуси. Исполнительница белорусских народных юмористических песен, частушек. Выступала в составе вокального октета и в дуэте с М.Адамейка.

75 лет назад родился Кучинский Валерий Александрович, певец, заслуженный артист Беларуси (1974). С 1967 года солист Ансамбля песни и пляски БВО, в 1970-1973 и 1976-1979 годах - Государственного театра оперы и балета Беларуси, в 1973-1976 годах в Белорусской филармонии, с 1983 года солист Белтелерадиокомпании. Среди оперных партий: Максим ("Зорка Венера" Ю.Семеняко), Онегин, Елецкий ("Евгений Онегин", "Пиковая дама" П.Чайковского) и др. В концертном репертуаре камерная лирика, песни белорусских композиторов. Лауреат всесоюзных и международных конкурсов. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1972). Умер в 2016 году.

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